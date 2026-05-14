A Trónok harca majdnem Emilia Clarke életébe került: újra kellett tanulnia beszélni, de kétszer is legyőzte a halált

A Trónok harca egyik legjelentősebb karakterét formálta meg, de az első évad után hajszálon múlt az élete. Emilia Clarke élete nem egy forgatási baleset miatt került veszélybe. A színésznő most nyíltan beszélt arról, hogyan játszotta ki a kaszást.

A brit színésznő karrierjében egyértelműen Daenerys Targaryen megformálása hozta el a nagy áttörést. Azonban nagyon közel állt ahhoz, hogy csupán az HBO sikersorozatának első évadában láthassuk. Egy agyi aneurizma ugyanis majdnem véget vetett Emilia Clarke életének.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenként a Trónok harcában
Így verte át a halált Emilia Clarke 

  • A színésznő a Trónok harca első évada után került kórházba.
  • Edzés közben lett rosszul, kúszva ment el a mosdóig.
  • Összesen több mint két hónapig tartott a felépülése.

Az nem titok, hogy a Trónok harca forgatása okozott pár kellemetlen pillanatot a színésznőnek. Ott van például a kínos vécében ragadása, vagy az a jelenet, amikor anyaszült meztelenül kellett forgatnia. Az HBO-sorozat ugyanakkor nem emiatt vált emlékezetessé számára. A színésznő a második évad forgatása előtt ugyanis majdnem meghalt. 

Őszintén mesélt Emilia Clarke betegségéről, és arról, hogy mit élt át utána.
Emilia Clarke betegsége

A 39 éves Emilia Clarke épp az edzőteremben volt, amikor az öltözőben hirtelen erős fejfájás tört rá. Próbált nem foglalkozni ezzel, és elkezdett edzeni. Az egyik gyakorlat közben azonban úgy érezte, mintha egy gumiszalag szorítaná az agyát. Megpróbáltam ezen túllendülni, de végül szólt a személyi edzőjének, hogy szünetet kell tartania. 

Valahogy, szinte kúszva értem el az öltözőben lévő vécébe. Térdre rogytam, mert rettentő hányingerem lett. Mindeközben a nyilalló, szúró, szorító fájdalom egyre erősödött

 − idézi a színésznőt a Lad Bible. Emilia Clarke itt már tudta, hogy nagy a baj, azt hitte le fog bénulni. később kiderült, az utolsó, plank gyakorlat közben az agyában elrepedt egy ér, agyvérzést kapott. 

Szerencsére azonnal kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Bár ez sikeres volt, afáziát diagnosztizáltak nála, amely hatással van a beszéd-, szövegértési-, olvasási- és írásképességre. Öt hétig tartott, mire felépült, de a megpróbáltatásai itt még nem értek véget. Egy újabb agyi aneurizma miatt ismét műteni kellett, ekkor azonban a koponyáját is átfúrták. Ezután egy teljes hónapot kórházban töltött, és sokan azt hitték, meg fog halni. A színésznőnél szorongás és pánikroham is kialakult. Sőt, hosszú ideig úgy érezte, a halál el fog jönni érte.

Szerencsére Emilia Clarke sikeresen legyőzte a rá leselkedő halált, de a mai napig elfogja a rettegés, ha elkezd fájni a feje.

