Megszólalt a médium: ez a két dolog gyötri leginkább az elhunytakat a túlvilágon

Vajon mit mondanál a szeretteidnek, ha kapnál még egy utolsó esélyt a túlvilágról? Egy világhírű médium, aki nap mint nap a holtak suttogását hallgatja, most lerántotta a leplet a túloldal legnagyobb titkáról. Jill M. Jackson szerint az elhunyt lelkeket nem az elszalasztott üzleti lehetőségek, hanem két egészen kritikus dolog kísérti odaát!

Amerika egyik legsikeresebb médiuma elárulta a holtak titkait.

A médium, aki összegyűjtötte a holtak megbánásait

Jill M. Jackson nem egy hétköznapi asszony. A Mississippi államból származó világhírű látnok azt állítja, napi kapcsolatban áll a szellemvilággal, és az elhunytak gyakran ugyanazokkal a panaszokkal keresik fel. A Daily Mail-nek adott exkluzív interjújában elárulta: a lelkek a leggyakrabban két óriási hibát emlegetnek, amit földi életük során elkövettek.

1. A vallási béklyók fogságában

Jackson szerint a szellemek egyik legnagyobb fájdalma, hogy életükben túl szigorúan követték a vallási dogmákat. Úgy érzik, a modern vallások beszűkítették a látókörüket, és felesleges ítélkezésre tanították őket más hitűekkel szemben. „Azt kívánják, bárcsak a szeretetre és a felsőbb tudatosságra koncentráltak volna a kontroll és a félelem helyett” – magyarázta a médium.

2. Elfelejtettünk játszani

A másik visszatérő téma a puszta életöröm hiánya. A holtak visszatekintve látják csak igazán, mennyi alkalmat szalasztottak el a nevetésre és a szórakozásra, mert túlságosan lefoglalták őket a hétköznapi gondok. Az üzenetük egyértelmű: több játékra és kevesebb komolyságra lenne szükségünk!

Hogyan beszélgethetünk a holtakkal?

A látnok – akit 2015-ben és 2016-ban is az „Év Médiumának” választottak az Egyesült Államokban – eloszlatta a hollywoodi tévhiteket is. Szerinte a mennyország nem egy távoli hely a felhők felett, hanem egy magasabb rezgésszámú dimenzió, ami itt van körülöttünk. Jackson szerint minden élőlénynek van egy frekvenciája. Ő képes ráhangolódni ezekre az energiákra, ha elcsendesíti az elméjét.

A szakma által is elismert médium szerint a szellemek azért osztják meg ezeket a megbánásokat, mert szeretnék megóvni szeretteiket attól, hogy elkövessék ugyanazokat a hibákat. Akárcsak elődeink, mi is hajlamosak vagyunk elveszni a hétköznapi mókuskerékben, és szem elől téveszteni az igazi értékeket. Jill megható vallomása ráébreszthet minket arra, hogy újra élvezzük az életet.