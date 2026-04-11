Egymásba szerettek a 90-es évek ikonjai: nyíltan vállaja kapcsolatát Heather Locklear és Lorenzo Lamas

A beszámolók szerint Heather Locklear és Lorenzo Lamas románca 2025 végén kezdődött, és azóta is tart, sőt már közös nyaralásokon is túl vannak. Rajongók arra számítanak, hogy a következő lépés az lesz, hogy összeismertetik a családjaikat – ez pedig arra utal, hogy nem futó kapcsolatról van szó.

Lorenzo Lamas és Heather Locklear összejöttek

Heather Locklear és Lorenzo Lamas szerelme nem most kezdődött

Úgy tudni, Heather Locklear és Lorenzo Lamas egymásra találtak. A két sztár, akik a 90-es években igazi közönségkedvencek voltak, új fejezetet nyitottak a magánéletükben. Úgy tudni, a kapcsolatuk nem is friss: már tavaly év végén összejöttek, sőt, a szilvesztert is közösen töltötték Las Vegasban. Kapcsolatukat nem titkolják, és a jelek szerint egyre komolyabb a dolog. A párhoz közel álló források szerint már azon dolgoznak, hogy összeismertessék egymással a családjaikat.

Heather Locklear képviselője egyelőre nem reagált a hírekre, Lorenzo Lamas szóvivője azonban megerősítette a híreket.

Heather Locklearnek egy lánya van, Ava Sambora, akinek édesapja Richie Sambora zenész. Lorenzo Lamas hatgyermekes édesapa: fiai, A.J. és Shayne Michele Smithtől születtek, míg Victoria, Isabella és Alexandra Shauna Sand modelllel közös gyermekei. Legkisebb gyermeke, Paton, Daphne Ashbrook színésznőtől született. A bennfentesek szerint a két család találkozására pár héten belül sor kerülhet.

A színésznő korábban Chris Heisserrel alkotott egy párt, akivel 2020 áprilisától egészen 2025 elejéig jegyben jártak. Korábban két házassága is volt: 1986 és 1993 között Tommy Lee-hez ment feleségül, majd 1994 és 2007 között Richie Sambora volt a férje. Lorenzo Lamas szintén mozgalmas magánéletet tudhat maga mögött: ötször nősült, legutóbbi házassága Shawna Craiggel 2018-ban ért véget.

