Egymásba szerettek a 90-es évek ikonjai: nyíltan vállaja kapcsolatát Heather Locklear és Lorenzo Lamas

világsztárok Lorenzo Lamas Heather Locklear
Horváth Angéla
2026.04.11.
Heather Locklear és Lorenzo Lamas egy párt alkot – erősítette meg több forrás is a napokban. A két színész már hónapok óta együtt van, kapcsolatuk pedig a jelek szerint egyre komolyabb.

A beszámolók szerint Heather Locklear és Lorenzo Lamas románca 2025 végén kezdődött, és azóta is tart, sőt már közös nyaralásokon is túl vannak. Rajongók arra számítanak, hogy a következő lépés az lesz, hogy összeismertetik a családjaikat – ez pedig arra utal, hogy nem futó kapcsolatról van szó.

Lorenzo Lamas and Heather Locklear attended the Brave & Rescued Awards in Los Angeles, CA, honoring firefighters who responded to the Eaton Fire.
Lorenzo Lamas és Heather Locklear összejöttek
Forrás: Profimedia

Heather Locklear és Lorenzo Lamas szerelme nem most kezdődött

Úgy tudni, Heather Locklear és Lorenzo Lamas egymásra találtak. A két sztár, akik a 90-es években igazi közönségkedvencek voltak, új fejezetet nyitottak a magánéletükben. Úgy tudni, a kapcsolatuk nem is friss: már tavaly év végén összejöttek, sőt, a szilvesztert is közösen töltötték Las Vegasban. Kapcsolatukat nem titkolják, és a jelek szerint egyre komolyabb a dolog. A párhoz közel álló források szerint már azon dolgoznak, hogy összeismertessék egymással a családjaikat.

Heather Locklear képviselője egyelőre nem reagált a hírekre, Lorenzo Lamas szóvivője azonban megerősítette a híreket.

Heather Locklearnek egy lánya van, Ava Sambora, akinek édesapja Richie Sambora zenész. Lorenzo Lamas hatgyermekes édesapa: fiai, A.J. és Shayne Michele Smithtől születtek, míg Victoria, Isabella és Alexandra Shauna Sand modelllel közös gyermekei. Legkisebb gyermeke, Paton, Daphne Ashbrook színésznőtől született. A bennfentesek szerint a két család találkozására pár héten belül sor kerülhet.

A színésznő korábban Chris Heisserrel alkotott egy párt, akivel 2020 áprilisától egészen 2025 elejéig jegyben jártak. Korábban két házassága is volt: 1986 és 1993 között Tommy Lee-hez ment feleségül, majd 1994 és 2007 között Richie Sambora volt a férje. Lorenzo Lamas szintén mozgalmas magánéletet tudhat maga mögött: ötször nősült, legutóbbi házassága Shawna Craiggel 2018-ban ért véget.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára.
