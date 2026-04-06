50 éven át vizsgálták a szakítás okait: sosem gondolnád, mi a leggyakoribb indok

Sokan azt gondolják, hogy a hűtlenség, a pénzügyi gondok vagy az eltérő életcélok állnak a legtöbb szakítás hátterében. Egy több évtizedes kutatás azonban egészen mást mutat: a párkapcsolati problémák és szakítás oka elsődlegesen a rossz kommunikáció.

Dr. Jessica Griffin és Dr. Pepper Schwartz több évtizedes vizsgálata több tízezer pár adataira építve állítja, hogy a kommunikáció a ludas.

Dr. Jessica Griffin pszichológus, egyetemi professzor és Dr. Pepper Schwartz szociológus, szexuálpszichológus több mint 50 évnyi közös kutatómunkájuk alapján írták meg az összefoglalót a párkapcsolati válságokról és a legtöbb szakítás okáról. A szakemberek több tízezer pár vizsgálata alapján arra jutottak, hogy nem egyetlen nagy probléma, hanem a mindennapi kommunikáció minősége dönti el, meddig tart egy párkapcsolat. Vannak olyan általános problémák, melyek valamilyen formában szinte minden kapcsolatban felütik a fejüket, azonban például a hűtlenség, a pénzügyi gondok és az eltérő életcélok is átvészelhetők, ha megfelelően kommunikálnak a felek. Éppen ezért valójában a rossz kommunikáció az elsődleges ok a szakítások mögött.

Miért megy tönkre egy kapcsolat?

Dr. Griffin és Dr. Pepper kutatása szerint négy különösen káros kommunikációs minta létezik, amelyek előre jelezhetik a párkapcsolat végét. Ezek a következők:

megvetés: tiszteletlenség, gúny, lenézés;

rendszeres kritika: a partner személyének, külsejének visszatérő támadása;

védekezés: folyamatos hárítás, a felelősség áthárítása;

elzárkózás: a kommunikáció megszakítása, a másik figyelmen kívül hagyása.

Ezek közül a legveszélyesebb a megvetés, amely a szakítás egyik legerősebb előjele.

Miért ennyire romboló a megvetés?

A megvetés nem csupán negatív megjegyzéseket jelent. Akkor jelenik meg, amikor az egyik fél felsőbbrendűnek érzi magát, és ezt ki is fejezi – akár szavakkal, akár gesztusokkal. Ilyenkor a másik fél könnyen érezheti magát értéktelennek és szerethetetlennek. Ez a dinamika alapjaiban változtatja meg a párkapcsolatot: a „mi egy csapat vagyunk” érzés helyét átveszi az egymás elleni küzdelem és a magány. A biztonság és a támogatás eltűnik, helyette állandó feszültség és bizonytalanság alakul ki. Érdekesség, hogy a kutatások szerint a megvetéssel kommunikáló embereknél nemcsak a párkapcsolati problémák gyakoribbak, hanem bizonyos betegségek kockázata is magasabb.