Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
50 éven át vizsgálták a szakítás okait: sosem gondolnád, mi a leggyakoribb indok

Getty Images - Manu Vega
Simon Benedek
2026.04.06.
Minden párkapcsolatban közös, hogy amikor szakításra kerül a sor, akkor az mindkét félnek nehéz. Egy kutatásban 50 évig vizsgálták a szakítás okait, és állítják, hogy egyetlen probléma van, amely mindennél gyakrabban rombol szét egy szerelmet.

Sokan azt gondolják, hogy a hűtlenség, a pénzügyi gondok vagy az eltérő életcélok állnak a legtöbb szakítás hátterében. Egy több évtizedes kutatás azonban egészen mást mutat: a párkapcsolati problémák és szakítás oka elsődlegesen a rossz kommunikáció. 

Forrás:  Getty Images
  • Sokan a hűtlenséget, a pénzügyi gondokat vagy az eltérő célokat okolják, pedig a kutatások szerint a egészen más a leggyakoribb szakítási ok.
  • Dr. Jessica Griffin és Dr. Pepper Schwartz több évtizedes vizsgálata több tízezer pár adataira építve állítja, hogy a kommunikáció a ludas.
  • Négy romboló kommunikációs minta gyorsíthatja a szakítást. 
  • Íme, melyek ezek!

A szakítás okai: hűtlenség, pénzügyi gondok, eltérő célok? Inkább valami más!

Dr. Jessica Griffin pszichológus, egyetemi professzor és Dr. Pepper Schwartz szociológus, szexuálpszichológus több mint 50 évnyi közös kutatómunkájuk alapján írták meg az összefoglalót a párkapcsolati válságokról és a legtöbb szakítás okáról. A szakemberek több tízezer pár vizsgálata alapján arra jutottak, hogy nem egyetlen nagy probléma, hanem a mindennapi kommunikáció minősége dönti el, meddig tart egy párkapcsolat. Vannak olyan általános problémák, melyek valamilyen formában szinte minden kapcsolatban felütik a fejüket, azonban például a hűtlenség, a pénzügyi gondok és az eltérő életcélok is átvészelhetők, ha megfelelően kommunikálnak a felek. Éppen ezért valójában a rossz kommunikáció az elsődleges ok a szakítások mögött. 

Miért megy tönkre egy kapcsolat?

Dr. Griffin és Dr. Pepper kutatása szerint négy különösen káros kommunikációs minta létezik, amelyek előre jelezhetik a párkapcsolat végét. Ezek a következők:

  • megvetés: tiszteletlenség, gúny, lenézés;
  • rendszeres kritika: a partner személyének, külsejének visszatérő támadása;
  • védekezés: folyamatos hárítás, a felelősség áthárítása;
  • elzárkózás: a kommunikáció megszakítása, a másik figyelmen kívül hagyása.

Ezek közül a legveszélyesebb a megvetés, amely a szakítás egyik legerősebb előjele.

Miért ennyire romboló a megvetés?

A megvetés nem csupán negatív megjegyzéseket jelent. Akkor jelenik meg, amikor az egyik fél felsőbbrendűnek érzi magát, és ezt ki is fejezi – akár szavakkal, akár gesztusokkal. Ilyenkor a másik fél könnyen érezheti magát értéktelennek és szerethetetlennek. Ez a dinamika alapjaiban változtatja meg a párkapcsolatot: a „mi egy csapat vagyunk” érzés helyét átveszi az egymás elleni küzdelem és a magány. A biztonság és a támogatás eltűnik, helyette állandó feszültség és bizonytalanság alakul ki. Érdekesség, hogy a kutatások szerint a megvetéssel kommunikáló embereknél nemcsak a párkapcsolati problémák gyakoribbak, hanem bizonyos betegségek kockázata is magasabb.

A szakítás jelei sokszor apró, ismétlődő mintákban jelennek meg – Így előzd meg!

A rendszeres gúny vagy cinizmus, folyamatos kritizálás, egymás ignorálása, érzelmek háttérbe szorulása mind-mind a szakítást jelezhetik előre. Ha ezek tartóssá válnak, a kapcsolat könnyen visszafordíthatatlanul elindul a vége felé. A szakértők szerint a szakítás megelőzésének kulcsa a tudatos kommunikáció. Fontos, hogy a vádaskodás helyett saját érzéseinket fogalmazzuk meg, így elkerülhető a felesleges konfliktus. A stabil párkapcsolatokban a pozitív megnyilvánulások jelentős túlsúlyban vannak: ideális esetben 5-6-szor annyi megerősítő mondat hangzik el, mint ahány negatív kijelentés. Az elismerés és a figyelmesség segít abban, hogy a felek inkább egymás értékeire koncentráljanak, ne pedig a hibákra. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek a szakítással kapcsolatban:

A pszichológus elárulja: ez az a pont, ami után a kapcsolatod végleg menthetetlen

A kapcsolat, amely halálra van ítélve, de mégis benne ragadunk.

5 dolog is jeleztheti, hogy a párkapcsolatodnak hamarosan vége

A szakítás 5 előjele következik!

Ha ezt tapasztalod, a kapcsolatod már a végét járja, és nincs visszaút

Vajon mikor jön el az a pont, amikor a szakítás már elkerülhetetlen? Most mér tudományos válasz is létezik arra, mikor menthető meg egy döglődő párkapcsolat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
