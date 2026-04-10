5 dolog, amit akkor is tilos megosztanod a főnökkel, ha családias a légkör a munkahelyeden

Rengeteg munkahelyi stresszt és konfliktust kerülhetsz el azzal, ha odafigyelsz a kommunikációdra. Főleg, ha a beszélgetőtársad a főnök. Hallgass a megérzéseidre, mert legbelül pontosan tudod te, mi az, ami munkahelyre való, és mi az, ami már túlzottan bizalmas. Mi csupán adunk egy kis plusz segítséget az alábbi „tiloslistával".
A főnök nem a pajtásod
- 5 téma, ami tabu kell legyen a munkahelyen
- Miért nem bízhatsz meg vakon még a legjobb főnökben sem?
- Mit kockáztatsz azzal, ha túl sok infót osztasz meg magadról?
És most következzék az 5 pilléres lista azokról a témákról, amiket tilos felhoznod a főnökkel való beszélgetés során. Már, ha kedves számodra az állásod.
1. A főnököt nem érdekli, hogy munkán kívül mit csinálsz
Semmi jóra nem vezet, ha a főnöködnek azt ecseteled, milyen egyéb alkalmi munkákat vállalsz be. Nyilván mindenki az abszolút anyagi biztonságot keresi, de hidd el, nem fogják jó szemmel nézni, hogy máshová is bedolgozol.
Ha pedig a két munkahely között még összeférhetetlenség is fennáll, a kirúgást kockáztatod.
Amennyiben fontos neked a főállásod, ne verd nagydobra, ha esténként személyi edzőként dolgozol vagy honlapokat tervezel. Az efféle őszinteség kizárólag akkor válhat be, ha a cég, ahol főállásban vagy elvárja, hogy tájékoztasd a mellékes munkáidról.
2. Ne panaszkodj az önfejlesztéssel járó megpróbáltatásokról
Amennyiben munka mellett tanfolyamot végzel, vagy levelezőn tanulsz, bizony lesznek olyan napok, hogy a túlterheltség és kevés alvásidő miatt táskás szemekkel jelensz meg a munkahelyeden. A megviselt külsőd bőven elég, nem kell külön traktálnod a főnököt azzal, hogy hajnalig tanultál, vagy hogy vizsgaidőszak van.
A kevésbé empatikus (vagy nárcisztikus) vezetőket nem is érdekli, az empatikusak pedig nem tudnak mit kezdeni a plusz infóval.
Egy biztos: nem fogsz könnyebb feladatokat kapni, csak azért, mert úgy döntöttél, munka mellett fejleszted magad. Akkor sem, ha a tudásod később a cég javát szolgálja.
3. Senkit nem érdekel, hol viszket és mi volt az orvosi vizsgálaton
Ha orvoshoz kell menni, hát, orvoshoz kell menni. Jelzed a felettesednek, vegyél ki szabadnapot – nagyjából ennyi a teendőd.
Senki nem kíváncsi arra, milyen vizsgálatra mész, mit fognak veled pontosan csinálni, mennyire rendszertelen a menstruációd, vagy hogy mit írt fel az orvos.
Szerencsére manapság egyre több teret engednek a munkahelyek az őszinteségnek és az olyan témáknak is, amelyek korábban tabunak számítottak, de muszáj, hogy valahol meghúzd a határt. Elvégre te sem szeretnéd végighallgatni, ahogy a kollégád részletezi, hol viszket neki. Ne akarj az a munkatárs lenni, akitől falra másznak a többiek.
4. Ne részletezd, miért hagytad ott az előző munkádat
A kérdést, hogy miért jöttél el az előző munkahelyedről, általában már a toborzó fel szokta tenni az első személyes beszélgetésen. Nem szükséges több szót pazarolni a témára, pláne nem úgy, hogy folyamatosan negatív jelzőkkel illeted a korábbi munkáltatód. Ha a főnöködnek ecseteled a kenyértörés okait, szinte biztos, hogy nem fogja díjazni.
Meghallgat, bólogat, de el fog gondolkodni azon, mennyire vagy a cégéhez lojális.
Legyen inkább diplomatikus a válaszod, például:„nem egyeztek az elképzeléseink a jövőre nézve”.
5. Ne részletezd, mennyire ciki helyzetbe kerültél
Mindenkinek vannak vígjátékba illő sztorijai, nem árt azonban okosan szelektálni a totál ciki és a humoros mesélnivalók között.
Semmiképpen ne teregesd ki a rosszul sikerült randiélményeidet, és arról is hallgass, ha a legutóbbi buliról négykézláb másztál haza a villamossíneken.
Lehet, hogy családi hangulat uralkodik a munkahelyeden, meg csocsóasztal van, esetleg a főnök is baráti viszonyt ápol veletek, de sosem tudhatod, mikor és hogyan ütnek vissza ezek az „alkoholista” sztorik vagy a szexpózos anekdotáid. Ha be akarsz nála vágódni, inkább használj olyan trükköket, amelyekkel megalapozhatod a hosszú távú szimpátiát és bizalmat.
Az alábbi témákkal is vékony jégen táncolsz – ne beszélj róluk a főnöködnek:
- a pénzügyi helyzeted részleteiről,
- a fizetendő hiteleidről,
- a kollégádhoz fűződő szerelmi vonzalmaidról,
- a magánéleted kríziseidről.
Legyél résen és légy óvatos. Bármilyen informális is nálatok a szervezeti struktúra, a főnök mindig a felettesed lesz, vagyis nagyban függ tőle a karriered alakulása.
Köszönhettek ti pacsival és sörözhettek együtt munkán kívül, de az igazság az, hogy az eredményes karrierépítéshez és a stabil pozícióhoz a legtöbbször a hallgatáson keresztül vezet az út.
