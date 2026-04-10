5 dolog, amit akkor is tilos megosztanod a főnökkel, ha családias a légkör a munkahelyeden

Rengeteg munkahelyi stresszt és konfliktust kerülhetsz el azzal, ha odafigyelsz a kommunikációdra. Főleg, ha a beszélgetőtársad a főnök. Hallgass a megérzéseidre, mert legbelül pontosan tudod te, mi az, ami munkahelyre való, és mi az, ami már túlzottan bizalmas. Mi csupán adunk egy kis plusz segítséget az alábbi „tiloslistával".

A főnököd nem a barátod, bizalmas információkat nem kell tudnia a magánéletedről.

Forrás: Shutterstock

A főnök nem a pajtásod

5 téma, ami tabu kell legyen a munkahelyen

Miért nem bízhatsz meg vakon még a legjobb főnökben sem?

Mit kockáztatsz azzal, ha túl sok infót osztasz meg magadról?

És most következzék az 5 pilléres lista azokról a témákról, amiket tilos felhoznod a főnökkel való beszélgetés során. Már, ha kedves számodra az állásod.

1. A főnököt nem érdekli, hogy munkán kívül mit csinálsz

Semmi jóra nem vezet, ha a főnöködnek azt ecseteled, milyen egyéb alkalmi munkákat vállalsz be. Nyilván mindenki az abszolút anyagi biztonságot keresi, de hidd el, nem fogják jó szemmel nézni, hogy máshová is bedolgozol.

Ha pedig a két munkahely között még összeférhetetlenség is fennáll, a kirúgást kockáztatod.

Amennyiben fontos neked a főállásod, ne verd nagydobra, ha esténként személyi edzőként dolgozol vagy honlapokat tervezel. Az efféle őszinteség kizárólag akkor válhat be, ha a cég, ahol főállásban vagy elvárja, hogy tájékoztasd a mellékes munkáidról.

2. Ne panaszkodj az önfejlesztéssel járó megpróbáltatásokról

Amennyiben munka mellett tanfolyamot végzel, vagy levelezőn tanulsz, bizony lesznek olyan napok, hogy a túlterheltség és kevés alvásidő miatt táskás szemekkel jelensz meg a munkahelyeden. A megviselt külsőd bőven elég, nem kell külön traktálnod a főnököt azzal, hogy hajnalig tanultál, vagy hogy vizsgaidőszak van.

A kevésbé empatikus (vagy nárcisztikus) vezetőket nem is érdekli, az empatikusak pedig nem tudnak mit kezdeni a plusz infóval.

Egy biztos: nem fogsz könnyebb feladatokat kapni, csak azért, mert úgy döntöttél, munka mellett fejleszted magad. Akkor sem, ha a tudásod később a cég javát szolgálja.

Munka mellett tanulsz? A te választásod, birkózz meg vele!

Forrás: Shutterstock

3. Senkit nem érdekel, hol viszket és mi volt az orvosi vizsgálaton

Ha orvoshoz kell menni, hát, orvoshoz kell menni. Jelzed a felettesednek, vegyél ki szabadnapot – nagyjából ennyi a teendőd.

Senki nem kíváncsi arra, milyen vizsgálatra mész, mit fognak veled pontosan csinálni, mennyire rendszertelen a menstruációd, vagy hogy mit írt fel az orvos.

Szerencsére manapság egyre több teret engednek a munkahelyek az őszinteségnek és az olyan témáknak is, amelyek korábban tabunak számítottak, de muszáj, hogy valahol meghúzd a határt. Elvégre te sem szeretnéd végighallgatni, ahogy a kollégád részletezi, hol viszket neki. Ne akarj az a munkatárs lenni, akitől falra másznak a többiek.