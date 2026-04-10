5 dolog, amit akkor is tilos megosztanod a főnökkel, ha családias a légkör a munkahelyeden

Jónás Ágnes
2026.04.10.
Akármilyen jóban is vagytok, nem a barátod. Ezzel még nem mondtunk semmi újat, de azt tudtad, hogy a pozíciód akkortól válik bizonytalanná, amikor elkezdesz személyes dolgokat megosztani a főnököddel? Íme a lista azokról a témákról, amiket tilos felhoznod, ha vele beszélgetsz.

Rengeteg munkahelyi stresszt és konfliktust kerülhetsz el azzal, ha odafigyelsz a kommunikációdra. Főleg, ha a beszélgetőtársad a főnök. Hallgass a megérzéseidre, mert legbelül pontosan tudod te, mi az, ami munkahelyre való, és mi az, ami már túlzottan bizalmas. Mi csupán adunk egy kis plusz segítséget az alábbi „tiloslistával". 

Főnök és beosztott beszélgetnek az irodában.
A főnököd nem a barátod, bizalmas információkat nem kell tudnia a magánéletedről.
A főnök nem a pajtásod

  • 5 téma, ami tabu kell legyen a munkahelyen
  • Miért nem bízhatsz meg vakon még a legjobb főnökben sem?
  • Mit kockáztatsz azzal, ha túl sok infót osztasz meg magadról?

És most következzék az 5 pilléres lista azokról a témákról, amiket tilos felhoznod a főnökkel való beszélgetés során. Már, ha kedves számodra az állásod.

1. A főnököt nem érdekli, hogy munkán kívül mit csinálsz

Semmi jóra nem vezet, ha a főnöködnek azt ecseteled, milyen egyéb alkalmi munkákat vállalsz be. Nyilván mindenki az abszolút anyagi biztonságot keresi, de hidd el, nem fogják jó szemmel nézni, hogy máshová is bedolgozol. 

Ha pedig a két munkahely között még összeférhetetlenség is fennáll, a kirúgást kockáztatod. 

Amennyiben fontos neked a főállásod, ne verd nagydobra, ha esténként személyi edzőként dolgozol vagy honlapokat tervezel. Az efféle őszinteség kizárólag akkor válhat be, ha a cég, ahol főállásban vagy elvárja, hogy tájékoztasd a mellékes munkáidról. 

2. Ne panaszkodj az önfejlesztéssel járó megpróbáltatásokról

Amennyiben munka mellett tanfolyamot végzel, vagy levelezőn tanulsz, bizony lesznek olyan napok, hogy a túlterheltség és kevés alvásidő miatt táskás szemekkel jelensz meg a munkahelyeden. A megviselt külsőd bőven elég, nem kell külön traktálnod a főnököt azzal, hogy hajnalig tanultál, vagy hogy vizsgaidőszak van. 

A kevésbé empatikus (vagy nárcisztikus) vezetőket nem is érdekli, az empatikusak pedig nem tudnak mit kezdeni a plusz infóval. 

Egy biztos: nem fogsz könnyebb feladatokat kapni, csak azért, mert úgy döntöttél, munka mellett fejleszted magad. Akkor sem, ha a tudásod később a cég javát szolgálja. 

Munka mellett tanulsz? A te választásod, birkózz meg vele!
3. Senkit nem érdekel, hol viszket és mi volt az orvosi vizsgálaton

Ha orvoshoz kell menni, hát, orvoshoz kell menni. Jelzed a felettesednek, vegyél ki szabadnapot – nagyjából ennyi a teendőd. 

Senki nem kíváncsi arra, milyen vizsgálatra mész, mit fognak veled pontosan csinálni, mennyire rendszertelen a menstruációd, vagy hogy mit írt fel az orvos.

Szerencsére manapság egyre több teret engednek a munkahelyek az őszinteségnek és az olyan témáknak is, amelyek korábban tabunak számítottak, de muszáj, hogy valahol meghúzd a határt. Elvégre te sem szeretnéd végighallgatni, ahogy a kollégád részletezi, hol viszket neki. Ne akarj az a munkatárs lenni, akitől falra másznak a többiek

4. Ne részletezd, miért hagytad ott az előző munkádat

A kérdést, hogy miért jöttél el az előző munkahelyedről, általában már a toborzó fel szokta tenni az első személyes beszélgetésen. Nem szükséges több szót pazarolni a témára, pláne nem úgy, hogy folyamatosan negatív jelzőkkel illeted a korábbi munkáltatód. Ha a főnöködnek ecseteled a kenyértörés okait, szinte biztos, hogy nem fogja díjazni. 

Meghallgat, bólogat, de el fog gondolkodni azon, mennyire vagy a cégéhez lojális. 

Legyen inkább diplomatikus a válaszod, például:„nem egyeztek az elképzeléseink a jövőre nézve”.

5. Ne részletezd, mennyire ciki helyzetbe kerültél

Mindenkinek vannak vígjátékba illő sztorijai, nem árt azonban okosan szelektálni a totál ciki és a humoros mesélnivalók között. 

Semmiképpen ne teregesd ki a rosszul sikerült randiélményeidet, és arról is hallgass, ha a legutóbbi buliról négykézláb másztál haza a villamossíneken. 

Lehet, hogy családi hangulat uralkodik a munkahelyeden, meg csocsóasztal van, esetleg a főnök is baráti viszonyt ápol veletek, de sosem tudhatod, mikor és hogyan ütnek vissza ezek az „alkoholista” sztorik vagy a szexpózos anekdotáid. Ha be akarsz nála vágódni, inkább használj olyan trükköket, amelyekkel megalapozhatod a hosszú távú szimpátiát és bizalmat. 

A magánbulik élményeit tartsd meg magadnak.
Az alábbi témákkal is vékony jégen táncolsz – ne beszélj róluk a főnöködnek:

  • a pénzügyi helyzeted részleteiről,
  • a fizetendő hiteleidről, 
  • a kollégádhoz fűződő szerelmi vonzalmaidról, 
  • a magánéleted kríziseidről.

Legyél résen és légy óvatos. Bármilyen informális is nálatok a szervezeti struktúra, a főnök mindig a felettesed lesz, vagyis nagyban függ tőle a karriered alakulása. 

Köszönhettek ti pacsival és sörözhettek együtt munkán kívül, de az igazság az, hogy az eredményes karrierépítéshez és a stabil pozícióhoz a legtöbbször a hallgatáson keresztül vezet az út.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

4 szó, amit ne írj bele az önéletrajzodba, ha meg akarod kapni az állást

Van úgy, hogy egy rosszul megválasztott szó az önéletrajzban elég ahhoz, hogy a HR-es a szemétbe dobja.

Állásinterjún az előző munkahelyedről faggatnak? Csak ezzel az 1 válasszal nyerhetsz

Miért akar váltani? Miért jött el a korábbi munkahelyéről? – Szinte biztos, hogy az elsők között kapod meg ezt a kérdést a HR-estől.

Billeg a szék az állásinterjún? Lehet, hogy épp tesztelnek

Az állásinterjúk tele lehetnek rejtett pszichológiai csapdákkal. A billegő szék is egy tudatosan alkalmazott teszt: reakcióidból következtetnek a személyiségedre. Megmutatjuk, mire figyelnek és hogyan reagálj okosan.


 

 

