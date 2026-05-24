Több mint 10 centis szarv nőtt ki egy férfi fejéből – Ritka betegség okozta az ijesztő elváltozást

Az orvosi vizsgálatok szerint a furcsa jelenség hátterében egy ritka betegség állt, amely az elszarusodott sejtek rendellenes felhalmozódását okozta. Az eset világszerte hatalmas érdeklődést váltott ki.
Megoperálták a férfit, akinek egy ritka betegség miatt szarva nőtt
Számtalan bizarr orvosi esetről beszámoltunk már a térdműtéte után idegen nyelven beszélő fiútól kezdve a nőig, akinek 50 darab elemet szedtek ki a gyomrából és a végbeléből – de talán még ezek sem olyan meghökkentőek, mint a mai történetünk, aminek főszereplője egy 12 centis, ördögszarv szerű kinövés.
Egy 30 éves, meg nem nevezett férfi ugyanis több mint tíz centiméter hosszú, szarvszerű kinövést hordott a fején éveken keresztül.
A szarv a fejbőrén alakult ki és idővel egyre nagyobbra nőtt, míg végül már nemcsak esztétikai problémát jelentett, hanem a mindennapi életét is megnehezítette: borzasztó fájdalommal küzdött, ami soha nem enyhült. A ritka jelenség mögött egy különleges bőrbetegség állt, amelyet az orvostudomány cutan szarvnak nevez.
Mi az a cutan szarv?
A cutan szarv egy kemény, elszarusodott kinövés, amely keratinból épül fel – ugyanabból az anyagból, amely a körmöket és a hajat alkotja. Bár a legtöbb esetben kisebb méretű elváltozásról van szó, ritkán extrém hosszúságot is elérhet. A férfi esetében a kinövés több mint tíz centiméteresre nőtt, ezért sokan valóban egy ördögszarvhoz hasonlították. Az orvosok szerint az ilyen elváltozások gyakran hosszú idő alatt alakulnak ki. A háttérben állhat túlzott napfényhatás, idős kor, bőrkárosodás vagy akár daganatos elváltozás is.
Éppen ezért minden hasonló kinövést komolyan kell venni, mert bizonyos esetekben rosszindulatú folyamatokra is utalhat.
A férfi sokáig nem fordult orvoshoz, pedig a szarv egyre látványosabbá vált, de végül már olyan fájdalmak gyötörték, hogy szakemberek segítségét kérte, akik műtéti úton távolították el a kinövést. Ezután szövettani vizsgálatot is végeztek annak érdekében, hogy kizárják a rákos megbetegedés lehetőségét.
Egy férfi fején évek alatt egy több mint 10 centiméteres, szarvszerű kinövés alakult ki, amelyet sokan ördögszarvnak neveztek. Az orvosok szerint a különös elváltozás hátterében egy ritka betegség, az úgynevezett cutan szarv állt, amely a bőr rendellenes elszarusodásával jár. A hatalmas kinövést végül műtéti úton távolították el, majd szövettani vizsgálatnak vetették alá.
