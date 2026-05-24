Több mint 10 centis szarv nőtt ki egy férfi fejéből – Ritka betegség okozta az ijesztő elváltozást

Az orvosi vizsgálatok szerint a furcsa jelenség hátterében egy ritka betegség állt, amely az elszarusodott sejtek rendellenes felhalmozódását okozta. Az eset világszerte hatalmas érdeklődést váltott ki.

Ritka betegség miatt szarv nőtt egy ismeretlen férfi koponyájára.

Megoperálták a férfit, akinek egy ritka betegség miatt szarva nőtt

Számtalan bizarr orvosi esetről beszámoltunk már a térdműtéte után idegen nyelven beszélő fiútól kezdve a nőig, akinek 50 darab elemet szedtek ki a gyomrából és a végbeléből – de talán még ezek sem olyan meghökkentőek, mint a mai történetünk, aminek főszereplője egy 12 centis, ördögszarv szerű kinövés.

Egy 30 éves, meg nem nevezett férfi ugyanis több mint tíz centiméter hosszú, szarvszerű kinövést hordott a fején éveken keresztül.

A szarv a fejbőrén alakult ki és idővel egyre nagyobbra nőtt, míg végül már nemcsak esztétikai problémát jelentett, hanem a mindennapi életét is megnehezítette: borzasztó fájdalommal küzdött, ami soha nem enyhült. A ritka jelenség mögött egy különleges bőrbetegség állt, amelyet az orvostudomány cutan szarvnak nevez.

Mi az a cutan szarv?

A cutan szarv egy kemény, elszarusodott kinövés, amely keratinból épül fel – ugyanabból az anyagból, amely a körmöket és a hajat alkotja. Bár a legtöbb esetben kisebb méretű elváltozásról van szó, ritkán extrém hosszúságot is elérhet. A férfi esetében a kinövés több mint tíz centiméteresre nőtt, ezért sokan valóban egy ördögszarvhoz hasonlították. Az orvosok szerint az ilyen elváltozások gyakran hosszú idő alatt alakulnak ki. A háttérben állhat túlzott napfényhatás, idős kor, bőrkárosodás vagy akár daganatos elváltozás is.

Éppen ezért minden hasonló kinövést komolyan kell venni, mert bizonyos esetekben rosszindulatú folyamatokra is utalhat.

A férfi sokáig nem fordult orvoshoz, pedig a szarv egyre látványosabbá vált, de végül már olyan fájdalmak gyötörték, hogy szakemberek segítségét kérte, akik műtéti úton távolították el a kinövést. Ezután szövettani vizsgálatot is végeztek annak érdekében, hogy kizárják a rákos megbetegedés lehetőségét.

