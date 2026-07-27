Kiközösítés, pletykálás − Így küzdj meg azzal, amikor az összes kollégád ellened fordul!

Egy 2022-es UNICEF-felmérés szerint a 20 év alatti fiatalok 66%-a tapasztalta az iskolai zaklatás valamilyen formáját. Más formában a munka világában is létezik a bullying, csupán a felnőttek szabályrendszerére szabva. Ez a mobbing jelensége, amikor a munkaközösség egyetlen ember ellen fordul. A téma megértéséhez dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük meg.

A mobbing az iskolai bullying felnőtt verziója.

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Mi az a mobbing? Azt nevezik mobbingnak, amikor egyetlen kollégát zaklatnak, ellehetetlenítenek, verbálisan bántalmaznak.

Jellemzően hosszú ideig tart, kiégés, depresszió, szorongás lehet az eredménye.

Előfordulása 8-10 % körül van.

Amikor az iroda ellened fordul: a toxikus mobbing

Azt nevezzük munkahelyi mobbingnak, amikor egy kisebb csoport – leggyakrabban kollégák, de ritka esetben vezetők is beszállhatnak – kipécéznek maguknak egyetlen személyt és kiközösítik, zaklatják. Korai jelei lehetnek a levelek ignorálása, kiközösítés, pletykálás az illető háta mögött, később akár meetingekre, csapatépítőkre sem kap meghívót. Nem hallgatják meg az ötleteit, olyan hibákért kap szidást, amit a többieknél fel sem rónak, tisztázatlan feladatok, vagy épp túlzott elvárások, szélsőséges esetben fizikai tettlegesség is megjelenhet.

Fontos jellemzője a munkahelyi bullying ezen formájának a rendszeresség, és az, hogy a bántalmazók tudatos cselekvésének eredménye.

Közel sem új keletű jelenségről van szó: a mobbinggal kapcsolatos első kutatásokat még az 1980-as években végezték Amerikában. Ritka esetben több kolléga ellen is irányulhat, és azért is lehet veszélyes, mert külső szemmel láthatatlan.

Dr. Makai Gábor a mobbing jelenségről.

Forrás: Dr. Makai Gábor

Szakértő a mobbing jelenségről – Okok és áldozatok

Annak érdekében, hogy jobban megérthessük a mobbing jelenség mögött zajló folyamatokat, dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük. Különös, de tapasztalata szerint nem a visszahúzódó, önmagukért nehezen kiálló emberek a mobbing, vagyis a pszichológiai terror fő céltáblái. Ellenkezőleg, gyakran épp a buzgó, olykor túlteljesítő kollégák esnek a munkahelyi zaklatás áldozatául. Érdekes mintázat, de sok esetben a próbaidős, határozott idejű szerződéssel bíró kollégák kerülnek célkeresztbe.

Nem a kiragadott esetekre, eseti konfliktusokra, hanem a folyamatra kell figyelni. Ez a folyamat pedig rombol.

Egy több hónapig tartó, hetente legalább egyszer előforduló bántásról van szó, melynek több fázisa van. Eleinte kiközösítésben mutatkozik meg, ami lassan harapódzik el és felemészti az illető mentális épségét. Egyre kisebbnek érzi magát, önértékelését rombolja, egy idő után készenléti állapotba kerül. Hosszú távon szorongás, depresszió alakulhat ki, ami fizikai tünetekben, például gyomorgörcsben, pánikrohamban is megnyilvánulhat.

Ilyenkor sérül az ember önképe, azonosulunk a leértékeltség érzésével, ami toxikus párkapcsolatban élőknél is jellemző tünet.

Megoldás a felmondás? Megküzdési stratégiák és a mobbing

Joggal merülhet fel a munkahelyváltás lehetősége mint menekülőút, azonban a klinikai szakpszichológus szerint ez félmegoldás csupán. Ugyan átmenetileg valóban csökkenti a pszichés terhet, de ha már megtörtént az önértékelés sérülése, fellépett a bizalmatlanság, akkor szakember segítsége javasolt.