Az orvosok is lehidaltak: egy 17 éves fiú a térdműtéte után rejtélyes nyelven kezdett beszélni

Simon Benedek
2026.04.18.
Egy rutinnak számító operáció után olyan dolog történt, amire még az orvosok sem számítottak. Egy 17 éves fiú különös nyelven kezdett el beszélni az térdműtéte után. Íme a részletek!

Egy holland tinédzser focisérülés miatt került kórházba, ahol sikeres térdműtéten esett át. Az operáció után azonban egészen megdöbbentő dolog történt, ami az orvosokat is meglepte: amikor felébredt az altatásból, kizárólag egy idegen nyelven tudott kommunikálni. 

Az orvosokat is meglepte, ami a tini fiúval történt műtét után. 
  • Egy 17 éves holland fiú térdműtét után az altatásból felébredve kizárólag idegen nyelven tudott beszélni.
  • Nem értette az anyanyelvét, és átmenetileg még a családját sem ismerte fel.
  • Az orvosok egy rendkívül ritka neurológiai jelenséget, az „akcentus-szindrómát” állapították meg.
  • Az eset rávilágított arra, mennyire összetett és még mindig kevéssé ismert az emberi agy működése.

Egy 17 éves holland fiú egy teljesen rutinszerű térdműtéten esett át, amelyre egy focizás közben szerzett térdsérülés miatt volt szükség. A beavatkozás komplikációmentesen zajlott, és semmi nem utalt arra, hogy bármilyen szövődmény alakult volna ki. Ehhez képest az orvosokat valósággal sokkolta, amikor a fiú az altatásból felébredve csak idegen nyelven tudott megszólalni.

Az orvosok is pánikba estek

A fiatal tini, miután felébredt az altatásból, zavartnak tűnt, és teljesen elveszítette az anyanyelvi beszédképességét. Nem értette a holland nyelvet, ráadásul a saját szüleit sem ismerte fel. Ezzel párhuzamosan azonban folyékonyan kommunikált angolul – azon a nyelven, amelyet korábban csak iskolai keretek között tanult. A 17 éves fiú azt is állította, hogy az Egyesült Államokban van. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy a fiú teljesen tiszta tudatú, logikusan válaszol a kérdésekre – igaz, kizárólag angolul. Bár próbált hollandul megszólalni, ez komoly nehézséget okozott számára. Végül az orvosok hosszas tanácskozás után egy rendkívül ritka betegséget állapítottak meg: az úgynevezett „idegennyelv-szindrómát”, avagy akcentus-szindrómát. 

Ez a jelenség azt jelenti, hogy a páciens átmenetileg elveszíti az anyanyelv használatának képességét, és egy másik, korábban tanult nyelvre vált. A tudomány jelenlegi állása szerint mindössze néhány ilyen esetet dokumentáltak világszerte, és még mindig nem teljesen világos, hogy pontosan mi váltja ki. 1907-ben írta le Pierre Marie francia neurológus, és azóta is az orvostudomány egyik legkülönösebb kórképei közé tartozik. Eddig mindössze 100 dokumentált esetet ismerünk világszerte.

A fiú végül felépült a betegségből

Az idő előrehaladtával a helyzet lassan változni kezdett: körülbelül 18 órával a műtét utáni komplikációk felfedezése után a fiú már újra megértette a holland nyelvet – azonban továbbra is kizárólag angolul beszélt. A teljes nyelvi normalizálódás csak másnap következett be, egy érzelmileg is jelentős pillanatban, amikor a barátai meglátogatták.

A szakértők szerint elképzelhető, hogy az altatószerek ideiglenesen megzavarták az agy nyelvi központját, vagy egyszerűen egy extrém formájáról van szó az altatás utáni zavartságnak. A műtét utáni lábadozás így nem volt zökkenőmentes, de a fiú teljesen felépült, habár az esete is jól mutatja, mennyire keveset tudunk még mindig az emberi agy működéséről.

