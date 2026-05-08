Az ufók tehetnek a rejtélyes halálesetekről? Gyanús körülmények között hunytak el a szemtanúk

Jónás Ágnes
2026.05.08.
Sötét árnyék vetül azokra a történetekre, amelyekben ismeretlen jelenségek és megmagyarázhatatlan halálesetek kapcsolódnak össze. Egyes kutatók szerint ezek nem véletlen egybeesések, hanem egy sokkal nyugtalanítóbb mintázat részei, így hát felmerül a kérdés: vajon az ufók tehetnek mindenről?

Nigel Watson brit ufókutató és író szerint 1940 óta több gyanús esemény és tragédia röviddel azután történt, hogy civilek vagy katonai tisztek ufóészleléseket kezdtek vizsgálni. Az amerikai kormány ugyanakkor továbbra is azt állítja, nincs bizonyíték földönkívüliek létezésére.

Ufót láttak, ma már nem élnek. Rejtélyes körülmények között hunytak el.
Ufóészlelések utáni rejtélyes tragédiák

  • Ufóészlelések után röviddel történtek megmagyarázhatatlannak tűnő halálesetek vagy eltűnések.
  • A hivatalos vizsgálatok rendszerint hétköznapi okokat állapítottak meg, de ezek nem mindig győzték meg a közvéleményt.
  • A történetek egy része évtizedekkel később is vita tárgya, és máig táplálja az összeesküvés-elméleteket .

A következő évtizedekben egyre több hasonló történet került felszínre. A hatvanas évek végén Jennifer Stevens egy különös észlelés kapcsán kezdett nyomozni New York államban. Egy fiatal fiú halála – amelyet hivatalosan kihűlés okozott – az ő értelmezésében azért következhetett be, mert a fiú kapcsolatba került a környéken látott ismeretlenekkel. 

Nem sokkal később Stevens férje is meghalt, amitől a nő annyira megrémült, hogy abbahagyta a nyomozást. 

Szürke idegenek, gyűrű alakú ufószerű tárgyak: a szemtanúk már nem élnek

Az 1990-es években Philip Schneider geológus és mérnök tartott előadásokat titkos bázisokról és földönkívüliekkel való találkozásokról. Leghíresebb története szerint 1979-ben a New Mexico-i Dulce-bázison fúrás közben egy tűzharcba keveredett szürke idegenekkel. Érdekes módon 1996-ban holtan találták. A hivatalos álláspont öngyilkosság volt, ám követői ezt azonnal kétségbe vonták, és halálát elhallgattatásként értelmezték. 

Az egyik legtöbbet emlegetett, kedélyborzoló eset 1947-ben történt Maury Islandnél. Harold A. Dahl tengerész azt állította, fiával és két társával hat különös, gyűrű alakú tárgyat látott amelyekből fémes törmelék és fekete darabok hullottak. 

A beszámoló szerint Dahl fia megégett, kutyájuk elpusztult, majd egy sötét öltönyös férfi hallgatásra figyelmeztette. Az ügyet William Davidson kapitány és Frank M. Brown hadnagy vizsgálta, akik később repülőgép-szerencsétlenségben meghaltak. 

UFO-észlelések és a tragédiák, amelyek közvetlenül utánuk történtek a szemtanúkkal.
Ez természetesen tovább táplálta a földönkívüliekkel kapcsolatos mítoszokat. Az amerikai kormány mondhatni legyint ezekre a sztorikra, mondván a legtöbb túlzónak tűnik, és számos halálesetnek hiteles magyarázata, semmint transzcendens kulisszája van. 

De akkor mivel magyarázható Max Spiders története?

Azt állította, hogy egy titkos kormányzati szuperkatonai program alanya volt. 2016-ban Lengyelországban hirtelen meghalt, mielőtt egy tervezett előadást megtarthatott volna.

Előtte pár nappal baljós SMS-t küldött anyjának: „Ha bármi történik velem, nyomozz!”. 

A szemtanúk szerint halála előtt fekete folyadékot hányt. A vizsgálat kimutatta, hogy halálát gyógyszer-túladagolás és tüdőgyulladás okozta, követői szerint azonban elhallgattatták, mert túl sokat tudott titkos kormányzati és földönkívüli projektekről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
