Titkos e-mailek leplezik le a NASA UFO-észlelését – Végig hazudtak nekünk?

Bába Dorottya
2026.05.03.
2015-ben nagy port kavart egy víz fölött sebesen mozgó azonosítatlan repülő tárgyról készített felvétel. A NASA eddigi magyarázata megdőlni látszik egy nemrég kiszivárgott belső levelezés miatt. Lehet, hogy mégis UFÓ-észlelés történt?

Amerikai haditengerészeti pilóták gyanús, sebesen mozgó, azonosítatlan repülő tárgyat vettek videóra 2015-ben az Atlanti partvidéken. Az interneten csak GoFast néven elhíresült felvételt sokan földönkívüli objektumnak hitték, ám a NASA nyilatkozata szerint egy közönséges, széllel sodródó tárgy volt. Azonban nemrég olyan e-mailek szivárogtak ki, amik alapján kételkedni lehet az ügynökség állításában. Ezek alapján ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a pilóták valóban UFÓ-észlelést rögzítettek.

A GoFast UFÓ rejtélye

  • 2015-ben amerikai tengerészek azonosítalan repülő tárgyat rögzítettek az Atlanti-óceán partjainál.
  • A GoFast néven elhíresült videóról a NASA azt mondta, hogy egy közönséges objektum.
  • Egy belső levelezésből kiderült, hogy mégsem jártak el olyan alaposan.

UFÓ-észlelés az óceán felett – Közönséges objektum vagy repülő csészealj?

Amikor 2015-ben nyilvánosságra kerültek a felvételek, egy, az óceán felett szokatlanul sebesen mozgó objektumról, az egész világ lázba jött. Végre van rá bizonyíték, hogy léteznek földönkívüliek? A NASA speciális egysége, az Azonosítatlan Anomáliás Jelenségekkel – röviden UAP – foglalkozó paneltag sietve lehűtötte a kedélyeket, hogy optikai illúzióról, egy közönséges szél által sodort tárgyról volt szó.

Igen ám, csakhogy nemrég olyan belsős e-mailek kerültek napvilágra, melyek szerint a szervezeti egység olyan felületes munkát végzett, ami nem támasztja alá korábbi állításukat. Ugyanis Josh Semeter, aki többek között a Bostoni Egyetem Űrfizikai Központjának igazgatója, elismerte, hogy kizárólag a szemcsés felvételeket elemezték, még a pilótákkal sem beszéltek.

Nem, a bizottságunk nem beszélt a pilótákkal. Az elemzés kizárólag a nyilvánosan közzétett videóban található információkon alapul.

Azt is hozzátette, hogy a kutatóegység nem férhetett hozzá a szenzoradatokhoz, így kizárólag a felvételen látható adatokra hagyatkozott, ami csak arra volt elég, hogy az UFO hozzávetőleges sebességét meghatározzák, ami a számítások szerint nem volt irreálisan gyors. Ahhoz viszont nem elég, hogy az objektum formáját, pontos méretét, illetve repülési pályáját meghatározzák. „Az adatokból nem tudjuk megállapítani, hogy ez egy fémes gömb-e vagy, hogy van-e egyáltalán repülési felülete.”

Nem kizárólag Semeter erősítette meg az állításokat: az UAP független kutatója, David Spergel már 2023-ban így erről írt egy belső levelezésben. „Nem hiszem, hogy bizottságunk egyetlen esetnél (Josh GoFast ügye) többet vizsgált volna meg, ahol a nagy sebesség kérdése felmerült volna, ráadásul az sem volt átfogó kutatás.”

Belső vita is kialakult a NASA berkeiben arról, hogy miként kéne nyilvánosságra hozni az eredményeket; Spergel arra kérte kollégáit, hogy kerüljék az olyan megfogalmazást, ami a számos, nagy sebességű UFO-észlelést megcáfolná. A kutatás az is nehezíti, hogy a felvétel hivatalosan a Pentagon tulajdona, így az UAP által alkalmazott, külsős tudósoknak egyszerűen nincs hozzáférésük a pontos adatokhoz.

Miért fontosak a nyilvánosságra hozott e-mailek?

A belső levelezésből kitűnik, hogy a GoFast videó elemzése rendkívül felületes volt, mivel a kutatók nem fértek hozzá azokhoz az adatokhoz, amik bizonyítanák az UFO-észlelések cáfolatát. Ez alapjaiban rengeti meg korábbi, optikai illúzióról és közönséges, szélfútta objektumról szóló állításukat, nyitva hagyva a kaput: talán mégsem vagyunk egyedül.

