Titkos e-mailek leplezik le a NASA UFO-észlelését – Végig hazudtak nekünk?

Amerikai haditengerészeti pilóták gyanús, sebesen mozgó, azonosítatlan repülő tárgyat vettek videóra 2015-ben az Atlanti partvidéken. Az interneten csak GoFast néven elhíresült felvételt sokan földönkívüli objektumnak hitték, ám a NASA nyilatkozata szerint egy közönséges, széllel sodródó tárgy volt. Azonban nemrég olyan e-mailek szivárogtak ki, amik alapján kételkedni lehet az ügynökség állításában. Ezek alapján ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a pilóták valóban UFÓ-észlelést rögzítettek.

GoFast felvételek: Mégis UFÓ-észlelés lehetett?

UFÓ-észlelés az óceán felett – Közönséges objektum vagy repülő csészealj?

Amikor 2015-ben nyilvánosságra kerültek a felvételek, egy, az óceán felett szokatlanul sebesen mozgó objektumról, az egész világ lázba jött. Végre van rá bizonyíték, hogy léteznek földönkívüliek? A NASA speciális egysége, az Azonosítatlan Anomáliás Jelenségekkel – röviden UAP – foglalkozó paneltag sietve lehűtötte a kedélyeket, hogy optikai illúzióról, egy közönséges szél által sodort tárgyról volt szó.

Igen ám, csakhogy nemrég olyan belsős e-mailek kerültek napvilágra, melyek szerint a szervezeti egység olyan felületes munkát végzett, ami nem támasztja alá korábbi állításukat. Ugyanis Josh Semeter, aki többek között a Bostoni Egyetem Űrfizikai Központjának igazgatója, elismerte, hogy kizárólag a szemcsés felvételeket elemezték, még a pilótákkal sem beszéltek.

Nem, a bizottságunk nem beszélt a pilótákkal. Az elemzés kizárólag a nyilvánosan közzétett videóban található információkon alapul.

Azt is hozzátette, hogy a kutatóegység nem férhetett hozzá a szenzoradatokhoz, így kizárólag a felvételen látható adatokra hagyatkozott, ami csak arra volt elég, hogy az UFO hozzávetőleges sebességét meghatározzák, ami a számítások szerint nem volt irreálisan gyors. Ahhoz viszont nem elég, hogy az objektum formáját, pontos méretét, illetve repülési pályáját meghatározzák. „Az adatokból nem tudjuk megállapítani, hogy ez egy fémes gömb-e vagy, hogy van-e egyáltalán repülési felülete.”