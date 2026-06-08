Figyelem! Új EU-s rendelet írja át július 7-től az autósok életét − ezt teszik kötelezővé

Az Európai Unió 2026. július 7-től egy új, fékezéssel kapcsolatos szabályozást léptet érvénybe, valamennyi tagállama számára. Az autósok egyik gyakori balesetének kockázatát kívánják vele csökkenti.

Nyáron új EU-s szabályozás lesz hatással az autósokra.

Forrás: 123rf.com

Autósok figyelem, itt a újabb közlekedésbiztonsági szabályozás!

Nem elég, hogy változik a KRESZ, még egy új EU-s intézkedés is a láthatáron van. Ennek célja az úgynevezett ráfutásos balesetek, vagyis a hirtelen fékezés miatti koccanások, ütközések számának csökkentése − ami nem függ össze azzal, hogy mennyire vezetsz biztonságosan. Idén július 7-től minden újonnan regisztrált autóban kötelező lesz az Emergency Stop Signal (ESS) rendszer.

A közlekedésben a mobilhasználat után már a fekézesés sem marad a régi. Az ESS-rendszer az autó hirtelen fékezésnél fog működésbe lépni, ennek köszönhetően pedig a féklámpák nem szimplán felkapcsolódnak, hanem ütemesen villogni kezdenek. Mivel az agy előbb észreveszi a villódzást, várhatóan a vészfékező autó mögött haladó járművezető is előbb észre fogja venni, így gyorsabban tud reagálni.

Hogyan működik az ESS?

Az Emergency Stop Signal rendszer csak akkor aktiválódik, ha az autó 50 km/h-nál gyorsabban halad, a lassulás pedig nagyobb, mint másodpercenként 6 méter. Ahogy azt az Autospecial is írja, az autó vezetőjének ezzel nem lesz dolga, a jármű elektronikája automatikusan vezérli az ESS-t: valós időben figyeli a különféle jeleket: a gázpedál felengedésének sebességét, a fékrendszerre kifejtett erőt, valamint az ABS esetleges beavatkozását. Ez az összetettség teszi lehetővé a rendszer számára, hogy képes legyen különbséget tenni egy szokásos, de valamivel nagyobb, és egy hirtelen fékezés között.

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