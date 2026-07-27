Hat közkedvelt magyar strandon is fürdési tilalmat vezettek be: ezt közölte a hivatal

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal visszavonásig megtiltotta a fürdőzést több partszakaszon is. A Velencei-tónál július 23-tól az alábbi helyeken nem szabad vízbe menni: Agárd Park strand kemping, Tini strand, Velence Északi strand, Velence Korzó és Szabadstrand, Velence Resort & Spa strand. A korlátozást július 24-től a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandra is kiterjesztették.

Fürdési tilalom van érvényben több strandon is a Velencei-tónál

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Fürdési tilalom a Velencei-tónál: túl sok a baktérium a vízben

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a természetes fürdőhelyeken rendszeresen végzett hatósági laborvizsgálatok során derült ki, hogy a víz baktériumtartalma meghaladja az előírt határértéket. A szükséges intézkedések és az ismételt ellenőrzések már megkezdődtek. A fürdési tilalmat akkor oldják fel, amikor a kontrollvizsgálatok ismét megfelelő vízminőséget igazolnak.

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