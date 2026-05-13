Az új KRESZ már a gyalogosokat sem kíméli: ezért büntethetnek a zebrán

A zebra eddig sokak szemében biztonságos zóna volt, ahol a gyalogosnak automatikusan elsőbbsége van. A készülő új KRESZ-szabályozás azonban arra hívja fel a figyelmet: az elsőbbség nem jelent korlátlan felelőtlenséget. A tervezet szerint hamarosan komoly következménye lehet annak, ha valaki a telefonjába mélyedve lép az úttestre.

Az új KRESZ-tervezet szerint komoly bírságot kaphatnak a mobilizó gyalogosok.

Forrás: Corbis News

Új KRESZ: a zebrán mobilozó gyalogosok is célkeresztbe kerülhetnek

Az elmúlt években teljesen átalakult a városi közlekedés ritmusa. Megjelentek az elektromos rollerek, új közlekedési formák terjedtek el, és ezzel együtt egyre több olyan helyzet alakult ki, amelyre a korábbi szabályok már nem adtak egyértelmű választ.

A szakemberek szerint azonban nemcsak az új járművek okoznak problémát, hanem az is, hogy sokan gyalogosként is figyelmetlenebbek lettek.

Ma már szinte mindennapos látvány, hogy valaki lehajtott fejjel, üzenetet írva vagy videót nézve indul el a zebrán. A jelenségre külön kifejezés is született: „zombi gyalogosnak” nevezik azokat, akik annyira a telefonjukra koncentrálnak, hogy közben szinte teljesen kizárják a külvilágot. Ez pedig nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is lehet.

A jelenlegi szabályok szerint a gyalogosnak akkor szabad lelépnie az úttestre, ha meggyőződött arról, hogy ezt biztonságosan megteheti. Vagyis hiába van elsőbbsége, neki is figyelnie kell a forgalomra és a közeledő járművekre.

A mobilhasználat viszont éppen ezt a koncentrációt veszi el: aki a kijelzőt nézi, könnyebben tévesztheti fel a távolságot, lassabban reagál, és sokszor észre sem veszi a veszélyes helyzeteket.

A készülő KRESZ-módosítás ezért a gyalogosokra is kiterjesztené a figyelemelterelő tevékenységek tilalmát. A tervek szerint nemcsak a telefonálás számíthat szabályszegésnek, hanem az üzenetírás, a közösségi oldalak görgetése vagy akár a videónézés is, ha valaki közben a zebrán halad át.

Pénzbüntetés járhat a telefonozásért

A legnagyobb vitát azonban nem is maga a tiltás, hanem a várható bírságok okozzák. Bár a pontos összegeket még nem véglegesítették, az eddigi nyilatkozatok alapján a cél egyértelműen az elrettentés. A döntéshozók szerint a korábbi figyelemfelhívó kampányok önmagukban nem hoztak áttörést, ezért szigorúbb eszközökre lehet szükség.