Katie Holmes az új pasijával pózolt a kameráknak: egyre komolyabb a kapcsolatuk - Fotó

A 47 éves Katie Holmes és a nála kilenc évvel fiatalabb Jason Bard Yarmosky július 24-én látogattak el egy luxusmárka boltmegnyitójára Hamptonsban. A színésznő mosolyogva ölelte a művészt a kamerák előtt, jelezve ezzel, hogy eszük ágában sincs bujkálni, vállalják kapcsolatukat.

Jason Bard Yarmosky és Katie Holmes

Forrás: Profimedia

Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky az utóbbi pár hétben többször mutatkoztak együtt

A párost először július 10-én látták együtt, amikor kézen fogva érkeztek Olivia Wilde The Invite című filmjének vetítésére. A film alatt egymás mellett ültek, a színésznő egy alkalommal a férfi vállára hajtotta a fejét. Július 14-én aztán együtt vacsoráztak New Yorkban. Egy forrás szerint az étteremből ölelkezve, mosolyogva távoztak, Yarmosky pedig az autó ajtaját is kinyitotta Holmesnak. Július 21-én ismét együtt jelentek meg New Yorkban egy koncerten, csókolózva, ölelkezve hallgatták Sienna Spiro előadását, másnap pedig Manhattan belvárosában vásároltak.

A két híresség állítólag egy vacsorán ismerkedett meg. Egy informátor szerint Katie Holmes nagyon érdekesnek találta Yarmoskyt, mindig is vonzódott a kreatív emberekhez. Szívesen van olyanok társaságában, akik szenvedélyesen végzik a munkájukat, emellett szeret tanulni és új dolgokat megtapasztalni.

Jason Bard Yarmosky New Yorkban élő képzőművész. Festményein és rajzain főként az öregedés, az idő és az emlékezet témáival foglalkozik. A New York-i School of Visual Arts intézményben végzett 2010-ben, munkáit világszerte múzeumokban és galériákban állítják ki.