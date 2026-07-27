Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 27., hétfő Liliána, Olga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Katie Holmes az új pasijával pózolt a kameráknak: egyre komolyabb a kapcsolatuk - Fotó

Világsztár katie holmes párkapcsolat
Horváth Angéla
2026.07.27.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky festő együtt érkeztek egy rendezvényre. Nem bújtak el a fotósok elől, sőt, együtt pózoltak a kameráknak. A színésznő pár hete mutatkozott először együtt új kedvesével.

A 47 éves Katie Holmes és a nála kilenc évvel fiatalabb Jason Bard Yarmosky július 24-én látogattak el egy luxusmárka boltmegnyitójára Hamptonsban. A színésznő mosolyogva ölelte a művészt a kamerák előtt, jelezve ezzel, hogy eszük ágában sincs bujkálni, vállalják kapcsolatukat.

Jason Bard Yarmosky és Katie Holmes
Jason Bard Yarmosky és Katie Holmes 
Forrás: Profimedia

Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky az utóbbi pár hétben többször mutatkoztak együtt

A párost először július 10-én látták együtt, amikor kézen fogva érkeztek Olivia Wilde The Invite című filmjének vetítésére. A film alatt egymás mellett ültek, a színésznő egy alkalommal a férfi vállára hajtotta a fejét. Július 14-én aztán együtt vacsoráztak New Yorkban. Egy forrás szerint az étteremből ölelkezve, mosolyogva távoztak, Yarmosky pedig az autó ajtaját is kinyitotta Holmesnak. Július 21-én ismét együtt jelentek meg New Yorkban egy koncerten, csókolózva, ölelkezve hallgatták Sienna Spiro előadását, másnap pedig Manhattan belvárosában vásároltak.

A két híresség állítólag egy vacsorán ismerkedett meg. Egy informátor szerint Katie Holmes nagyon érdekesnek találta Yarmoskyt, mindig is vonzódott a kreatív emberekhez. Szívesen van olyanok társaságában, akik szenvedélyesen végzik a munkájukat, emellett szeret tanulni és új dolgokat megtapasztalni.

Jason Bard Yarmosky New Yorkban élő képzőművész. Festményein és rajzain főként az öregedés, az idő és az emlékezet témáival foglalkozik. A New York-i School of Visual Arts intézményben végzett 2010-ben, munkáit világszerte múzeumokban és galériákban állítják ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu