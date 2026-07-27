György herceg senkivel sem fog osztozni a szobáján a bentlakásos iskolában: ezért lesz egyedül

György herceg élete szetembertől gyökeres fordulatot vesz. Otthagyja azt az iskolát, ahová testvéreivel együtt járt, és az Eton College tanulója lesz. Szigorú, új szabályokhoz kell majd alkalmazkodnia a bentlakásos intézményben, de egy dologgal nem kell majd vesződnie: nem kell alkalmazkodnia egy szobatárshoz. Egyedül fog lakni, méghozzá ezért.

György hercegnek nem lesz szobatársa az Eton College-ban.

Forrás: Northfoto

György hercegnek nem lesz szobatársa az Eton College-ban

Sok találgatás előzte meg az iskolaválasztást, a hírek szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg minden oldalról megvizsgálták a kérdést, mielőtt döntésre jutottak volna. Végül a palota bejelentette, hogy György herceg az Eton College-ban folytatja majd a tanulmányait, abban az intézményben, ahova édesapja, Vilmos herceg is járt.

A nagy múltú iskolában 260-an kezdik meg tanulmányaikat György herceggel együtt, és bár sok szigorú szabálynak kell majd megfelelnie – például nem lehet nála okostelefon – egy dologhoz nem kell hozzászoknia: egy szobatárshoz. Bentlakásos iskola ugyan, de György herceg egyedül lesz. Az Eton College-ban ugyanis minden fiú külön szobát kap.

„A kezdetektől fogva minden fiúnak saját tanulószobája van: nincsenek közös szobák. A fiúk így saját területtel rendelkeznek, és elvárás, hogy önállóan szervezzék meg a dolgaikat, valamint önfegyelmet gyakoroljanak a feladatok és a határidők betartása terén” – olvasható az Eton College honlapján.

György herceg nemrég töltötte be a 13. életévét, ezzel pedig mondhatni véget ért a gondtalan gyerekkora. Leendő trónörökösként egyre több szabálynak kell megfelelnie. Kattints a képre a galériárt, és nézd végig György herceg fotóit.