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György herceg senkivel sem fog osztozni a szobáján a bentlakásos iskolában: ezért lesz egyedül

PA Wire - Mike Egerton
kollégium szobatárs György herceg
Nagy Anna
2026.07.27.
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A trónörökös szeptemberben új iskolában kezd, amelynek új szabályaihoz gyorsan kell majd alkalmazkodnia. A bentlakásos Eton College-ban szobatársai azonban nem lesznek.

György herceg élete szetembertől gyökeres fordulatot vesz. Otthagyja azt az iskolát, ahová testvéreivel együtt járt, és az Eton College tanulója lesz. Szigorú, új szabályokhoz kell majd alkalmazkodnia a bentlakásos intézményben, de egy dologgal nem kell majd vesződnie: nem kell alkalmazkodnia egy szobatárshoz. Egyedül fog lakni, méghozzá ezért.

György herceg egy rendezvényen kék öltönyben.
György hercegnek nem lesz szobatársa az Eton College-ban.
Forrás: Northfoto

György hercegnek nem lesz szobatársa az Eton College-ban

Sok találgatás előzte meg az iskolaválasztást, a hírek szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg minden oldalról megvizsgálták a kérdést, mielőtt döntésre jutottak volna. Végül a palota bejelentette, hogy György herceg az Eton College-ban folytatja majd a tanulmányait, abban az intézményben, ahova édesapja, Vilmos herceg is járt. 

A nagy múltú iskolában 260-an kezdik meg tanulmányaikat György herceggel együtt, és bár sok szigorú szabálynak kell majd megfelelnie – például nem lehet nála okostelefon – egy dologhoz nem kell hozzászoknia: egy szobatárshoz. Bentlakásos iskola ugyan, de György herceg egyedül lesz. Az Eton College-ban ugyanis minden fiú külön szobát kap.

„A kezdetektől fogva minden fiúnak saját tanulószobája van: nincsenek közös szobák. A fiúk így saját területtel rendelkeznek, és elvárás, hogy önállóan szervezzék meg a dolgaikat, valamint önfegyelmet gyakoroljanak a feladatok és a határidők betartása terén” – olvasható az Eton College honlapján

György herceg nemrég töltötte be a 13. életévét, ezzel pedig mondhatni véget ért a gondtalan gyerekkora. Leendő trónörökösként egyre több szabálynak kell megfelelnie. Kattints a képre a galériárt, és nézd végig György herceg fotóit. 

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Az újszülött György herceg láthatóan nem élvezte túlzottan az első útját a babülésben.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. október 23-án érkeznek fiukkal, György cambridge-i herceggel a londoni belvárosban található St James’s-palota királyi kápolnájába, a három hónapos herceg keresztelőjére.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és György herceg 2014- április 7-én megérkeztek a wellingtoni nemzetközi repülőtérre. Ekkor indultak háromhetes látogatásukra Új-Zélandra és Ausztráliába.
A királynő hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen tartja ölében Vilmos herceg a kis György herceget 2015. június 13-án a Buckingham-palota erkélyén.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő 2015. október végén a londoni Kensington-palotában.
A kis György herceg karácsonyi édességet majszol, miután részt vett az istentiszteleten 2016. december 25-én az englefieldi Szent Márk-templomban.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és György herceg 2017- július 19-én Varsóban, Lengyelországban.
Sarolta hercegnő, Savannah Philips és György herceg a Buckingham-palota erkélyén 2018. június 9-én. A kis herceget bizony fegyelmezni kellett.
A brit György herceg így reagált, amikor a koszorúslányokkal együtt megérkezett Eugénia hercegnő esküvőjére 2018. október 12-én a windsori kastély Szent György-kápolnájába.
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg és Vilmos herceg iskolába mennek 2019. szeptember 5-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, György herceg és Katalin hercegné együtt nézték meg az Anglia–Németország meccset a londoni Wembley Stadionban 2021. június 29-én.
Katalin, Vilmos, Sarolta és György herceg együtt érkeznek a londoni Westminster-apátságban megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes istentiszteletre 2022. december 15-én.
György herceg, Lajos herceg, Katalin hercegné, Vilmos herceg és Sarolta hercegnő a Buckingham-palota erkélyén, ahol a „Trooping the Colour” ünnepséget követő légi parádét nézik 2023. június 17-én.
Vilmos herceg és György herceg apa-fia programja: Berlinben nézik az Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Spanyolország játszott Anglia ellen 2024. július 14-én.
Vilmos herceg Saroltával és György herceggel a wimbledoni bajnokság tizennegyedik napján, 2025. július 13-án, vasárnap. György nagyon komolyan szemléli a meccset.
György herceg 2026. július 12-én a londoni Wimbledon-i teniszbajnokság utolsó napján: György herceg azon nevet, hogy felpróbált egy kalapot.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Ben STANSALL / AFP

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