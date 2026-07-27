Ez Cristiano Ronaldo abszolút kedvenc étele: így készítsd el ezt a hagyományos portugál fogást

Cristiano Ronaldo túl van az utolsó világbajnokságán, a futballsztár minden kétséget kizáróan leszögezte, hogy a 2026-os észak-amerikai torna után nem vesz részt több foci-vb-n. Az egészséges életmód és a sport azonban mindig az élete része marad, a szigorú étrendje miatt pedig kedvenc fogása inkább különleges alkalmakkor kerül a tányérjára. Egészségtelennek ugyan ez sem mondható, hiszen a Bacalhau à Brás krumoliból, tőkehalból és tojásból áll.

Cristiano Ronaldo az utolsó foci-vb-jén.

Forrás: Heuler Andrey/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire

Ez Cristiano Ronaldo kedvenc étele

Cristiano Ronaldo egy interjúban árulta el, hogy a kedvence egy hagyományos portugál étel, a Bacalhau à Brás. A fogás eredete bizonytalan, de a jelenlegi formáját a 19. század második felében készítették Lisszabonban. A jelentése: Bás-módra készített sózott tőkehal. Emellett még krumpli és tojás is van a fogásban, vagyis meglehetősen laktató és egészséges ételről van szó, ennek ellenére nem sűrűn kerül a focista tényérjára, hiszen Cristiano Ronaldo, aki idén utoljára szerepelt foci-vb-n szigorú étrendet folytat. Remélhetőleg a Georgina Rodriguezzel közös esküvőjükön azért felszolgálják majd ezt a csodálatos fogást.

Cristiano Ronaldo kedvenc étele, Bacalhau à Brás.

Forrás: Shutterstock/homydesign

Így készül Cristiano Ronaldo kedvenc étele, a Bacalhau à Brás

Ezek a hozzávalók szükségesek az ételhez:

400g sózott, szárított tőkehal – beáztatva és felaprítva (vagy fagyasztott tőkehal)

500g vékonyra vágott krumpli

Bőséges olaj a sütéshez

6 db tojás (felverve)

2 db nagy fej vöröshagyma (vékonyra szeletelve)

3 gerezd fokhagyma (aprítva)

Olívaolaj, só, fekete bors

Díszítéshez: friss petrezselyem és fekete olívabogyó

Íme, a Bacalhau à Brás elkészítése lépésről lépésre:

1. fázis: a hal és a krumpli előkészítése

A hal főzése: ha eredeti sózott halat használsz, főzd 10 percig, majd cse fegesd le. Ha friss halat használsz, enyhén sós vízben főzd meg 5-8 perc alatt. Tisztítsd meg a bőrtől és szálkáktól, majd kézzel tépkedd apró szálakra. Ha fagyasztott halat használsz, akkor csak sós vízben kell főznöd 5-8 percig, majd széttépkedni.

A krumpli gyalulása: hámozd meg a krumplikat, és egy mandolin szeletelővel vagy durva reszelővel vágd gyufaszál vékonyságú csíkokra.