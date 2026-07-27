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Ez Cristiano Ronaldo abszolút kedvenc étele: így készítsd el ezt a hagyományos portugál fogást

sportoló Cristiano Ronaldo portugál étel
Nagy Anna
2026.07.27.
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A futballsztár odafigyel arra, hogy mit eszik, most pedig te is elkészítheted az egyik általa fogyasztott fogást. Cristiano Ronaldo kedvenc étele egy hagyományos portugál fogás, a Bacalhau à Brás.

Cristiano Ronaldo túl van az utolsó világbajnokságán, a futballsztár minden kétséget kizáróan leszögezte, hogy a 2026-os észak-amerikai torna után nem vesz részt több foci-vb-n. Az egészséges életmód és a sport azonban mindig az élete része marad, a szigorú étrendje miatt pedig kedvenc fogása inkább különleges alkalmakkor kerül a tányérjára. Egészségtelennek ugyan ez sem mondható, hiszen a Bacalhau à Brás krumoliból, tőkehalból és tojásból áll.

Cristiano Ronaldo az utolsó foci-vb-jén.
Cristiano Ronaldo az utolsó foci-vb-jén.
Forrás: Heuler Andrey/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire

Ez Cristiano Ronaldo kedvenc étele

Cristiano Ronaldo egy interjúban árulta el, hogy a kedvence egy hagyományos portugál étel, a Bacalhau à Brás. A fogás eredete bizonytalan, de a jelenlegi formáját a 19. század második felében készítették Lisszabonban. A jelentése: Bás-módra készített sózott tőkehal. Emellett még krumpli és tojás is van a fogásban, vagyis meglehetősen laktató és egészséges ételről van szó, ennek ellenére nem sűrűn kerül a focista tényérjára, hiszen Cristiano Ronaldo, aki idén utoljára szerepelt foci-vb-n szigorú étrendet folytat. Remélhetőleg a Georgina Rodriguezzel közös esküvőjükön azért felszolgálják majd ezt a csodálatos fogást. 

Cristiano Ronaldo kedvenc étele, Bacalhau à Brás.
Cristiano Ronaldo kedvenc étele, Bacalhau à Brás.
Forrás: Shutterstock/homydesign

Így készül Cristiano Ronaldo kedvenc étele, a Bacalhau à Brás

Ezek a hozzávalók szükségesek az ételhez:

  • 400g sózott, szárított tőkehal – beáztatva és felaprítva (vagy fagyasztott tőkehal)
  • 500g vékonyra vágott krumpli
  • Bőséges olaj a sütéshez
  • 6 db tojás (felverve)
  • 2 db nagy fej vöröshagyma (vékonyra szeletelve)
  • 3 gerezd fokhagyma (aprítva)
  • Olívaolaj, só, fekete bors
  • Díszítéshez: friss petrezselyem és fekete olívabogyó

Íme, a Bacalhau à Brás elkészítése lépésről lépésre:

1. fázis: a hal és a krumpli előkészítése

A hal főzése: ha eredeti sózott halat használsz, főzd 10 percig, majd cse fegesd le. Ha friss halat használsz, enyhén sós vízben főzd meg 5-8 perc alatt. Tisztítsd meg a bőrtől és szálkáktól, majd kézzel tépkedd apró szálakra. Ha fagyasztott halat használsz, akkor csak sós vízben kell főznöd 5-8 percig, majd széttépkedni.

A krumpli gyalulása: hámozd meg a krumplikat, és egy mandolin szeletelővel vagy durva reszelővel vágd gyufaszál vékonyságú csíkokra.

A keményítő kimosása: tedd a krumplicsíkokat hideg vízbe, mosd át, majd cseréld le a vizet. Ezt ismételd meg 3-szor, amíg a víz teljesen tiszta nem marad.

Szárítás: terítsd ki a krumplit egy konyharuhára, és itasd fel róla az összes nedvességet. Teljesen száraznak kell lennie!

2. fázis: a szalmakrumpli kisütése

Sütés: hevíts bőséges olajat egy mély lábasban. Kis adagokban, folyamatosan kevergetve süsd a krumplit 2-3 percig, amíg halvány aranybarna és ropogós lesz.

Lecsepegtetés: szedd ki szűrőkanállal papírtörlőre, és még forrón szórj rá egy kevés sót. Tedd félre.

3. fázis: az étel összeállítása

A hagymás alap: egy nagy, mély serpenyőben hevíts bőséges olívaolajat. Alacsony lángon párold a vöröshagymát és fokhagymát teljesen puhára és üvegesre (ne barnuljon meg).

A hal lepirítása: add a hagymához a szálaira szedett halat. Közepes lángon kevergetve pirítsd 5 percig, hogy átvegye az aromákat.

A ropogós elem: öntsd a kisütött, házi szalmakrumplit a halas-hagymás alaphoz, és óvatosan forgasd össze velük.

A krémes befejezés: vedd a lángot a legkisebb fokozatra. Öntsd a serpenyőbe a felvert tojásokat. Folyamatosan, finoman kevergesd a masszát.

A tökéletes állag: amint a tojás kezd sűrűsödni, de még lágy, szaftos és krémes marad (mint egy selymes rántotta), azonnal húzd le a tűzről. Ne engedd, hogy teljesen kiszáradjon!

4. fázis: tálalás

Szórd meg a tetejét bőségesen a friss petrezselyemmel, dobj rá egy marék fekete olívabogyót, és tálald azonnal, melegen.

Íme, egy videó az étel elkészítéséről:

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