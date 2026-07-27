Ez Cristiano Ronaldo abszolút kedvenc étele: így készítsd el ezt a hagyományos portugál fogást

Cristiano Ronaldo túl van az utolsó világbajnokságán, a futballsztár minden kétséget kizáróan leszögezte, hogy a 2026-os észak-amerikai torna után nem vesz részt több foci-vb-n. Az egészséges életmód és a sport azonban mindig az élete része marad, a szigorú étrendje miatt pedig kedvenc fogása inkább különleges alkalmakkor kerül a tányérjára. Egészségtelennek ugyan ez sem mondható, hiszen a Bacalhau à Brás krumoliból, tőkehalból és tojásból áll.
Ez Cristiano Ronaldo kedvenc étele
Cristiano Ronaldo egy interjúban árulta el, hogy a kedvence egy hagyományos portugál étel, a Bacalhau à Brás. A fogás eredete bizonytalan, de a jelenlegi formáját a 19. század második felében készítették Lisszabonban. A jelentése: Bás-módra készített sózott tőkehal. Emellett még krumpli és tojás is van a fogásban, vagyis meglehetősen laktató és egészséges ételről van szó, ennek ellenére nem sűrűn kerül a focista tényérjára, hiszen Cristiano Ronaldo, aki idén utoljára szerepelt foci-vb-n szigorú étrendet folytat. Remélhetőleg a Georgina Rodriguezzel közös esküvőjükön azért felszolgálják majd ezt a csodálatos fogást.
Így készül Cristiano Ronaldo kedvenc étele, a Bacalhau à Brás
Ezek a hozzávalók szükségesek az ételhez:
- 400g sózott, szárított tőkehal – beáztatva és felaprítva (vagy fagyasztott tőkehal)
- 500g vékonyra vágott krumpli
- Bőséges olaj a sütéshez
- 6 db tojás (felverve)
- 2 db nagy fej vöröshagyma (vékonyra szeletelve)
- 3 gerezd fokhagyma (aprítva)
- Olívaolaj, só, fekete bors
- Díszítéshez: friss petrezselyem és fekete olívabogyó
Íme, a Bacalhau à Brás elkészítése lépésről lépésre:
1. fázis: a hal és a krumpli előkészítése
A hal főzése: ha eredeti sózott halat használsz, főzd 10 percig, majd cse fegesd le. Ha friss halat használsz, enyhén sós vízben főzd meg 5-8 perc alatt. Tisztítsd meg a bőrtől és szálkáktól, majd kézzel tépkedd apró szálakra. Ha fagyasztott halat használsz, akkor csak sós vízben kell főznöd 5-8 percig, majd széttépkedni.
A krumpli gyalulása: hámozd meg a krumplikat, és egy mandolin szeletelővel vagy durva reszelővel vágd gyufaszál vékonyságú csíkokra.
A keményítő kimosása: tedd a krumplicsíkokat hideg vízbe, mosd át, majd cseréld le a vizet. Ezt ismételd meg 3-szor, amíg a víz teljesen tiszta nem marad.
Szárítás: terítsd ki a krumplit egy konyharuhára, és itasd fel róla az összes nedvességet. Teljesen száraznak kell lennie!
2. fázis: a szalmakrumpli kisütése
Sütés: hevíts bőséges olajat egy mély lábasban. Kis adagokban, folyamatosan kevergetve süsd a krumplit 2-3 percig, amíg halvány aranybarna és ropogós lesz.
Lecsepegtetés: szedd ki szűrőkanállal papírtörlőre, és még forrón szórj rá egy kevés sót. Tedd félre.
3. fázis: az étel összeállítása
A hagymás alap: egy nagy, mély serpenyőben hevíts bőséges olívaolajat. Alacsony lángon párold a vöröshagymát és fokhagymát teljesen puhára és üvegesre (ne barnuljon meg).
A hal lepirítása: add a hagymához a szálaira szedett halat. Közepes lángon kevergetve pirítsd 5 percig, hogy átvegye az aromákat.
A ropogós elem: öntsd a kisütött, házi szalmakrumplit a halas-hagymás alaphoz, és óvatosan forgasd össze velük.
A krémes befejezés: vedd a lángot a legkisebb fokozatra. Öntsd a serpenyőbe a felvert tojásokat. Folyamatosan, finoman kevergesd a masszát.
A tökéletes állag: amint a tojás kezd sűrűsödni, de még lágy, szaftos és krémes marad (mint egy selymes rántotta), azonnal húzd le a tűzről. Ne engedd, hogy teljesen kiszáradjon!
4. fázis: tálalás
Szórd meg a tetejét bőségesen a friss petrezselyemmel, dobj rá egy marék fekete olívabogyót, és tálald azonnal, melegen.
Íme, egy videó az étel elkészítéséről:
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