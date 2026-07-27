Emma Roberts férjhez ment: világhírű nagynénje, Julia Roberts is ott volt a mesés esküvőn – Videó

Emma Roberts magasan slicclet, fehér sifon menyasszonyi ruhát viselt, amelyhez azonos színű fejpántot választott. Cody John fekete szmokingban állt az oltár elé. A színésznő kisfia, Rhodes kezét fogva vonult végig a násznép előtt. Az esküvőn Emma Roberts világhírű nagynénje, Julia Roberts is jelen volt.

Emma Roberts és Cody John: két éve járnak jegyben

Emma Roberts és szintén színész kedvese 2024 júliusában jelentették be az eljegyzésüket. A színésznő az Instagramon mutatta meg a bal kezén csillogó hatalmas gyémántgyűrűt. „Kiteszem ide, mielőtt anyukám mindenkinek elmondja” – írta a bejegyzéshez.

A pár 2022 augusztusában kezdett randizni, Emmát Cody személyisége fogta meg, nagyon viccesnek találta, és jól érezték magukat együtt. A színésznő ugyanakkor óvatos volt, mert meg akarta védeni kisfiát, nem szerette volna túl hamar bemutatni új párját. Emma Roberts 2020 decemberében hozta világra Rhodest, akinek édesapja Garrett Hedlund. A pár három évig volt együtt, 2021 végén szakítottak.

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