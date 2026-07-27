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Emma Roberts férjhez ment: világhírű nagynénje, Julia Roberts is ott volt a mesés esküvőn – Videó

Világsztár színésznő Emma Roberts
Horváth Angéla
2026.07.27.
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Négy év együttlét után kimondta a boldogító igent Emma Roberts és Cody John. A színésznő és párja szombaton, az idahói Sun Valleyben, a vőlegény birtokán házasodott össze szűk családi és baráti körben.

Emma Roberts magasan slicclet, fehér sifon menyasszonyi ruhát viselt, amelyhez azonos színű fejpántot választott. Cody John fekete szmokingban állt az oltár elé. A színésznő kisfia, Rhodes kezét fogva vonult végig a násznép előtt. Az esküvőn Emma Roberts világhírű nagynénje, Julia Roberts is jelen volt.

 

Emma Roberts és Cody John: két éve járnak jegyben

Emma Roberts és szintén színész kedvese 2024 júliusában jelentették be az eljegyzésüket. A színésznő az Instagramon mutatta meg a bal kezén csillogó hatalmas gyémántgyűrűt. „Kiteszem ide, mielőtt anyukám mindenkinek elmondja” – írta a bejegyzéshez.

A pár 2022 augusztusában kezdett randizni, Emmát Cody személyisége fogta meg, nagyon viccesnek találta, és jól érezték magukat együtt. A színésznő ugyanakkor óvatos volt, mert meg akarta védeni kisfiát, nem szerette volna túl hamar bemutatni új párját. Emma Roberts 2020 decemberében hozta világra Rhodest, akinek édesapja Garrett Hedlund. A pár három évig volt együtt, 2021 végén szakítottak.

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