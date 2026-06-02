2026. jún. 2., kedd

Pánik a levegőben − Egy félresikerült vicc miatt kényszerleszállást hajtott végre az utasszállító

Komáromi Bence
2026.06.02.
Hatalmas felfordulást okozott az United Airlines egyik repülőgépén egy viccesnek szánt Bluetooth-fiók elnevezése. A gép ugyanis kénytelen volt kényszerleszállást végrehajtani, miután nem sikerült megtalálni az eszköz tulajdonosát.

Hihetetlen, de igaz: kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító repülőgép, miután az egyik utas elektronikus eszközét biztonsági kockázatnak minősítették. Bár valószínűleg csak egy abszurd viccről volt szó, a tárgy tulajdonosa biztos, hogy egy életre megbánta, hogy poénos nevet adott a Bluetooth-fiókjának. 

Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító repülőgép, miután az egyik utas bombának nevezte el a Bluetooth-eszközét
Forrás: Getty Images

Viccnek indult, de a kényszerleszállás lett a csattanó

Megdöbbentő hírekről számolt be a The Verge. A lap tájékoztatása szerint az United Airlines 236-os járata kényszerleszállást hajtott végre egy órával az indulása után. A gép Amerikából indult és éppen a spanyol Palma de Mallorcára tartott, amikor egy Bluetooth-eszköz miatt véget ért a repülése. Az indulása után ugyanis megdöbbentő jelenetek játszódtak le a fedélzeten: a személyzet felszólította az utasokat, hogy kapcsolják ki a Bluetooth-kapcsolataikat, azonban két eszköz továbbra is aktív maradt. Az egyiknek ráadásul az volt a neve, hogy BOMB, vagyis bomba. 

Miután a tulajdonosa nem jelentkezett, a pilóta és a földi irányítás úgy határozott, hogy biztonsági okokból nem folytatják a repülést. A gép visszatért Newarkba, ahol több tucat rendőrautó fogadta őket a kifutón. A földet érés után a gépet teljes biztonsági ellenőrzésnek vetették alá és hamarosan megtalálták a furcsa nevű eszközt is. Szerencsére nem találtak bizonyítékot valódi veszélyre, ezért néhány órával később a járat újra folytathatta az útját Spanyolország felé. 

A lap információi szerint az ijesztő névre keresztelt eszköz egy 16 éves fiú hangszorója volt. Őt a rendőrök a helyszínen kihallgatták, azonban arról nincsen még információ, hogy milyen következményekre számíthat. A Redditet azonban felrobbantotta a hír: többen is képeket és videókat posztoltak a gép fedélzetéről és arról, hogy milyen élményben volt részük. A részleteket ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
