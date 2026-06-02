Ha olcsó városnézésre vágysz, akkor mindenképpen el kell látogatnod a Németországgal határos Strasbourgba. A francia város garantáltan elbűvöl majd.

A Cathédrale Notre-Dame-de-Strasbourg a város egyik leglátványosabb épülete.

Egy angol vállalat felmérése szerint egy hétvégi kiruccanás csupán 130 ezer forint lenne két fő számára.

A város Elzász régiójában van, és egyaránt megtalálhatóak benne francia és német jellegzetességek is.

Egy hétvégi kirándulás Európában sokszor teljesen kiüríti a pénztárcánkat. Előszeretettel megyünk délebbi országokba, ahol sokkal olcsóbban jöhetünk ki, mint akár az Egyesült Királyságban. A francia területeken is akadnak olyan helyek, melyek sokkal pénztárcabarátabbak, és a nyugat-európai városnézéssel kapcsolatos vágyainknak is eleget tesznek.

A következő megálló: Strasbourg

A Post Office Travel Money 2026-os City Costs Barometer felmérése szerint egy városnézős hétvégi kiruccanás Strasbourgba, átlagosan 319 fontra, vagyis 130 ezer forintra jönne ki két főre, míg egy ugyanilyen utazás mondjuk Barcelonába 614 font, vagyis 251 ezer forint lenne.

Strasbourg viszont amellett, hogy olcsó, még el is tud kápráztatni. A város a német határ mellett, Franciaország keleti részén terül el – ez Elzász régió fővárosa. Földrajzi és történelmi háttere miatt a városban ötvöződik a francia és német hatás – így a hely igen különleges vonzerővel bír. Emellett itt található az Európai Parlament, a város pedig Franciaország kulturális és történelmi városa címét viseli. Az pedig csak egy történelmi fun fact, hogy itt volt 1518-ben a világhírű táncjárvány, amikor az emberek egy megmagyarázhatatlan és szinte végérhetetlen tánclázba kezdtek. Szóval lehet, hogy téged is elfog itt a boogie.

A város bája, hogy keverednek benne a német és a francia behatások.

