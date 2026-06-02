Azt gondolhatnánk, hogy csupán arról van szó, hogy a kutya ragaszkodik a gazdája társaságához, ez azonban nem ennyire egyszerű. A fürdőszobához kapcsolódó furcsa kötődésük mögött egy egészen különleges és aranyos történet húzódik meg. A szakértők szerint a kutyád genetikájába van kódolva, hogy őrizzen téged a legsebezhetőbb pillanataidban.

Mit keres a kutya a vécében?

A kutya tisztában van azzal, hogy sebezhető vagy a mosdóban

Néhány napja hatalmas népszerűségre tett szert egy TikTok-videó, amelyben egy gazdi arról beszélt, hogy miért nem hagy egyedül minket a kutyánk, amikor kiszaladunk a mosdóra.

„Előfordul, hogy a házi kedvenced követ téged a vécére és beles, mielőtt belépnél? Utána pedig percekig az ajtó előtt várja, hogy ki gyere? Íme egy tény a kutyádról, amit biztos nem tudtál. Ilyenkor bekapcsol a kutyák ősi ösztöne. Érzi, hogy sebezhető vagy mosdózás közben, ezért őrködik, hogy senki ne támadhasson meg. A kutyák tényleg túl jók hozzánk" – hangzik el a TikTok-videóban. A felvétel néhány nap alatt 400 ezres megtekintést ért el, de vajon tényleg igaz?

Miért csinálják valójában ezt az ebek?

Az RSPCA Állatmenhely szerint több okra is visszavezethető, hogy miért nem hagy minket egyedül vécézni a kedvencünk.

„Ez egy olyan ősi ösztön, amely még a falkában élő kutyák idejéből maradt rájuk. A falka mindig megvédte a leggyengébb, sebezhető tagokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak reflexből követ minket a házi kedvencünk. Négylábú barátaink ugyanis számtalan okból ragaszkodnak hozzánk: lehet, hogy éppen a napi rutinjukra vágynak, például sétára vagy vacsorára. De az is előfordulhat, hogy bizonytalannak érzi magát valamilyen változás – például időjárás, vagy hőmérséklet – miatt, ezért követ téged, mert a társaságodban biztonságban érzi magát. Ha nem találsz semmilyen kiváltó okot a ragaszkodásra, akkor érdemes lehet felkeresni az állatorvost, ugyanis lehet, hogy valamilyen egészségügyi problémát próbál jelezni neked a maga módján" – javasolta a szakértői csapat.

