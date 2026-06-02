Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 2., kedd Anita, Kármen

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
házi kedvenc ösztön fürdőszoba kutya
Komáromi Bence
2026.06.02.
Biztos, te is elgondolkoztál már azon, hogy a házi kedvencek miért ragaszkodnak annyira hozzánk, amikor éppen a folyóügyeinket intéznénk. Most kiderült, hogy megdöbbentő oka van annak, hogy a kutya szívesen őrzi a fürdőszobaajtót, amíg te bent mosdózol.

Azt gondolhatnánk, hogy csupán arról van szó, hogy a kutya ragaszkodik a gazdája társaságához, ez azonban nem ennyire egyszerű. A fürdőszobához kapcsolódó furcsa kötődésük mögött egy egészen különleges és aranyos történet húzódik meg. A szakértők szerint a kutyád genetikájába van kódolva, hogy őrizzen téged a legsebezhetőbb pillanataidban.

kutya a vécében
Mit keres a kutya a vécében?

A kutya tisztában van azzal, hogy sebezhető vagy a mosdóban

Néhány napja hatalmas népszerűségre tett szert egy TikTok-videó, amelyben egy gazdi arról beszélt, hogy miért nem hagy egyedül minket a kutyánk, amikor kiszaladunk a mosdóra.

Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

„Előfordul, hogy a házi kedvenced követ téged a vécére és beles, mielőtt belépnél? Utána pedig percekig az ajtó előtt várja, hogy ki gyere? Íme egy tény a kutyádról, amit biztos nem tudtál. Ilyenkor bekapcsol a kutyák ősi ösztöne. Érzi, hogy sebezhető vagy mosdózás közben, ezért őrködik, hogy senki ne támadhasson meg. A kutyák tényleg túl jók hozzánk" – hangzik el a TikTok-videóban. A felvétel néhány nap alatt 400 ezres megtekintést ért el, de vajon tényleg igaz?

@unhide Does your dog wait for you while you’re using the restroom? Wait until the end. #unhide #animalfacts #dogfacts ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

Miért csinálják valójában ezt az ebek?

Az RSPCA Állatmenhely szerint több okra is visszavezethető, hogy miért nem hagy minket egyedül vécézni a kedvencünk.

„Ez egy olyan ősi ösztön, amely még a falkában élő kutyák idejéből maradt rájuk. A falka mindig megvédte a leggyengébb, sebezhető tagokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak reflexből követ minket a házi kedvencünk. Négylábú barátaink ugyanis számtalan okból ragaszkodnak hozzánk: lehet, hogy éppen a napi rutinjukra vágynak, például sétára vagy vacsorára. De az is előfordulhat, hogy bizonytalannak érzi magát valamilyen változás – például időjárás, vagy hőmérséklet – miatt, ezért követ téged, mert a társaságodban biztonságban érzi magát. Ha nem találsz semmilyen kiváltó okot a ragaszkodásra, akkor érdemes lehet felkeresni az állatorvost, ugyanis lehet, hogy valamilyen egészségügyi problémát próbál jelezni neked a maga módján" – javasolta a szakértői csapat.

További házi kedvencekkel kapcsolatos cikkeinket itt tudod elolvasni:

Agydaganattal került kórházba, most kiborgként él Woody: egy kutya elképesztő története

A kutyatartók rémálma vált valóra egy portlandi gazdi számára, amikor kiderült, kis kedvence agyában tumor van.

Kutyahoroszkóp − Ezek a kisállatcsillagjegyek passzolnak hozzád leginkább

Ha kiskutyát keresel, akkor a választáshoz segítséget nyújthat a kutyahoroszkóp.

A kutyák titkos nyelve: jelek, amiket minden gazdinak ismernie kell

A kutyád sokkal többet mond el magáról, mint gondolnád csak nem szavakkal. A kutyaugatás mellett testbeszéddel, pillantásokkal és apró mozdulatokkal kommunikál, amelyekből kiderül, mit érez, mitől fél vagy mire vágyik. Ha megtanulsz figyelni ezekre a jelekre, mélyebb és harmonikusabb kapcsolat alakulhat ki köztetek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu