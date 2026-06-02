Reped a cseresznye, fogyhat a termés: aggasztó hírek érkeztek a szezonról

Még néhány hete úgy tűnt, hogy kiváló szezon elé néz a cseresznye-business, de most azonban egyre több helyről érkeznek igazán aggasztó hírek a termésről. A tavaszi időjárás ugyanis nem kegyelmezett az ültetvényeknek. A heves esőzések és jégverések több fontos termesztőkörzetben is komoly, maradandó károkat okoztak.

Jóval drágább lehet idén a cseresznye.

A szélsőséges időjárás több cseresznye termesztőkörzetben is jelentős károkat okozott.

Egyes ültetvényeken a korai cseresznyetermés akár 40%-a is elveszhet.

Az export jövője és a szezon sikere most több bizonytalan tényezőtől függ.

A legnagyobb károkat, a korai érésű fajták szenvedték el. A túl sok csapadék miatt számos gyümölcs megrepedt, ami nemcsak a minőséget rontja, hanem jelentős bevételkiesést is okozhat a termelőknek. Egyes területeken a korai termés közel 40 százaléka is károsodhatott, ami már érezhető hatással lehet a piacra, vagyis a pénztárcánkra.

Bár vannak olyan régiók, ahol a későbbi érésű ültetvények megúszták a viharokat, a szakma szerint korai lenne fellélegezni. A következő hetek időjárása kulcsszerepet játszik majd abban, hogy sikerül-e megmenteni a szezont.

Nem csak az időjárás okoz problémát

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy az exportpiacok bővítése sem halad a tervek szerint. Egy fontos ázsiai piac megnyitására továbbra is várni kell, pedig ez jelentős lehetőséget teremthetne a termelők számára. A helyzet különösen fájó, mert a szezon elején még rekordközeli várakozásokról beszéltek az ágazat szereplői.

