Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 2., kedd Anita, Kármen

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyümölcs

Reped a cseresznye, fogyhat a termés: aggasztó hírek érkeztek a szezonról

gyümölcs cseresznye időjárás
Jég, eső és rothadó gyümölcsök. Váratlan fordulat árnyékolta be az idei cseresznyeszezont. Már az idény elején érkeztek a rossz hírek, és a termelők egyre nagyobb veszteségektől tartanak.

Még néhány hete úgy tűnt, hogy kiváló szezon elé néz a cseresznye-business, de most azonban egyre több helyről érkeznek igazán aggasztó hírek a termésről. A tavaszi időjárás ugyanis nem kegyelmezett az ültetvényeknek. A heves esőzések és jégverések több fontos termesztőkörzetben is komoly, maradandó károkat okoztak.

Jóval drágább lehet idén a cseresznye.
Jóval drágább lehet idén a cseresznye. 
Forrás:  123rf

Bajban a cseresznye? Az időjárás durván keresztülhúzta a termelők számításait

  • A szélsőséges időjárás több cseresznye termesztőkörzetben is jelentős károkat okozott.
  • Egyes ültetvényeken a korai cseresznyetermés akár 40%-a is elveszhet.
  • Az export jövője és a szezon sikere most több bizonytalan tényezőtől függ.

A legnagyobb károkat, a korai érésű fajták szenvedték el. A túl sok csapadék miatt számos gyümölcs megrepedt, ami nemcsak a minőséget rontja, hanem jelentős bevételkiesést is okozhat a termelőknek. Egyes területeken a korai termés közel 40 százaléka is károsodhatott, ami már érezhető hatással lehet a piacra, vagyis a pénztárcánkra.

Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Bár vannak olyan régiók, ahol a későbbi érésű ültetvények megúszták a viharokat, a szakma szerint korai lenne fellélegezni. A következő hetek időjárása kulcsszerepet játszik majd abban, hogy sikerül-e megmenteni a szezont.

Nem csak az időjárás okoz problémát

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy az exportpiacok bővítése sem halad a tervek szerint. Egy fontos ázsiai piac megnyitására továbbra is várni kell, pedig ez jelentős lehetőséget teremthetne a termelők számára. A helyzet különösen fájó, mert a szezon elején még rekordközeli várakozásokról beszéltek az ágazat szereplői. 

Ezek is érdekelhetnek:

Fizetnek érte, hogy erre a mesés görög szigetre költözz - Álommunkáért cserébe

Létezik egy elragadó görög kisváros, amely szinte tálcán kínálja a lakhatást azoknak, akik készek a költözésre.

A legveszélyesebb aktív vulkán pusztíthat a sűrűn lakott nagyváros közelében − Tízezrek halálát okozhatja

Ha beigazolódik a tudósok félelme, rengeteg emberélet veszhet oda. A legveszélyesebb aktív vulkán Amerikában a Mount Rainier katasztrófával fenyeget.

Nem kell lecserélned a pázsitot: ettől a filléres praktikától egy hét alatt újjáéled a kert

Ezzel a pofonegyszerű házi módszerrel mindössze egyetlen hét alatt ismét zölddé varázsolható a kopott gyep.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu