Mindenki Szoboszlai Dominikon nevet a szettje miatt: ezt neked is látnod kell

Nemcsak a pályán, de a magánéletében is gyakran reflektorfénybe kerül Szoboszlai Dominik. A magyar focista az elmúlt két évben igazi etalonná vált, de még ő is hibázhat. Dominik eddigi outfitjei a méregdrága luxusáruk miatt lettek felkapottak, de most még a súlyos összeg sem tudta megvásárolni az ízlést. Mutatjuk, miért tartja mindenki botrányosnak az új szettjét!

Szoboszlai Dominik új outfitje kiverte a biztosítékot.

Szoboszlai Dominik nem divatikon, csak egy focista

Sokan elfelejtik, hogy a csapatkapitány nem divatszakértő, csak egy focista. Gyakran hallani a mondást, hogy stílust nem lehet vásárolni, és ez sajnos most is beigazolódott. Dominik egy kockás kék ingkabátot, egy fehér, háromnegyedes Bottega Veneta nadrágot és egy nagyon érdekes fekete mokaszint viselt. A The Row által tervezett cipő teljesen kiakasztotta a rajongókat, hiszen nemhogy a szetthez nem passzolt, de még csak jól sem állt a focista lábán. A tekintély kedvéért Szoboszlai egy fekete Hermès Birkin HAC táskát viselt, mert hát edzésre csak egy ilyen luxustáskával lehet érkezni.

Szoboszlai Dominik mémek, amiket nem lehet nem imádni

A szettet természetesen a szurkolók sem hagyhatták szó nélkül. Rengeteg vicces és meglepően kreatív fotó, illetve videó született csak erre az egy szettre reagálva.

Sokan úgy gondolták, hogy Szoboszlai Dominik fekete lakkcipője, olyan mintha nagymamáink szekrényéből szökött volna meg. A két centis sarok, a szűkített orr és a lekerekített szabás nagyon retro hangulatot sugárzott.

A TikTok-tartalomgyártókat sem kellett félteni: mindenki azon tanakodik, hogy vajon ez egy nagyon rosszul sikerült stylist munka vagy Dominik saját kreációja. És vajon melyik opció a rosszabb?

