Nulla kémia, maximális kínosság: az 5 leggázabb filmes szerelmespár, akiket nézni is kellemetlen volt

Hollywood sok mindent meg tud oldani CGI-vel, de a kémiát nem. Ez az 5 szerelmespár bizonyítja, hogy a szikra néha egyszerűen nem gyullad be.

Az biztos, hogy köztük a kémia valahol kifulladt a köztük lévő oxigénben. Tudod, arra a filmes pillanatra gondolunk, amikor két karakternek elvileg egymásba kellene szeretnie, a néző viszont inkább azt érzi, hogy ezek ketten legszívesebben külön szobában várnák meg a jelenet végét. Íme az 5 legkínosabb szerelmespár a vászonról.

Angelina Jolie és Johnny Depp szerelmespárnak nem mondható alkotása.
Rupert Grint és Emma Watson

A Harry Potter filmekben Ron és Hermione kapcsolatának elvileg a rajongók álompárjának kellett volna lennie. És papíron működik is: barátokból szerelmesek, sok civódás, végül nagy érzelmi pillanatok. Csakhogy a vásznon valami furcsa történt. A dinamika sokszor inkább tűnt testvéri csipkelődésnek, mint romantikus feszültségnek. A híres csók a Harry Potter és a Halál ereklyéi  2. rész végén pedig inkább olyan érzést keltett, mintha két jó barát végre letudná a kötelező házi feladatot.

Zendaya és Robert Pattinson

Papíron ez a páros igazi generációs robbanás lehetne: két karizmatikus színész, rengeteg rajongóval. A gond csak az, hogy amikor romantikus kontextusba kerülnek a Kész dráma filmben, a szikra valahogy nem akar felcsapni. A képernyőn inkább két nagyon profi színész látszik, akik udvariasan eljátsszák a jelenetet, csak éppen a néző nem érzi, hogy bármi történne köztük.

Luke Thompson és Yerin Ha

A Bridgerton univerzum híres arról, hogy még a legapróbb pillantásból is romantikus robbanást csinál. De amikor Luke Thompson és Yerin Ha párosáról van szó, a rajongók egy része már most aggódva figyeli a kémiát. A sorozat alapján inkább olyan érzésük van a nézőknek, mintha két külön történet találkozna egy jelenetben ahol éppen a romantika nem kapott meghívót.

Angelina Jolie és Johnny Depp

Az utazó elvileg egy elegáns, csábító thriller akart lenni. A két főszereplő pedig Hollywood egyik legkarizmatikusabb sztárja. És mégis… a film romantikus jelenetei sokszor inkább olyanok, mintha két külön univerzumból érkezett színész próbálna udvariasan beszélgetni egy luxusszállodában. A csábítás helyett inkább diplomatikus távolságtartás érződik.

Natalie Portman és Chris Hemsworth

A Thor filmekben Jane és Thor kapcsolatának epikus szerelmi történetnek kellett volna lennie. Egy földi tudós és egy asgardi isten: ez már önmagában izgalmas alap. A probléma az, hogy a jelenetek sokszor inkább tűnnek kedves beszélgetéseknek, mint elsöprő románcnak. Nem véletlen, hogy a rajongók gyakran jobban érezték a feszültséget Thor és Loki között… és ez azért elég beszédes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
