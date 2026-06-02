Nulla kémia, maximális kínosság: az 5 leggázabb filmes szerelmespár, akiket nézni is kellemetlen volt

Az biztos, hogy köztük a kémia valahol kifulladt a köztük lévő oxigénben. Tudod, arra a filmes pillanatra gondolunk, amikor két karakternek elvileg egymásba kellene szeretnie, a néző viszont inkább azt érzi, hogy ezek ketten legszívesebben külön szobában várnák meg a jelenet végét. Íme az 5 legkínosabb szerelmespár a vászonról.
- Nem minden filmes szerelmespár működik a vásznon.
- Néhány híres színészpáros között látványosan hiányzott a kémia.
- Szerkesztőségünk szerint ők a romantikus filmek legkínosabb duói.
5 filmes szerelmespár, akik között semmi kémia nem volt
Ők azok a hollywoodi filmes és sorozatos párosok, akiknél a romantika valahogy nem érkezett meg a forgatásra. Vagy ha igen, biztos rossz stúdióba ment.
Rupert Grint és Emma Watson
A Harry Potter filmekben Ron és Hermione kapcsolatának elvileg a rajongók álompárjának kellett volna lennie. És papíron működik is: barátokból szerelmesek, sok civódás, végül nagy érzelmi pillanatok. Csakhogy a vásznon valami furcsa történt. A dinamika sokszor inkább tűnt testvéri csipkelődésnek, mint romantikus feszültségnek. A híres csók a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész végén pedig inkább olyan érzést keltett, mintha két jó barát végre letudná a kötelező házi feladatot.
Zendaya és Robert Pattinson
Papíron ez a páros igazi generációs robbanás lehetne: két karizmatikus színész, rengeteg rajongóval. A gond csak az, hogy amikor romantikus kontextusba kerülnek a Kész dráma filmben, a szikra valahogy nem akar felcsapni. A képernyőn inkább két nagyon profi színész látszik, akik udvariasan eljátsszák a jelenetet, csak éppen a néző nem érzi, hogy bármi történne köztük.
Luke Thompson és Yerin Ha
A Bridgerton univerzum híres arról, hogy még a legapróbb pillantásból is romantikus robbanást csinál. De amikor Luke Thompson és Yerin Ha párosáról van szó, a rajongók egy része már most aggódva figyeli a kémiát. A sorozat alapján inkább olyan érzésük van a nézőknek, mintha két külön történet találkozna egy jelenetben ahol éppen a romantika nem kapott meghívót.
Angelina Jolie és Johnny Depp
Az utazó elvileg egy elegáns, csábító thriller akart lenni. A két főszereplő pedig Hollywood egyik legkarizmatikusabb sztárja. És mégis… a film romantikus jelenetei sokszor inkább olyanok, mintha két külön univerzumból érkezett színész próbálna udvariasan beszélgetni egy luxusszállodában. A csábítás helyett inkább diplomatikus távolságtartás érződik.
Natalie Portman és Chris Hemsworth
A Thor filmekben Jane és Thor kapcsolatának epikus szerelmi történetnek kellett volna lennie. Egy földi tudós és egy asgardi isten: ez már önmagában izgalmas alap. A probléma az, hogy a jelenetek sokszor inkább tűnnek kedves beszélgetéseknek, mint elsöprő románcnak. Nem véletlen, hogy a rajongók gyakran jobban érezték a feszültséget Thor és Loki között… és ez azért elég beszédes.
