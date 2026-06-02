Nulla kémia, maximális kínosság: az 5 leggázabb filmes szerelmespár, akiket nézni is kellemetlen volt

Az biztos, hogy köztük a kémia valahol kifulladt a köztük lévő oxigénben. Tudod, arra a filmes pillanatra gondolunk, amikor két karakternek elvileg egymásba kellene szeretnie, a néző viszont inkább azt érzi, hogy ezek ketten legszívesebben külön szobában várnák meg a jelenet végét. Íme az 5 legkínosabb szerelmespár a vászonról.

Angelina Jolie és Johnny Depp szerelmespárnak nem mondható alkotása.

Forrás: Northfoto

Nem minden filmes szerelmespár működik a vásznon.

Néhány híres színészpáros között látványosan hiányzott a kémia.

Szerkesztőségünk szerint ők a romantikus filmek legkínosabb duói.

5 filmes szerelmespár, akik között semmi kémia nem volt

Ők azok a hollywoodi filmes és sorozatos párosok, akiknél a romantika valahogy nem érkezett meg a forgatásra. Vagy ha igen, biztos rossz stúdióba ment.

Rupert Grint és Emma Watson

A Harry Potter filmekben Ron és Hermione kapcsolatának elvileg a rajongók álompárjának kellett volna lennie. És papíron működik is: barátokból szerelmesek, sok civódás, végül nagy érzelmi pillanatok. Csakhogy a vásznon valami furcsa történt. A dinamika sokszor inkább tűnt testvéri csipkelődésnek, mint romantikus feszültségnek. A híres csók a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész végén pedig inkább olyan érzést keltett, mintha két jó barát végre letudná a kötelező házi feladatot.

Zendaya és Robert Pattinson

Papíron ez a páros igazi generációs robbanás lehetne: két karizmatikus színész, rengeteg rajongóval. A gond csak az, hogy amikor romantikus kontextusba kerülnek a Kész dráma filmben, a szikra valahogy nem akar felcsapni. A képernyőn inkább két nagyon profi színész látszik, akik udvariasan eljátsszák a jelenetet, csak éppen a néző nem érzi, hogy bármi történne köztük.

Luke Thompson és Yerin Ha

A Bridgerton univerzum híres arról, hogy még a legapróbb pillantásból is romantikus robbanást csinál. De amikor Luke Thompson és Yerin Ha párosáról van szó, a rajongók egy része már most aggódva figyeli a kémiát. A sorozat alapján inkább olyan érzésük van a nézőknek, mintha két külön történet találkozna egy jelenetben ahol éppen a romantika nem kapott meghívót.