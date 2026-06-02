A százhalombattai vérnyúl csak a kezdet volt – új fenevad jelent meg a magyar utakon – VIDEÓ

A százhalombattai vérnyúl története felrobbantotta az internetet. Most néhány nappal a sokkoló nyúltámadás után pedig kiderült, hogy egy másik fenevad is rejtőzködött a magyar utak mentén, aki csak arra várt, hogy lecsaphasson egy arra haladó kerékpárosra. Ő nem mást, mint az agresszív fácán!

Forrás: Shutterstock

Vérnyúl, erőszakos fácán: felrobbantotta a TikTokot a vadállat-támadásokról készült felvételek

Milliók látták már azt a felvételt, amelyen egy mezei nyúl békésen ugrándozott a mezőn, majd váratlanul irányt változtatott és erőből nekirepült egy arra haladó gyanútlan rolleresnek Százhalombattán. Az ikonikus felvételből mémek és paródiavideók ezrei készültek. Alig, hogy felocsódott a TikTok-népe a nem mindennapi történetből, kiderült, hogy egy szárnyas fenevad is rejtőzködött a vadonban, aki a rolleresek helyett a kerékpárosok mindennapjait szeretné megkeseríteni.

Egy Gábor nevű TikTok-felhasználó készítette azt a videót, amelyen láthatjuk, hogy éppen megállt pihenni a kerékpárjával, amikor óvatosan mellé sétált egy hétköznapi fácán. Néhány pillanat után azonban a madár idegállapotba került és elkezdte a csőrével csípkedni a férfi lábát, majd agresszíven nekirepült. Gábornak több sem kellett, azonnal megpróbált elmenekülni a helyszínről, a tollasfenevad azonban métereken át üldözte őt. A támadásról készült felvételt egy nap alatt 700 ezren látták már, úgyhogy minden esély meg van rá, hogy az agresszív fácán letaszítsa a trónjáról a százhalombattai vérnyulat. A friss felvételt itt tudod megtekinteni:

