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Különleges BURGER KING® nyílt Tökölön: két dizájnkoncepció egy épületben

PR cikk Tököl BURGER KING®
Life
2026.06.10.
A megszokott ízek és az ikonikus tűzön grillezett hamburgerek most vadonatúj vizuális élménnyel párosulnak!

Jártunk a frissen megnyitott tököli BURGER KING®-ben, és bátran állíthatjuk: a dizájn és a hangulat magáért beszél.

Megnyílt Magyarország 64. BURGER KING® étterme, amely a dél-pesti agglomerációba is elhozta azt az igazi, hamisítatlan WHOPPER® élményt, amelyet mindannyian úgy szeretünk. Az új egység a tököli, szigethalmi, szigetszentmiklósi és halásztelki lakosok számára egyaránt hatalmas örömhír.

Forrás: BURGER KING®

A Sziget Centerben található étterem 114 négyzetméteres vendégtérrel, valamint a legfrissebb dekorációs trendekkel és dizájnnal várja látogatóit. Az 50 négyzetméteres terasz tavasztól őszig valódi közösségi térként szolgál majd a vendégek számára. Az étteremláncra jellemző letisztult vonalvezetést ezúttal impozáns belmagassággal és világos, természetközeli lakberendezési elemekkel fűszerezték meg.

Miben más ez a BURGER KING®?

Az új étterem atmoszférája pontosan azt a meleg, családias hangulatot árasztja, mint amit maguk az ételek is képviselnek. A belső tér vöröses és barnás árnyalatai a kerti grillpartik idilljét idézik, miközben a fém és fa textúrák keveréke kifejezetten modern, elegáns benyomást kelt. A kényelmes boxok, a tágas asztalok és a letisztult bárszékek tökéletes környezetet biztosítanak családoknak, baráti társaságoknak, sőt akár egy kötetlen randevúhoz is.

Forrás: BURGER KING®

Hogy a rendelés a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen, a vendégeket 6 digitális KIOSK (érintőképernyős rendelési felület) várja. Mindemellett egy dupla drive sáv is kialakításra került, ami jelentősen meggyorsítja az autós kiszolgálást. Az étterem belső részén 70, míg a hangulatos külső teraszon további 74 ülőhely áll a vendégek rendelkezésére.

Forrás: BURGER KING®

A BURGER KING®-történelem

Az ikonikussá, sőt kultikussá vált étteremlánc története több mint 70 évre nyúlik vissza: 1954-ben James McLamore és David Edgerton alapította meg az első BURGER KING®-et Floridában. Kettejük zsenialitása egy olyan gyorséttermet hívott életre, ahol elérhető áron, kiváló minőségű, tűzön grillezett burgereket szolgálnak fel – nem mellesleg esztétikus, stílusos környezetben.

Forrás: BURGER KING®

Bár senkinek sem kell bemutatni, a BURGER KING® jelenleg a világ egyik legnagyobb gyorsétterem-hálózata. Globálisan közel 20 000 étteremben naponta több mint 11 millió vásárló rendelését teljesítik, és megközelítőleg 500 000 embernek biztosítanak munkát. A márka a világ 125 országában van jelen. Hazánkban 1991-ben nyílt meg az első egység, és azóta a BURGER KING® az autópályák, valamint a kisebb-nagyobb városok képének elengedhetetlen részévé vált.

A legendás üzletlánc most a dél-pesti térséget választotta a terjeszkedésre, hogy Tököl és környéke is első kézből részesülhessen a prémium tűzön grillezett ízvilágból. Az étterem megnyitója nem is lehetett volna sikeresebb: a jól ismert, szeretett ízeket egy olyan modern, új környezetben élvezhettük, amely tökéletesen passzol a márkától megszokott minőséghez.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu