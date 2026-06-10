Különleges BURGER KING® nyílt Tökölön: két dizájnkoncepció egy épületben

Jártunk a frissen megnyitott tököli BURGER KING®-ben, és bátran állíthatjuk: a dizájn és a hangulat magáért beszél.

Megnyílt Magyarország 64. BURGER KING® étterme, amely a dél-pesti agglomerációba is elhozta azt az igazi, hamisítatlan WHOPPER® élményt, amelyet mindannyian úgy szeretünk. Az új egység a tököli, szigethalmi, szigetszentmiklósi és halásztelki lakosok számára egyaránt hatalmas örömhír.

Forrás: BURGER KING ®

A Sziget Centerben található étterem 114 négyzetméteres vendégtérrel, valamint a legfrissebb dekorációs trendekkel és dizájnnal várja látogatóit. Az 50 négyzetméteres terasz tavasztól őszig valódi közösségi térként szolgál majd a vendégek számára. Az étteremláncra jellemző letisztult vonalvezetést ezúttal impozáns belmagassággal és világos, természetközeli lakberendezési elemekkel fűszerezték meg.

Miben más ez a BURGER KING®?

Az új étterem atmoszférája pontosan azt a meleg, családias hangulatot árasztja, mint amit maguk az ételek is képviselnek. A belső tér vöröses és barnás árnyalatai a kerti grillpartik idilljét idézik, miközben a fém és fa textúrák keveréke kifejezetten modern, elegáns benyomást kelt. A kényelmes boxok, a tágas asztalok és a letisztult bárszékek tökéletes környezetet biztosítanak családoknak, baráti társaságoknak, sőt akár egy kötetlen randevúhoz is.

Forrás: BURGER KING ®

Hogy a rendelés a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen, a vendégeket 6 digitális KIOSK (érintőképernyős rendelési felület) várja. Mindemellett egy dupla drive sáv is kialakításra került, ami jelentősen meggyorsítja az autós kiszolgálást. Az étterem belső részén 70, míg a hangulatos külső teraszon további 74 ülőhely áll a vendégek rendelkezésére.

Forrás: BURGER KING ®

A BURGER KING®-történelem

Az ikonikussá, sőt kultikussá vált étteremlánc története több mint 70 évre nyúlik vissza: 1954-ben James McLamore és David Edgerton alapította meg az első BURGER KING®-et Floridában. Kettejük zsenialitása egy olyan gyorséttermet hívott életre, ahol elérhető áron, kiváló minőségű, tűzön grillezett burgereket szolgálnak fel – nem mellesleg esztétikus, stílusos környezetben.