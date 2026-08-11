„Újra elkezdtem inni" – Brad Pitt hét év józanság után visszatért az alkoholhoz

Brad Pitt alkoholhoz fűződő viszonya sokat változott azóta, hogy az Angelina Jolie-val kötött házasságának felbomlása után csatlakozott az Anonim Alkoholistákhoz. A színésznek sikerült évekre teljesen lemondania az italról, de a teljes önmegtartóztatásnak már vége.

Brad Pitt 7 év után újra iszik.

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Brad Pitt hét év józanság után újra iszik

Brad Pitt az Esquire UK-nak adott interjújában árulta el, hogy hét éven át egyáltalán nem fogyasztott alkoholt. Azóta azonban ismét iszik, állítása szerint sokkal visszafogottabban, mint korábban.

Hét évig józan voltam. Aztán újra elkezdtem inni...

Sokkal visszafogottabban. Néhányszor túlságosan magabiztos lettem, aztán azt mondtam: igen, nem, ez nem jó nekem. Nagy mennyiségben nem.”

A színész szavaiból az is kiderül, hogy már volt olyan alkalom, amikor saját megítélése szerint átlépte azt a határt, amely még megfelelő számára. Ezek a tapasztalatok azonban arra figyelmeztették, hogy az alkohollal továbbra is óvatosnak kell lennie.

Angelina Jolie-val való szakítása után kért segítséget

Brad Pitt életében a 2016-os év jelentette az egyik nagy fordulópontot. Angelina Jolie-val kötött házassága ekkor ért véget, majd kezdetét vette az évekig húzódó válási procedúra.

A házasság felbomlása után Brad Pitt az Anonim Alkoholistákhoz fordult segítségért,

és beszélt is függőségéről. Végül hét évig teljesen józan maradt, és korábban arról is beszélt, hogy ebben egy másik hollywoodi sztárnak is komoly szerepe volt.

Bradley Cooper is segített Brad Pittnek a józanságban

Brad Pitt 2020-ban nyilvánosan mondott köszönetet Bradley Coopernek, amiért támogatta őt ezen az úton. A National Board of Review gáláján éppen Coopertől vette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat, amikor elárulta, barátja segített neki „kijózanodni”.

Brad Pitt akkor arról beszélt, hogy a józanság óta minden egyes nap boldogabb volt. Éppen ezért különösen érdekes a mostani vallomása: hét év teljes absztinencia után már alkalmanként ismét iszik, bár saját elmondása szerint sokkal kontrolláltabban teszi ezt.

Brad Pitt hatvan felett sem lassít

Miközben magánéletéről és az alkoholhoz fűződő viszonyáról is szokatlan nyíltsággal beszélt, Brad Pitt karrierje továbbra is pörög. Idén ősszel érkezik A vadon szíve (Heart of the Beast) című filmje, amelyet Quentin Tarantino The Adventures of Cliff Booth című alkotása követ. Pitt ebben ismét hollywoodi kaszkadőrt alakít. Néhány hete pedig a The Riders című thriller munkálatait is befejezte. Magánéletében is megtalála a boldogságot, Ines de Ramonnal él Los Angelesben. A hatvanas éveiben járó színész azonban bevallotta, szívesen visszaforgatná az időt.