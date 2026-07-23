EGYÜTT FESZTIVÁLOZNI IGAZÁN MEGÉRI – A LIDL IDÉN IS FELPÖRGETI A CAMPUS FESZTIVÁLT

A Lidl Magyarország július 22. és 26. között ismét beköltözik a Campus Fesztiválra, hogy még kényelmesebbé, pénztárcabarátabbá és élménydúsabbá tegye a fesztiválozást. A vállalat FesztMarketje ezúttal is a megszokott, kedvező bolti árakkal fogadja a látogatókat, míg a megújult GrillTeraszon gyorsított kiszolgálással várják a vendégeket. Az idei év újdonságai – köztük a #lidlfitcheck fotófülke és az Instagram Broadcast csatorna exkluzív kuponjai – gondoskodnak arról, hogy a fesztiválozók idén is a maximumot hozzák ki a Campusból.

Minden, ami a gondtalan bulizáshoz kell - megfizethető fesztiválélmény a Lidllel

A Lidl célja idén is az, hogy a fesztiválozóknak ne kelljen kompromisszumot kötniük, és a friss, minőségi termékekhez a rendezvény területén is a mindennapokban megszokott, pénztárcabarát árakon juthassanak hozzá. Ezt a gondolatot kelti életre a fesztivál területén működő pop-up FesztMarket, amely közel 330 árucikkből álló kínálatával biztosítja a teljes körű ellátást, legyen szó helyben sütött, ropogós pékárukról, friss zöldségekről és gyümölcsökről, készételekről, sós és édes snackekről vagy éppen hűsítő gyümölcslevekről.

Forrás: Lidl

A FesztMarket mellett idén is megnyitja kapuit a GrillTerasz, ahol nagyobb grillkonyha, kibővített mikrófal és a megnövelt létszámú személyzetnek köszönhetően még gyorsabb kiszolgálás várja a bulizókat. A gasztroélményeket a Lidl Plus applikáció exkluzív kedvezményei emelik új szintre: a felhasználók hét különböző, kedvezményes grillmenü-ajánlat közül választhatnak, így a klasszikus kedvencek mellett megkóstolhatják az idén debütáló szaftos hamburgermenüt, valamint a grillsajt- és tarjamenüt is, amelyeket sültkrumpli-kuponok és a saját márkás kínálatban elérhető termékekre váltható kedvezmények tesznek teljessé.



„A Campus Fesztivál évről évre remek lehetőséget teremt arra, hogy vásárlóinkkal kötetlenebb formában is találkozzunk. Idén is arra törekszünk, hogy a fesztiválozók ugyanazt a kedvező ár-érték arányt és minőséget kapják, amelyet üzleteinkben már megszokhattak, miközben számos új élménnyel és Lidl Plus kedvezményekkel tesszük még emlékezetesebbé a rendezvényt. Hiszünk abban, hogy együtt fesztiválozni igazán megéri.” – mondta Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.