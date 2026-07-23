Így néz ki ma A farm, ahol élünk sztárja: a Laura Ingalls karakterét játszó színésznő megöregedett – Fotó

A farm, ahol élünk sokak kedvence volt Magyarországon is, az Ingalls család mindennapi küzdelmeit rengetegen követték nyomon. Itthon 1998 elején kezdték el vetíteni, noha a forgatása 1974 és 1983 között zajlott, vagyis sokkal később ismerkedtek meg a hazai nézők a szereplők sorsával. Ennek ellenére hamar a szívükbe zárta a családot a közönség, de az elmúlt évtizedekben a feledés homályába merültek. Nézzük, hogy néz ki ma Melissa Gilbert, aki Laura Ingalls karakterét alakította.
Így néz ki Melissa Gilber, aki Laura Ingallst játszotta A farm, ahol élünkben
Laura Ingalls Wilder önéletrajzi ihletésű, folytasásos regénye alapján készült A farm, ahol élünk, eredeti címén Little House on the Prairie. Főbb szereplői és karakterei a következők voltak:
- Charles Philip Ingalls – Michael Landon
- Caroline Quiner Holbrook Ingalls – Karen Grassle
- Laura Elizabeth Ingalls Wilder – Melissa Gilbert
- Mary Amelia Ingalls Kendall – Melissa Sue Anderson
- Caroline Celestia "Carrie" Ingalls – Lindsay és Sidney Greenbush
Michael Landon 1991. július 1-én rákos megbetegedés következtében távozott az élők sorából, az Ingalls család többi tagját játszó színészek azonban még életben vannak. Karen Grassle84 éves, Melissa Sue Anderson 63 éves, Lindsay és Sidney Greenbush 56 évesek, Melissa Gilbert pedig 63, de mindössze 10 éves volt, amikor elkezdett szerepelni A farm, ahol élünkben. A színésznőnek egyébként nem ez volt az egyetlen nagyszabású szerepe, az 1980-as Anna Frank naplója adaptációjában is ő játszik. Legutóbb pedig a Ha szólít a szív című tévésorozatban tűnt fel, aminek alkotói között szerepel Michael Landon Jr., aki Michael Landon fia.
A farm, ahol élünknek készült egy új feldolgozása, amely a Netflixen látható ugyanezzel a címmel.
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