Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 23., csütörtök Lenke

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Michael Landon

Így néz ki ma A farm, ahol élünk sztárja: a Laura Ingalls karakterét játszó színésznő megöregedett – Fotó

Michael Landon Melissa Gilbert A farm, ahol élünk
Nagy Anna
2026.07.23.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Annak idején mindenki imádta a sorozatot, de a szereplői mára feledésbe merültek. Így néz ki ma a Laura Ingalls karakterét játszó Melissa Gilbert.

A farm, ahol élünk sokak kedvence volt Magyarországon is, az Ingalls család mindennapi küzdelmeit rengetegen követték nyomon. Itthon 1998 elején kezdték el vetíteni, noha a forgatása 1974 és 1983 között zajlott, vagyis sokkal később ismerkedtek meg a hazai nézők a szereplők sorsával. Ennek ellenére hamar a szívükbe zárta a családot a közönség, de az elmúlt évtizedekben a feledés homályába merültek. Nézzük, hogy néz ki ma Melissa Gilbert, aki Laura Ingalls karakterét alakította.

Melissa Gilbert Laura Ingallsként a Farm, ahol élünkben.
Melissa Gilbert Laura Ingallsként A farm, ahol élünkben.
Forrás: NBC / Photo12 via AFP

Így néz ki Melissa Gilber, aki Laura Ingallst játszotta A farm, ahol élünkben

Laura Ingalls Wilder önéletrajzi ihletésű, folytasásos regénye alapján készült A farm, ahol élünk, eredeti címén Little House on the Prairie. Főbb szereplői és karakterei a következők voltak: 

  • Charles Philip Ingalls – Michael Landon
  • Caroline Quiner Holbrook Ingalls – Karen Grassle
  • Laura Elizabeth Ingalls Wilder – Melissa Gilbert
  • Mary Amelia Ingalls Kendall – Melissa Sue Anderson
  • Caroline Celestia "Carrie" Ingalls – Lindsay és Sidney Greenbush

Michael Landon 1991. július 1-én rákos megbetegedés következtében távozott az élők sorából, az Ingalls család többi tagját játszó színészek azonban még életben vannak. Karen Grassle84 éves, Melissa Sue Anderson 63 éves, Lindsay és Sidney Greenbush 56 évesek, Melissa Gilbert pedig 63, de mindössze 10 éves volt, amikor elkezdett szerepelni A farm, ahol élünkben. A színésznőnek egyébként nem ez volt az egyetlen nagyszabású szerepe, az 1980-as Anna Frank naplója adaptációjában is ő játszik. Legutóbb pedig a Ha szólít a szív című tévésorozatban tűnt fel, aminek alkotói között szerepel Michael Landon Jr., aki Michael Landon fia. 

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO - JANUARY 20: Melissa Gilbert, wife of director and actor Timothy Busfield, looks on after Busfield was granted a pre-trial release by Judge David A. Murphy during a hearing in the Second District Judicial Court at the Bernalillo County Courthouse on January 20, 2026 in Albuquerque, New Mexico. Prosecutors have charged Busfield with two counts of criminal sexual contact of a minor and one count of child abuse. Sam Wasson/Getty Images/AFP (Photo by Sam Wasson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Így néz ki Melissa Gilbert 2026-ban.
Forrás: Sam Wasson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A farm, ahol élünknek készült egy új feldolgozása, amely a Netflixen látható ugyanezzel a címmel. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A Guldenburgok örökségének igéző szépségű sztárja teljesen felismerhetetlen: így néz ki ma Sydne Rome

A színésznő és énekesnő a 80-as évek egyik legnagyobb sztárja volt, míg egy tragédia véget nem vetett a karrierjének. Sydne Rome, a Dzsigoló és A Guldenburgok öröksége sztárjának 2009-ben változott meg gyökeresen az élete.

Így néz ki ma a Rabszolgasors Isaurája – 69 éves korára ennyit változott Lucélia Santos

Az Isaurát alakító Lucélia Santos ma már 69 éves. Fotókon mutatjuk, mennyit változott.

Emlékszel még a Hanta boy cuki gyereksztárjára? Így néz ki felnőttként Justin Cooper

Justin Cooper neve sokak számára talán már nem ismerős első hallásra, arcát azonban egy egész generáció ismeri. A Hanta boy című filmben alakított Max Reede szerepével világszerte ismertté vált gyereksztár később váratlan döntést hozott, és végleg hátat fordított a színészetnek.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu