Így néz ki ma A farm, ahol élünk sztárja: a Laura Ingalls karakterét játszó színésznő megöregedett – Fotó

A farm, ahol élünk sokak kedvence volt Magyarországon is, az Ingalls család mindennapi küzdelmeit rengetegen követték nyomon. Itthon 1998 elején kezdték el vetíteni, noha a forgatása 1974 és 1983 között zajlott, vagyis sokkal később ismerkedtek meg a hazai nézők a szereplők sorsával. Ennek ellenére hamar a szívükbe zárta a családot a közönség, de az elmúlt évtizedekben a feledés homályába merültek. Nézzük, hogy néz ki ma Melissa Gilbert, aki Laura Ingalls karakterét alakította.

Melissa Gilbert Laura Ingallsként A farm, ahol élünkben.

Forrás: NBC / Photo12 via AFP

Így néz ki Melissa Gilber, aki Laura Ingallst játszotta A farm, ahol élünkben

Laura Ingalls Wilder önéletrajzi ihletésű, folytasásos regénye alapján készült A farm, ahol élünk, eredeti címén Little House on the Prairie. Főbb szereplői és karakterei a következők voltak:

Charles Philip Ingalls – Michael Landon

Caroline Quiner Holbrook Ingalls – Karen Grassle

Laura Elizabeth Ingalls Wilder – Melissa Gilbert

Mary Amelia Ingalls Kendall – Melissa Sue Anderson

Caroline Celestia "Carrie" Ingalls – Lindsay és Sidney Greenbush

Michael Landon 1991. július 1-én rákos megbetegedés következtében távozott az élők sorából, az Ingalls család többi tagját játszó színészek azonban még életben vannak. Karen Grassle84 éves, Melissa Sue Anderson 63 éves, Lindsay és Sidney Greenbush 56 évesek, Melissa Gilbert pedig 63, de mindössze 10 éves volt, amikor elkezdett szerepelni A farm, ahol élünkben. A színésznőnek egyébként nem ez volt az egyetlen nagyszabású szerepe, az 1980-as Anna Frank naplója adaptációjában is ő játszik. Legutóbb pedig a Ha szólít a szív című tévésorozatban tűnt fel, aminek alkotói között szerepel Michael Landon Jr., aki Michael Landon fia.

Így néz ki Melissa Gilbert 2026-ban.

Forrás: Sam Wasson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A farm, ahol élünknek készült egy új feldolgozása, amely a Netflixen látható ugyanezzel a címmel.

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