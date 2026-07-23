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Friss fotón Osvárt Andrea másfél éves kislánya: igazi göndör hajú tündér a kis Luna

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Utazás közben készített képet Lunáról a híresség. Osvárt Andrea kislánya képeskönyvet nézeget a friss felvételen.

Osvárt Andrea ritkán posztol a családjáról, most azonban megtette, megmutatta gyönyörű, másfél éves kislányát, Lunát a követői nagy örömére.

Osvárt Andrea kislánya másfél éves.
Osvárt Andrea kislánya másfél éves. 
Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Osvárt Andrea már majdnem lemondott a gyerekvállalásról

Osvárt Andrea sikeres modellből lett színésznő, majd filmproducer, és ma már nyelvész is. 45 éves volt, amikor édesanya lett: 2025. január 10-én megszületett Luna Gréta.  „Majdnem lemondtam róla egyébként. Nem gondoltam, hogy én is ilyen szerencsés leszek, hogy ezt még megadatik nekem” nyilatkozta korábban.

Lunát utazás közben mutatta meg

A színésznő a fotón Luna arcát egy szívecskével kitakarta, de az jól kivehető, hogy már milyen nagylány, a kommentelők pedig odavannak göndör fürtöcskéiért. A posztból kiderül, hogy a család Horvátországba utazik. 

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