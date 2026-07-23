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150 centis nő volt Matt Damon bicepszdublőrje az Odüsszeiában − Fotón a tökéletes helyettes

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Bár a színész komoly fizikai átalakuláson ment keresztül Christopher Nolan monumentális filmjének kedvéért, a leglátványosabb csatajelenetek egy részében mégsem ő látható a vásznon. Matt Damon elárulta, hogy az Odüsszeia bizonyos felvételeinél női kaszkadőr helyettesítette.

Moziba került Homérosz klasszikus eposza, az Odüsszeia Christopher Nolan-féle feldolgozása. A főszerepet alakító Matt Damon a Happy Sad Confused podcastban beszélt arról, hogy az óriás kannibálokkal, a laisztrügónokkal való csatajelentekhez speciális filmes megoldást alkalmaztak. 

Matt Damon rengeteget készült az Odüsszeia főszerepére.
Matt Damon rengeteget készült az Odüsszeia főszerepére. 
Forrás: JLPPA / Bestimage / Universal /Northfoto

Matt Damonnak női dublőre volt az Odüsszeia bizonyos jeleneteiben 

Matt Damon elárulta az alkotók manipulált perspektívával dolgoztak az Odüsszeia egyes jeleneteiben, amelyhez rendkívül magas és rendkívül alacsony kaszkadőröket szerződtettek, hogy az óriások valóban hatalmasnak tűnjenek Odüsszeusz és emberei mellett. Damon azt is elmondta, ki volt az ő helyettese a filmvásznon. „A hasonmásom egy nő volt, egy női kaszkadőr, akinek nagyobb és lenyűgözőbb karjai voltak, mint amilyeneket valaha is láttam” − idézi a világsztárt az Independent.  Damon elmesélte az első találkozásukat is: elmondta, hogy megölelte, és személyesen is megköszönte a dublőre a munkáját. A színész arról is beszél, hogy a közeli felvételeken a saját karja látszik, ám ahol föléjük magasodnak az óriások, ott a kaszkadőré. 

Azt is tudni, ki volt a bicepszdublőr

Később az is kiderült, hogy a kaszkadőr Devyn Dalton volt, aki a közösségi médiában megerősítette, hogy Damon róla beszélt. A kanadai szakember számos filmben és sorozatban dolgozott már, többek között a The Last of Usban vagy a A Mennydörgők* és az X-Men: Sötét Főnixben és az Usher-ház bukásában is. Dalton az Instagramon reagált a podcastre. „Nem akarok spoilerezni, de hihetetlenül hálás vagyok, hogy részese lehettem a laisztrügón csatajelenetnek a fantasztikus Matt Damon dublőreként. Tökéletes csapatmunka volt. Keményen dolgoztunk, sokat nevettünk, és olyan emlékeket szereztünk, amelyeket sosem fogok elfelejteni” – fogalmazott Devyn. 

A színész fizikailag is készült a szerepre

Matt Damon a szerepre készülve több mint kilenc kilogrammot fogyott, intenzív edzésprogramot követett, és fiatalkori hibáiból tanulva orvosával egyeztetve teljesen kiiktatta étrendjéből a glutént. Elmondása szerint a forgatás előtt 85–90 kilogramm között volt, a diéta és az edzés pedig segített neki abban, hogy fizikumban is hitelesen alakíthassa Odüsszeuszt.

Igazi sztárparádét láthattunk a filmvásznon 

Az 55 éves Matt Damon a trójai háborút követően hazafelé tartó hős, Odüsszeusz bőrébe bújt, annak hosszú és veszélyes útját mutatja be. A történetben Odüsszeusz mitológiai lényekkel, istenekkel és különféle ellenségekkel kerül szembe, miközben felesége, Penelopé visszaveri a kérőket, fia, Télemakhosz pedig az apját keresi. A főbb szerepekben Anne Hathaway (Pénelope), Tom Holland (Télemakhosz), Robert Pattinson (Antinoosz), Zendaya (Athéné), Samantha Morton (Kirké), Charlize Theron (Kalüpszó) és Lupita Nyong'o (Szép Heléna és Klütaimnésztra) látható, de feltűnik Elliot Page, Bill Irwin és Mia Goth is. Hogy mennyit kaszáltak a szereplők a filmmel, arról ebben a cikkünkben írtunk

Igazi sztárparádét láthattunk a filmvásznon.
Igazi sztárparádét láthattunk a filmvásznon.
Forrás: Northfoto

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