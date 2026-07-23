Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 23., csütörtök Lenke

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előrejelzés

Letaglózó 46 fokot hozhat az újabb hőkupola, ám a szakértők felhívták a figylemet egy csavarra

előrejelzés hőkupola időjárás
Life.hu
2026.07.23.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Abban egyetértenek az előrejelzési modellek, hogy visszatérhet a rekkenő hőség, annak mértékében azonban még nagy a bizonytalanság. A kialakuló hőkupola komoly forróságot hozhat, vannak olyan modellek, amelyek augusztus 5-re 46 Celsius-fokot jeleznek Magyarországra - ezt az értéket azonban a szakértők irreálisan magasnak tartják.

A The Weather on Maps az amerikai és az európai globális modell előrejelzését vetette össze. Az elemzés szerint a hónapforduló környékén megerősödhet a Délnyugat-Európa fölött húzódó magasnyomású gerinc, amely keleti és északi irányba terjeszkedve Közép-Európa fölött hőkupolát alakíthat ki, és visszahozhatja a forróságot.

Újabb hőkupola alakul ki hazánk fölött augusztus elején
Újabb hőkupola alakul ki hazánk fölött augusztus elején
Forrás: Shutterstock

Az európai meteorológiai központ előrejelző rendszere, az ECMWF-IFS jóval visszafogottabb értékekkel számol, de még ezen a modellen is megjelennek 40 fok körüli csúcsok. Az amerikai GFS ezzel szemben 46 fokig emeli a várható hőmérsékletet, ezt azonban a szakértők túlzónak tartják, mert ez a rendszer gyakran a ténylegesnél magasabb értékeket jelez. 

Hőkupola alakulhat ki Közép-Európa fölött

A The Weather on Maps posztjában kiemelt, a modellközpontok abban egyetértenek, hogy a következő hőhullámot nem kerülhetjük el, ám annak erőssége még bizonytalan, tehát az interneten és a telefonos alkalmazásokban megjelenő szélsőséges értékeket érdemes fenntartásokkal kezelni. A hőkupola jelzett kialakulása még viszonylag távoli, így az előrejelzések többször változhatnak, és az is elképzelhető, hogy végül az enyhébb számítások igazolódnak. 

Az ország csaknem kilenctizedét aszály sújtja

A hőség mellett a szárazság is komoly problémát jelent. A HungaroMet legfrissebb jelentése szerint Magyarország területének 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszály alakult ki. Különösen kedvezőtlen a helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti részén, valamint a Kisalföld bizonyos területein. Kedvezőbb értékeket csak az ország délnyugati részén és az északkeleti körzetek kisebb területein mérnek.

Ezeket olvastad már? 

Katalin és Vilmos soha nem látott videót osztott meg a ma 13 éves György hercegről

Ma ünnepli 13. születésnapját Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb gyermeke György herceg 13. születésnapjáról a rajongók sem feledkeztek meg, rengeteg jó szót, kedvességet és köszöntést kapott a tinédzser trónörökös. A hercegi pár hálából friss videó tett közé az Instagramon.

Megszólalt a Ryanair utasa, aki beszorult a repülőgép kitört ablakába

A 61 éves Ljubiša Karovićot felesége és két másik utas húzta vissza a Ryanair egyik járatának utasterébe, miután a mellette lévő ablak kirobbant, a légnyomás pedig félig kirántotta a gépből. A férfi súlyos testi sérüléseket szenvedett, és óriási lelki megrázkódtatás érte: már a repülőgépek hangjától is rosszul van.

Felismerhetetlen az egykor dögös James Bond-lány: így néz ki most a 61 éves sztár

A színésznő nem sűrűn lép a nyilvánosság elé, most mégis kivételt tett. Famke Janssen, az egykori James Bond-lány alig felismerhető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu