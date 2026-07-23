Letaglózó 46 fokot hozhat az újabb hőkupola, ám a szakértők felhívták a figylemet egy csavarra

A The Weather on Maps az amerikai és az európai globális modell előrejelzését vetette össze. Az elemzés szerint a hónapforduló környékén megerősödhet a Délnyugat-Európa fölött húzódó magasnyomású gerinc, amely keleti és északi irányba terjeszkedve Közép-Európa fölött hőkupolát alakíthat ki, és visszahozhatja a forróságot.

Újabb hőkupola alakul ki hazánk fölött augusztus elején

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Az európai meteorológiai központ előrejelző rendszere, az ECMWF-IFS jóval visszafogottabb értékekkel számol, de még ezen a modellen is megjelennek 40 fok körüli csúcsok. Az amerikai GFS ezzel szemben 46 fokig emeli a várható hőmérsékletet, ezt azonban a szakértők túlzónak tartják, mert ez a rendszer gyakran a ténylegesnél magasabb értékeket jelez.

Hőkupola alakulhat ki Közép-Európa fölött

A The Weather on Maps posztjában kiemelt, a modellközpontok abban egyetértenek, hogy a következő hőhullámot nem kerülhetjük el, ám annak erőssége még bizonytalan, tehát az interneten és a telefonos alkalmazásokban megjelenő szélsőséges értékeket érdemes fenntartásokkal kezelni. A hőkupola jelzett kialakulása még viszonylag távoli, így az előrejelzések többször változhatnak, és az is elképzelhető, hogy végül az enyhébb számítások igazolódnak.

Az ország csaknem kilenctizedét aszály sújtja

A hőség mellett a szárazság is komoly problémát jelent. A HungaroMet legfrissebb jelentése szerint Magyarország területének 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszály alakult ki. Különösen kedvezőtlen a helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti részén, valamint a Kisalföld bizonyos területein. Kedvezőbb értékeket csak az ország délnyugati részén és az északkeleti körzetek kisebb területein mérnek.

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