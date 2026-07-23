Becsapottnak érezte magát a Dutton birtok színésze − Ed Harris kijelentette, nem erre szerződött

A Yellowstone legújabb spin-offja, a Dutton birtok tarol a Paramount+-on, ám a színészek egyike kifejtette, hatalmasat csalódott. Ed Harris úgy véli, hogy a forgatás alatt nem azt a szerepet kapta, amelyet eredetileg ígértek neki.

A Dutton birtok színésze, Ed Harris csalódott.

Forrás: PARAMOUNT+

A Dutton birtok Everettje jelentéktelennek találta a szerepét

A 75 éves színész a Varietynek adott interjújában elmondta, hogy még a szerződés aláírása előtt részletesen elmondták neki, milyen szerepet kap az első évadban. „Mielőtt leszerződtem volna, egyeztettek velem, hogy milyen lesz az évad, mit fog csinálni a karakterem és hogy én vagyok az egyik a négy főszereplő közül. Ez aztán nem így lett” − nyilatkozta. Harris azt is elmondta, már menet közben jelezte a Dutton birtok készítőinek, hogy csalódott a szerepével kapcsolatban. „Azt mondtam, hogy »kihasználatlannak és jelentéktelennek érzem magam«, mire ők csak annyit mondtak: »Ó«” − idézte fel Harris. „Azt ígérték, hogy a karakterem több képernyőidőt kap a második évadban. Ettől függetlenül frusztrált voltam” − tette hozzá.

A Dutton birtok Beth Dutton és Rip Wheeler történetszálát viszi tovább.

Forrás: PARAMOUNT+

A forgatás közepén már a távozását fontolgatta

Ed Harris Everett McKinney állatorvost alakítja a spin-offban és két évadra szerződött a produkcióhoz. Bár karaktere az első évad mind a kilenc epizódjában feltűnik, úgy érzi inkább mellékszereplőként volt jelen. A színész azt is elárulta, hogy a forgatás felénél már arra kérte a csapatát, vigyék el onnan, és komolyan elgondolkodott, hogy kilép az évad kellős közepén. Arról azonban nem szól a fáma, hogy ténylegesen fel akarta vagy akarja bontani a szerződését.

Az interjúban egy konkrét jelenetet is felidézett, amely különösen megviselte. Elmondása szerint egy bárjelenetben éppen Beth Duttonnal beszélgetett, amikor Rip Wheeler megszólította. „Szóval van ez a jelenet… Beszélek [Beth Duttonnal] a bárban, és [Rip Wheeler] bejön, és azt mondja: »Oké, Everett, gyere, te jössz«.” Ezután a mikrofonhoz lépett volna, a jelenetet azonban végül kivágták. „Kivágják a dalt. Én pedig annyit mondtam: »B∗ssz∗tok meg magatokat, emberek!«” − mondta, és hozzátette, az alkotók ezt úgy magyarázták, hogy a felvételt túl pikánsnak ítélték az epizód amúgy sötét hangvételű befejezéséhez.