Daniel Radcliffe megtalálta a fényt Harry Potter árnyékában, mégsem lett elkényeztetett világsztár – a számmisztika elárulja, miért

Kevés olyan gyereksztárt ismerünk, akire egyik napról a másikra akkora figyelem irányult, mint Harry Potter megformálójára. Daniel Radcliffe azonban nem épített hivalkodó celebéletet a szinte felfoghatatlan sikereire. Július 23-án ünnepli a 37. születésnapját, és belép a 4-es személyes évébe, amely a számmisztika szerint a felelősségről, a kitartó munkáról és a maradandó értékek felépítéséről szólhat.

A Harry Potter-filmek producere, David Heyman később egy színházi előadáson találkozott Daniellel és az édesapjával.

Forrás: AFP

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Daniel Radcliffe a számai szerint művésznek született, nem világsztárnak

Daniel Radcliffe 1989. július 23-án született Londonban. Édesanyja castingügynökként, édesapja pedig irodalmi ügynökként dolgozott, ám szülei kezdetben egyáltalán nem pártolták, hogy fiukból gyerekszínész legyen. Pedig Daniel már ötévesen érdeklődött a színészet iránt, első komolyabb szerepét pedig tízéves korában kapta meg a BBC David Copperfield című produkciójában.

A Harry Potter-filmek producere, David Heyman később egy színházi előadáson találkozott Daniellel és az édesapjával. Chris Columbus rendező eközben a David Copperfield felvételein figyelt fel a fiúra, akiben azonnal meglátta Harry Potter megformálóját – ezzel megpecsételődött a sorsa. Daniel szülei eleinte féltették gyermeküket a hosszú forgatásoktól és a nyilvánosságtól, végül azonban beleegyeztek a meghallgatásba.

Tizenegy évesen kezdte forgatni az első filmet, a bemutató után pedig a világ egyik legismertebb gyerekévé vált. A nyolc Harry Potter-film közel száz millió dollárnyi, óriási vagyont hozott számára, mégsem lett belőle hivalkodó, fényűző életet élő, magamutogató sztár.

Pályafutása szinte páratlan példája annak, mikor valaki már gyermekként világhírre és mérhetetlen anyagi függetlenségre tesz szert, mégis megőrzi a természetességét és korábbi értékrendjét. Későbbi pályafutása is ezt bizonyítja: Daniel a biztos kasszasikerek helyett gyakran kisebb, merészebb filmszerepeket és komolyabb színházi feladatokat választott.