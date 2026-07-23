Újszülöttként klónoztatta magát újra Bryan Johnson, a gyógyíthatatlan beteg biohacker

Bryan Johnson évek óta hatalmas összegeket költ arra, hogy fiatalon tartsa a szervezetét, a lehető legtovább akar élni. Több szokatlan módszerrel is szerepelt már a sajtóban: befecskendezte magának a fia vérét, pszilocibintartalmú gombát fogyasztott, emellett rendkívül szigorú napirendet követ. Hajnali fél ötkor kel, lökéshullám-terápián vesz részt, és mindennap fényterápiát alkalmaz. A biohacker most az X-en számolt be legújabb kísérletéről.
„Klónoztam magam… újszülöttként” – írta.
Johnson szerint a laboratóriumban létrehozott sejteket a jövőben többféle célra is fel lehet használni. Úgy véli segítségükkel új kezeléseket tesztelhetnek és fejleszthetnek, fiatal sejteket juttathatnak a szervezetébe, sőt akár átültetésre alkalmas szerveket is növeszthetnek belőlük. „A kis Bryan egyelőre egy Petri-csészében él” – fogalmazott.
Hozzátette, egyesek számára ijesztőnek és disztópikusnak tűnhet mindez, mások azonban az egészségügy jövőjét láthatják benne. Johnson szerint klinikai vizsgálatokban már most is használnak hasonló technológiát Parkinson-kór esetén a dopamintermelő idegsejtek helyreállítására, valamint a szív, illetve a látás kezelésére.
Bryan Johnson klónoztatta magát, de nem úgy, ahogy gondoljuk
Bryan Johnson azt is részletesen leírta, hogyan zajlott a folyamat. Vért vettek tőle, majd kivonták belőle a sejteket, amelyeket úgynevezett Yamanaka-faktoroknak tettek ki. Ezzel állítása szerint visszaállították a sejtek epigenetikai életkorát, majd embriószerű állapotba hozták őket. Bár Johnson klónként emlegeti a létrehozott sejteket, az International Business Times szerint a leírás inkább indukált pluripotens őssejtekre, vagyis iPSC-kre utalhat. Ezekből elméletileg többféle, speciális sejttípus is kialakítható. A biohacker úgy véli, a technológia segítségével a jövőben részben „újjáépítheti” a testét. Elképzelései szerint javítható lehetne vele a látás és a hallás, helyreállíthatnák a máj és a vese működését, valamint a sérült bőrt is regenerálhatnák.
„Ahogy a sejtek öregszenek, epigenetikai hibák halmozódnak fel bennük, amelyek működési zavarokhoz és betegségekhez vezetnek. Ez a technológia lehetőséget adhat az öregedés visszafordítására” – írta.
Bryan Johnson gyógyíthatatlan beteg
Johnson bevallotta, a kísérlethez a nemrég megállapított betegsége adta az ötletet. Pár hete jelentette be, hogy autoimmun gyomorhurutban szenved. Valószínűleg már hosszabb ideje fennállt nála az állapot, de csak most kapott hivatalos diagnózist. Johnson szerint a betegség viszonylag ritka, és nehéz felismerni. Becslése alapján az emberek 2–5 százalékát érintheti.
„Általában éveken át tünetmentes, és csak akkor veszik észre, amikor a gyomor annyira elsorvadt, hogy komolyak a károk” – magyarázta.
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