NEM a klíma fogyasztja a legtöbbet: ez az eszköz az igazi áramzabáló

A villanyszámla és áramfogyasztás csökkentése sokak számára kiemelt cél, ezért igyekszünk tudatosan használni a háztartási gépeket. Az áram fogyasztását azonban nem mindig azok az eszközök növelik meg a legjobban, amelyekre elsőként gondolnánk.

Ez a legnagyobb áramfogyasztó a lakásban.

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Nem a klíma viszi el a legtöbb energiát

A legtöbb háztartásban a hűtőszekrény, a fagyasztó vagy a mosogatógép számít a legnagyobb fogyasztók közé. Éves szinten a fagyasztószekrény 170–350 kWh, a hűtő 100–250 kWh, míg a mosogatógép 150–270 kWh energiát használhat fel.

Ezeknél azonban sokat számít a helyes használat. A hűtőnek például könnyebb dolga van, ha hűvös helyen áll, rendszeresen leolvasztják, és nem kerül bele meleg étel. A mosógépnél pedig már azzal is csökkenthető a fogyasztás, ha nem fél töltettel indítjuk el.

Az elektromos bojler az igazi áramfaló

Ha mégis indokolatlanul magas a villanyszámla, könnyen lehet, hogy az elektromos vízmelegítő áll a háttérben. A bojler ugyanis nemcsak felmelegíti a vizet, hanem folyamatosan a beállított hőmérsékleten tartja, ezért naponta többször is bekapcsol.

Éppen ezért az áram felhasználásában ez az egyik legnagyobb tétel lehet egy átlagos otthonban.

Egy villanybojler éves fogyasztása általában:

50–80 literes készülék esetén: körülbelül 1200–1500 kWh (1–2 fő részére);

120–200 literes bojlernél: körülbelül 1800–2500 kWh (3–5 fős háztartásban).

Így csökkentheted a bojler fogyasztását

A szakemberek szerint érdemes a vízhőmérsékletet 55–60 Celsius-fokra beállítani. Ezzel a készülék kevesebb energiát használ fel, miközben a víz továbbra is kellően meleg marad, ráadásul a vízkő is lassabban rakódhat le. De nyáron, a forróságban akár 40 fokos víz is elég, főleg az 1-2 fős háztartásokban.

Bojlervásárláskor az is fontos szempont, hogy a készülék mérete igazodjon a család igényeihez. Egy-két fő számára, akik főként zuhanyoznak, általában elegendő egy 50–80 literes bojler, míg nagyobb családoknak vagy azoknak, akik gyakran fürdenek kádban, akár 120–150 literes vízmelegítőre is szükségük lehet.

Ezek a tényezők még tovább növelhetik a fogyasztást

Nemcsak a bojler mérete számít, hanem az állapota is.