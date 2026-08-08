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Nagymamáink szoknyája visszatér: ősszel mindenki ezt akarja majd viselni

divat szoknya csipke
Horváth Angéla
2026.08.08.
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A 2026-os ősz egyik legtrendibb ruhadarabja egy nosztalgikus és romantikus szoknya lesz, de jó hír, hogy könnyen beilleszthető a modern ruhatárakba.

A nagymamaszoknya elnevezés egy fehér, csipkés midiszoknyát takar, amelynek finom mintái a régi asztalterítőket idézi. Első hallásra talán kissé régimódinak tűnhet, megfelelően kombinálva azonban az átmeneti időszak egyik legszebb és legsokoldalúbb darabja lehet.

Nagymamaszoknya: a fehér, csipkedíszítés a midiszoknyákat is feldobja
Nagymamaszoknya: a fehér, csipkedíszítés a midiszoknyákat is feldobja
Forrás: Shutterstock

Így viseljük a nagymamaszoknyát nyár végén és 2026 őszén

Nyár végén és ősz elején olyan ruhákra van szükség, amelyek a 35 fokos melegben és a 15 fok körüli hűvösebb estéken is jól használhatók. A részletgazdag, fehér midiszoknya éppen ilyen: az utolsó forró nyári napokhoz ugyanúgy illik, mint ősszel az utolsó napsugarakhoz. Ám ahhoz, hogy ne hasson ódivatúnak, modernebb darabokkal kell megtörni a romantikát. Nyáron könnyű felsőkkel és szandállal viselhetjük, néhány héttel később pedig oversize blézer vagy farmerdzseki kerülhet fölé, de puha kötött felsőkkel is jól mutat.

Nézd meg galériánkban a legszebb fehér nagymamaszoknyákat!

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