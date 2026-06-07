Furcsa, de működhet: egyetlen dolgot kell a hűtőbe tenni, és tovább frissek maradhatnak a zöldségek

Egy meglepően egyszerű háztartási trükk terjed a közösségi médiában. Egy konyhai eszköz segítségével állítólag tovább frissek maradhatnak a zöldségek és gyümölcsök a hűtőszekrényben. A módszer ráadásul a kellemetlen hűtőszagok ellen is segíthet.

Ha a hűtőbe szivacsot teszünk, az segíthet, hogy a zöldségek tovább elálljanak

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A hűtőbe rakott szivacs lehet a nyár legjobb háztartási trükkje

A legtöbben a meleg időjárást hibáztatják azért, hogy a zöldségek és gyümölcsök gyorsan megfonnyadnak vagy megromlanak. A szakértők szerint azonban legalább ekkora szerepe van a páratartalomnak is. A hűtő zöldségtároló rekeszében idővel nedvesség gyűlik össze, amely lecsapódik a termékek felületén. Ez kedvez a baktériumok elszaporodásának, és felgyorsíthatja a romlási folyamatot: a magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök különösen érzékenyek erre.

Így működik a szivacstrükk

A módszer lényege egyszerű: egy tiszta, száraz szivacsot kell a zöldségtároló rekesz egyik sarkába vagy oldalára helyezni úgy, hogy ne érintkezzen közvetlenül az élelmiszerekkel.

A szivacs magába szívja a felesleges nedvességet, így csökkenti a páralecsapódást a rekeszben. Ennek köszönhetően a zöldségek tovább maradhatnak ropogósak és frissek, miközben a kellemetlen szagok kialakulásának esélye is mérséklődhet.

Mely zöldségeknél lehet a leghasznosabb?

A trükk elsősorban azoknál az élelmiszereknél működhet jól, amelyek gyorsan megfonnyadnak vagy megpuhulnak a nedves környezetben. A tapasztalatok az alábbi zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények különösen érzékenyek a túl magas páratartalomra, ezért a nedvesség csökkentése látványosan meghosszabbíthatja a frissességüket. Ilyenek például:

spenót

salátafélék

petrezselyem

koriander

menta

eper

uborka

cukkini

Nem mindegy, hogyan használod

Bár a módszer egyszerű, van egy fontos szabály. Mivel a szivacs folyamatosan magába szívja a nedvességet, idővel maga is nedvessé válik, így akár baktériumok és penészgombák táptalajává is válhat.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy a szivacsot néhány naponta vegyük ki, alaposan mossuk el, majd teljesen szárítsuk meg, mielőtt visszatennénk a hűtőbe. Ha kellemetlen szaga lesz, érdemes inkább újat használni.

Ez a konyhai praktika önmagában nem akadályozza meg az élelmiszerek romlását, de segíthet szárazabban tartani a zöldségtároló rekeszt, ami különösen a nyári hónapokban jelenthet előnyt.