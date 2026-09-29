Ijesztő, mit művelhet a szíveddel a szakítás: szó szerint megrepedhet a fájdalomtól

Talán te is használtad már azt a kifejezést, hogy „összetörte a szívemet”. De tudtad, hogy ezt nem csupán átvitt értelemben lehet használni? Bizony, a szélsőséges érzelmi stressz, mint amilyen például egy szakítás, ténylegesen hatással lehet a szív működésére! Ez a megtört szív szindróma. Ezt az állapotot az orvostudomány Takotsubo-szindrómaként ismeri, és a népies elnevezéséhez híven, valóban olyan tünetei vannak, mint egy színinfarktusnak.

Ha nem szívinfarktus, akkor mégis mi az a megtört szív szindróma?

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Minden, amit tudnod kell a megtört szív szindróma kapcsán Ez nemcsak lelki fájdalom, fizikai tüneteket is okozhat.

Szívinfarktushoz hasonló tünetei lehetnek, de más a kiváltó oka.

Elsősorban nagyfokú stressz vagy trauma után jelentkezik.

Kockázata tudatos stresszkezeléssel csökkenthető.

Mi az a megtört szív szindróma?

A nagy százalékban nőket érintő megtört szív szindróma egy átmeneti szívizom-gyengeséggel járó állapot, amelyet hirtelen érzelmi vagy fizikai stressz vált ki. Ilyen lehet egy szakítás, gyász, baleset vagy akár egy intenzív konfliktus is. A szervezet ilyenkor stresszhormonokat szabadít fel, amelyek átmenetileg megváltoztathatják a szív működését. Bár az összetört szív szindróma tünetei ijesztőek, és sokszor a szívinfarktushoz hasonlítanak, a két állapot között fontos különbség van: a megtört szív szindróma esetén nincs klasszikus értelemben vett koszorúér-elzáródás.

Mik az összetört szív szindróma tünetei?

Gyakran hirtelen jelentkeznek, és könnyen összekeverhetők a nagyfokú rizikóval járó szívproblémával. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a mellkasi fájdalom, a légszomj, a szapora szívverés és a gyengeségérzet. Sokan számolnak be arról is, hogy az összetört szív szindróma tüneteit érzik közvetlenül egy érzelmileg megterhelő esemény – például egy szakítás – után. Mivel laikusként nem lehet különbséget tenni a megtört szív szindróma és a tényleges szívinfarktus között, ezért minden hasonló tünet esetén érdemes orvosi szakvéleményt kérni.

Az összetört szív szindróma tünetei nagyon ijesztőek lehetnek.

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Hogyan lehetséges a megtört szív szindróma kezelése?

Jó hír, hogy ha kizárásra került a szívinfarktus, az esetek többségében az összetört szív szindróma jól kezelhető, és a szív működése idővel teljesen helyreáll. A kezelés általában pihenést, stresszcsökkentést és szükség esetén gyógyszeres támogatást jelent. Az orvosok gyakran írnak fel olyan készítményeket, amelyek segítik a szív regenerálódását és csökkentik a további terhelést. A felépülés ideje egyénenként változó, de a legtöbb esetben néhány hét alatt jelentős javulás tapasztalható. Ebből is látszik, hogy a megtört szív szindróma nem egy pillanatnyi hiszti, hanem komoly fizikai válaszreakció.