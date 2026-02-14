Megtört szív szindróma: így éld túl, amikor darabokra hullik

A megtört szív szindróma nem csupán költői túlzás: valódi kardiológiai jelenség, amelynek során a szív működése átmenetileg meggyengül. Gyakran egy trauma, veszteség, konfliktus vagy sokk előzi meg, és bár az esetek többségében visszafordítható, felismerés és kezelés nélkül komoly szövődményekhez vezethet. A jó hír az, hogy időben lépve a szív képes regenerálódni – a rossz viszont az, hogy a stressz okozta kardiomiopátia tünetei könnyen összetéveszthetők az infarktussal.

A megtört szív szindróma valóban létezik.

Megtört szív szindróma – Valóban létezik A megtört szív szindróma valós, orvosilag igazolt állapot.

Hirtelen stressz hatására alakul ki, gyakran nőknél.

Tünetei infarktusra emlékeztetnek, ezért veszélyes lehet.

Időben felismerve a megtört szív szindróma tünetek többnyire teljesen visszafordíthatóak.

A lelki gyógyulás a testi felépülés része.

A megtört szív szindróma – orvosi nevén takotsubo kardiomiopátia – az 1990-es években került a szakirodalomba, és ma már a kardiológia egyik legbeszédesebb bizonyítéka arra, hogy az érzelmi stressz közvetlen hatással lehet a szív működésére.

Ez egy átmeneti szívizomgyengeség, amely leginkább a bal kamrát érinti. A klasszikus szívinfarktussal ellentétben nem az erek elzáródása áll a háttérben, hanem a hirtelen felszabaduló stresszhormonok – például az adrenalin – toxikus hatása a szívizomsejtekre. Ezek a hormonok szó szerint „megbénítják” a szív egy részét, miközben más területek túlterhelten dolgoznak.

Tünetek és figyelmeztető jelek

A megtört szív szindróma tünetek ijesztően hasonlítanak a szívinfarktusra, ezért minden esetben sürgősségi állapotként kell kezelni. Leggyakoribb tünetek: erős, szorító mellkasi fájdalom, légszomj, fulladásérzés, szívdobogás, ritmuszavar, hideg verejtékezés, szédülés, gyengeség, ritkán ájulás.

Mégis miért alakul ki a megtört szív szindróma?

A kiváltó ok szinte mindig a hirtelen stressz, de ez nemcsak kizárólag lelki trauma lehet, hanem fizikai is. Előidézheti a szeretett személy elvesztése, válás, szakítás, jelentős konfliktus vagy sokk, baleset, műtét, súlyos betegség diagnózisa, extrém fizikai megterhelés. Érdekes módon pozitív sokk is kiválthatja, például váratlan örömhír vagy egy óriási meglepetés. A háttérben az idegrendszer és a hormonrendszer túlzott reakciója áll. A stresszhormonok túlterhelik a szívet, amely ideiglenesen nem tud megfelelően összehúzódni. A nők fokozott érintettségét részben az ösztrogén védőhatásának csökkenésével magyarázzák.