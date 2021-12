Pillangóhatás. Hallottatok már róla? Az elv népszerű és elterjedt, de pontatlanul és túlzóan idézett megfogalmazásai szerint „egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a másikon". Elsőként Edward Lorenz írt róla tanulmányt 1963-ban a New York-i Tudományegyetem számára. A tanulmány szerint „egy meteorológus megjegyezte, hogy ha az elmélet helyes, akkor egy sirály egyetlen szárnycsapása örökre megváltoztatná az időjárás folyamát". Hmm...

Évek óta egyre többet hallani a globalizáció hatásairól, a féktelen pazarlásról, szemetelésről és mindezek beláthatatlan következményeiről, amelyek egyre inkább beláthatóak. Sajnos. Nem kell ehhez Greta Thunbergnek lennie senkinek, hogy hosszú távú jóslatokba bocsátkozzon. Egy szónak is száz a vége: nem jó irányba haladunk a nagy modernizált életvitelünkkel. Nézzük, mit is tehetnénk az ökológiai lábnyomunk minimalizálásának érdekében!

Nem a méret a lényeg, vagy mégis?

No, de ne siessünk messzire, álljunk is meg egyből a karácsonynál, és ha már itt tartunk, milyen legyen a fa? Van, aki a nagyra esküszik, míg van, akinél az egészen kicsi is megteszi. Nincs karácsony fenyő nélkül. Hogy is van ez? Abban sokan egyetértenek, hogy a szentestét meghatározó fenyőillatnak eléggé hangsúlyosnak kell lennie, mert mégiscsak karácsony van, vagy mi a szösz. Vajon hogyan is válhatjuk ki ezt az ismerős illatot valami mással?

Egy szippantás a jóból

A jól bevált illóolajok itt is a segítségünkre lehetnek, hiszen az organikus fenyőillatot sugalló tiszta aromákkal intenzíven helyettesíthetjük a már megszokott fenyőét. Megbolondíthatjuk egy kis citruskeverékkel, amiben előkelő helyet kaphat a mandarin, kubbeba és az édesnarancs is. A föld megóvásának érdekében az élő fák kivágását sem kellene ennyire szorgalmazni, bár azt is jó tudni, hogy ezeket a karácsonyi fenyőket kifejezetten e célra ültették. Itt azért el lehetne gondolkodni kicsit.

Fenyőfát okosan

Napjainkban már trendinek számít ökotudatosnak lenni, és ez alól a fenyőfaválasztás sem bújhat ki, hiszen számos alternatíva létezik az élő fa állítása helyett. Itt van például a rendkívül széles választékban kapható, jó minőségű műfenyő, amely mára rendkívüli színekben és formákban is megvásárolható. Akik pedig nem szeretnék a giccsesnek mondott műdolgokat, azoknak ott vannak a dekoratív farost-vagy rétegelt lemezből, készített karácsonyi installációk, de remek választás a cserepes fenyő is, amelyet a szent napok után könnyű szívvel kiültethetünk a kertbe.

Pénztárcabarát koszorúk

Az ünnepi koszorúk tárháza kimeríthetetlen. E téren szinte már versengenek egymással a virágkötők, piaci árusok és a kézműves háziasszonyok. Szebbnél-szebb előregyártott és rengeteg saját készítésű variációt találni a koszorúk körében is. A szabad levegőn történő sétáink során két legyet is üthetünk egy csapásra. Hiszen, míg az egészségünkért is teszünk néhány lépést, az elhullott termésekből - toboz, makk, gesztenye, falevél, borostyán, magyal - némi leleményességgel gyönyörű alkotások születhetnek.

A kreatívitásunknak, önbecsülésünknek és a bolygónknak is adózunk ezzel a felemelő időtöltéssel. Egyetlen koszorúalap is elegendő, és jó pár évre letudhatjuk az újrahasznosított asztaldíszeket, kopogtatókat.

Az ajándékozásoknál is bátran követhetjük a kevesebb néha több elvét, mert itt sem mindig az a jó, ami sok. Ha kellően odafigyelünk a másikra, az év közben elejtett mondatok alapján igazán egyszerű egy kedves meglepetéssel kedveskedni szeretteinknek. Saját készítésű fotóalbummal, egy jól megválasztott hétvégi utazással, általunk írt és előadott dallal, verssel, videóval felejthetetlen élményt ajándékozhatunk egymásnak.

És ne feledjük, hogy az együtt töltött idő, valódi figyelemmel masnira kötve a legnagyobb ajándék, ami adható!

A pazarlásról imár jó ideje rengeteget hallani. És bármennyire igyekeznek is a jóérzésű emberek, még mindig messze el vagyunk maradva a tudatos és fenntartható életformától. Több, mint sok szavatosságát vesztett, vagy csupán ,,másnapos" étel landol a szemetesekben, és az is megesik, hogy a kiskedvencek gyomrában végzi. Csak hazánkban évente 1,8 millió tonna élelmiszer válik így feleslegessé, ahelyett, hogy igazán jó helyre kerülne. Ez azért is sokkoló adat, mert amellett, hogy hatalmas pénzkidobás, a környezetre is jelentős terhelést ró.

Mert bizony van, ahol egy falat kenyérnek is nagyon örülnének. Mi lenne, ha idén karácsonykor egy kicsit tudatosabban választanánk és odafigyelnénk ezekre a létfontosságú dolgokra? Kis lépés volna ugyan az embereknek, de milyen hatalmas lépés lenne az emberiségnek! Fellélegezhetne a Föld, és általa mi is levegőhöz jutnánk. Talán erre van most a legnagyobb szükségünk!