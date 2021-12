Sokunk a háziállatokra úgy tekint, mintha családtagok lennének, így karácsonykor őket sem lehet kihagyni az ünnepi forgatagból. Éppen ezért fontos a sztárok számára is, hogy ne csak ők és házuk csillogjon karácsonykor, hanem kedvenc kutyusuk is ünnepi szettben töltse ezt az időszakot.

Válogatásunkban olyan hírességeket és kedvenceiket mutatunk be, akiknek nemcsak az a fontos, hogy az ő ruhájuk csillogjon, hanem, hogy háziállatuk is kényelmes karácsonyi szettben élvezze az ünnepeket.

Kárpáti Rebeka

Az egykori szépségkirálynő az évek során komoly üzletasszony lett, és mára a legnevesebb véleményvezérekhez küzdötte fel magát. Bár a legtöbb közösségi médián megjelenő bejegyzésében a vállalkozásáról és az együttműködéseiről kommunikál, kutyája Aperol, becenevén Mani is olykor megjelenik 1-1 fotó erejéig. Így volt a tavalyi ünnepek közepette is, amikor Rebeka megmutatta, hogy kedvence milyen karácsonyi csokornyakkendőt viselt.

Oprah Winfrey

Oprah egy igazi kutyabolond, aki akkor a legboldogabb, ha minél több időt tölthet kedvenceivel. Élete során huszonegy kutyussal osztotta meg otthonát. A műsorvezetőnő úgy gondolja, hogy a legigazibb szeretet az, amit a háziállatok adhatnak nekünk. Elmondása szerint a legtöbbet Sophie kutyusától tanulta, akivel szinte az egész napot együtt töltötte, sőt a munkahelyére is elkísérte. Úgy tűnik, hogy az üzletasszony nemcsak a kutyákért rajong, hanem a karácsonyért is, hiszen ilyenkor állatkái is ünnepi szettben pompáznak.

Paris Hilton

Ahogy magunk elé képzeljük az örökösnőt, automatikusan megjelennek Paris kedvenc mini kutyái, azaz a csivavák. Az egykori énekesnő az állatok mellett a karácsonyért is rajong, ezért kedvenceit is szereti ünnepi szettbe öltöztetni. Parisnek az évek során több csivavája is volt, de jöjjön egy ikonikus fotó róla és kedvencéről, akit egy apró, piros ruhába öltöztetett.

Miley Cyrus

Az énekesnő, színésznő idén töltötte a 29-ik születésnapját, de így közel a harminchoz sem hajlandó lemondani megbotránkoztató életviteléről. Utóbbit bizonyosan mindenki tudja, ám azt nem, hogy imádja a karácsonyt és vicces fotókat az ünnepek alatt is megoszt közösségi média oldalán. Egyik évben a kutyájával közösen posztolt fotót karácsonykor, ahol azt mutatta meg, hogy egyensapkában várják együtt a Télapót.

Mariah Carey

Mariah nevéhez a karácsony legikonikusabb dala, az All I want for Christmas is you kötődik és épp ilyen szeretettel várja minden évben az ünnepet. Ő maga is imád ilyenkor különleges piros szettet felölteni, mégis akkor a legboldogabb, ha ezt kiskutyáival közösen teheti meg. Mariahnak öt kutyusa van: Cha Cha, Jackie Lambchops, Squeak E Beans, JJ és Jill E Beans és méretűkből fakadóan mindig talál számukra tökéletes piros-fehér karácsonyi kabátkát is.

Íme válogatásunk, amelyben láthatjátok, hogy a karácsonymániás hírességek ilyenkor bizony háziállataikat is megfelelően öltöztetik. Ha eddig nem volt ötleted, hogy mivel lepd meg a kutyusodat vagy a macskádat, akkor innen bőven tudsz ihletet meríteni.