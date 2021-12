Reszkessetek betörők, Igazából szerelem, Hull a pelyhes, Az élet csodaszép - csak néhány, a klasszikus, megunhatatlan karácsonyi filmek közül, melyeket minden egyes évben ugyanolyan lelkesedéssel nézünk újra.

Az alábbi gyerekszínészek nemcsak megalapozták karácsonyi filmes repertoárunkat, de sokan közülük igazán sikeres karriert futottak be. Ha valaha gondolkoztál azon, hogy mi történt azóta Kevinnel vagy az Igazából szerelem hősszerelmesével, Sammel, nézd meg összeállításunkat!

Taylor Momsen

Taylor Momsennel még egészen kislány korában találkoztunk először, A Grincs (2000) című karácsonyi mozifilmben, amelyben Jim Carrey-vel játszott. Bár a filmet azóta is szinte minden évben leadják a tévében karácsonykor, Taylor azóta felnőtt, és évekig erősítette az örök klasszikus sorozat, a Gossip Girl (2007-2012) szereplőgárdáját. Stílusa azóta hatalmas változáson ment keresztül, és most már elsősorban a The Pretty Reckless nevű bandájára fókuszál, ahol ő tölti be a frontember szerepét.

Johnny Galecki

Johnny Galecki neve valószínűleg mindenki számára ismerős. A színészt a 2007 és 2019 között futó Agymenők című sorozatban alakított szerepe, Leonard Hofstadter, kísérleti fizikus tette igazán híressé. Azonban csupán 14 éves volt, amikor 1989-ben szerepelt a Karácsonyi vakáció (1989) című filmben.

Macaulay Culkin

Mint tudjuk: Kevin nélkül nincs karácsony! A Reszkessetek betörők talán minden idők legsikeresebb karácsonyi filmje. Bár a színészről hosszú évekig csak drogfüggősége kapcsán lehetett hallani, úgy tűnik, végre sikerült rendbe hozni az életét. Nemrég megszületett Brenda Songgal közös első gyermeke, és szerepelt az Amerikai horror sztori 10. évadában is.

Kieran Culkin

Talán kevésbé ismert tény, hogy Macaulay Culkin öccse, Kieran is szerepelt a Reszkessetek betörőkben (1990), mint Kevin unokatestvére. Őt mostanában az Utódlás (2018-) című sorozatban csíphetjük el, mint Roman Roy.

Thomas Brodie-Sangster

A Reszkessetek, betörők mellett a másik, minden évben kötelező karácsonyi film az Igazából szerelem (2003). Thomas Brodie-Sangster mindenki emlékezetében az anya nélkül maradt kisfiúként él, aki úgy dönt, megtanul dobolni, hogy elnyerje választottja szívét. A film megjelenése óta - bár hihetetlen - eltelt 18 év, és Thomas is felnőtt. Azóta láthattuk Az útvesztőben (2014), és az egész világot évekig lázban tartó Trónok harcában (2011-2019) is.

Abigail Breslin

Abigail Breslint rengeteg filmben láthattuk már egészen kicsi kora óta: 2006-ban ő játszotta A család kicsi kincse főszerepét, de láthattuk a Zombielandben és a Gyilkos történetben is. Szintén 2006-ban, 10 évesen szerepelt a Télapu 3-ban.

David Krumholtz

David Krumholtz a Télapu című filmek meghatározó szereplője volt. Karrierje azóta is töretlen, többek között szerepelt volt a Tíz dolog, amit utálok benned (1999) című filmben, a Gyilkos számokban (2005-2010), az Anyák gyöngyében (2013-) és a Mr. Popper pingvinjeiben (2011).

Jake Lloyd

Miután Arnold Schwarzenegger mellett szerepelt a Hull a pelyhes (1996) című karácsonyi filmben, karrierje látszólag meredeken ívelt felfelé. Ismerős lehet a Bajlós árnyakból (1999), mint Anakin Skywalker, azonban a korai siker végül számos más gyerekszínész mellett őt is megviselte. A most 32 éves színészt pár éve letartóztatták gyorshajtásért, majd a börtönből a pszichiátriára került. Kiderült róla, hogy alkoholizmusa és dühkitörései mögött súlyos skizofrénia áll.

Karolyn Grimes

A színésznő 6 éves volt, amikor szerepelt Az élet csodaszépben (1946) James Stewart és Donna Reed oldalán. Bár a színészettel már rég felhagyott, azóta is járja a világot, és az 1946-os filmről talt előadásokat, sőt 2000-ben megjelent a film által inspirált ételekhez tartozó receptkönyve, It's a Wonderful Life Cookbook néven.