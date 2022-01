A TikTokot görgetve sokunk elfantáziál azon, hogy bárcsak tudna profin sminkelni vagy legalább lenne némi kézügyessége a technikák elsajátításához. A legtöbb TikTok sztárnak semmilyen előképzettsége nincsen, sőt, ők is az internet világából tanultak meg sminkmestereket meghazudtoló módon alkotni az arcukon.Miért ne használnád arra a TikTokot, hogy te is elsajátíts néhány sminktrükköt ezekből a rövid videókból ?

Markó Rebeka influenszer is magánszorgalommal sajátította el a sminkes szakma rejtelmeit. A Kon-tour következő részében a szépséges véleményvezér épp egy TikTok inspirálta, vöröses árnyalatú sminket mutat be lépésről lépésre. A videóban elárulja, melyik az a termék, amelyből ő sosem spórol sminkelés közben, sőt az is kiderül, hogy egy elrontott termékválasztást hogyan korrigál egy rendhagyó megoldással.

Induljon az újév tökéletes megjelenéssel! Ha szeretnél otthon te is elkészíteni egy TikTok inspirálta sminket Markó Rebeka segítségével, akkor ne hagyd ki a Kon-tour következő epizódját.

