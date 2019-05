Stephen King kultusza igazi reneszánszát éli: a valaha volt legismertebb és legsikeresebb horroríró műveit korábban is nagy kedvvel adaptálták a filmesek, de az utóbbi időben minden korábbinál sűrűbben érkeznek a King-filmek és King-sorozatok. Most épp a Kedvencek temetője fut a moziban, aminek kapcsán toplistára gyűjtöttük a mi kedvenc filmváltozatainkat Stephen King műveiből.

Carrie (1976)

Még nem is volt híres író Stephen King, amikor a felesége által a szemetesből megmentett, első megjelent könyvéből már filmet készített Hollywood. A szintén legendás alkotó, Brian De Palma rendezése a kisregény minden erényét megőrizte, és igazán hatásos, hátborzongató történetté vált filmen is az iskolai és otthoni zaklatások között sínylődő, titkos képességekkel bíró kisvárosi kamaszlányról mesélve. (Néhány éve pedig született belőle egy új filmváltozat is, sokkal silányabb minőségben.)

Ragyogás (1980)

Stephen King utálta ezt a filmet, pedig jó eséllyel a legtöbbre tartott mozi azok közül, amelyek a műveiből készültek. Az ellenszenve mondjuk olyan szempontból érthető, hogy a híresen öntörvényű rendezőzseni, Stanley Kubrick alaposan átalakította a regényét a maga képére, de hát egy adaptáció során igazából mindig ez történik kisebb vagy nagyobb mértékben. Így pedig a Ragyogás odakerült minden idők legkiemelkedőbb horrorjai közé az elhagyott hotelben az irracionálissal találkozó család történetével, több motívuma pedig azóta számtalanszor idézett klasszikussá vált.

Állj mellém! (1986)

Stephen King nemcsak a horror műfajában alkotott, és az ijesztgetés mellett az egész életművében az egyik kedvenc témája a gyerekkor, azon belül is a gyerekkori barátságok. Az Állj mellém! sztorijában a főszereplő kissrácok ugyan egy hullát indulnak megnézni, de szó sincs olyan paráztatásról, mint King legtöbb művében, az egész inkább egy gyerekkori csíny és közösségi élmény. A filmváltozat pedig emlékezetes módon teremtette meg egy régi nyár, és kicsit mindannyiunk egy-egy régi nyarának hangulatát.

Tortúra (1990)

Az Állj mellém! rendezője, Rob Reiner igazi Stephen King-specialistának számít, hisz egy másik sikeres és emlékezetes filmet is készített az író történetére alapozva. A Tortúra ráadásul a sztorijában is egy író története (mint oly sokszor Kingnél): a főszereplőjét egy őrült rajongója ejti foglyul, majd arra kényszeríti, hogy az utasításai szerint írjon. Kathy Bates Oscar-díjat is nyert a kegyetlen ápolónő szerepéért, Stephen King pedig azóta sokkal jobban meg tud küzdeni a saját hírnevével, mint a történetbeli író.

A remény rabjai (1994)

Ismét egy Stephen King-műből készült film, amely nem horror, és amit minden idők legjobbjai között tartanak számon. A másik King-specialista, Frank Darabont rendezésében, Morgan Freeman és Tim Robbins főszereplésével készült börtönmese különlegesen hatásos, szép és életigenlő mozi, pedig igazán szörnyű helyszínen és körülmények között játszódik. De mindenhonnan van kiút!

Az (2017)

Az elátkozott kisváros csatornáiban rejtőző, gyerekekre vadászó, félelmetes horrorbohóc története Stephen King egyik legnagyszerűbb, minden erényét felvonultató nagyregényét eredményezte, az Az viszont olyan szerteágazó és terjedelmes mű, hogy sokáig esélytelennek tűnt a méltó megfilmesítése. Született belőle évtizedekkel ezelőtt egy gyengécske tévés változat, majd 2017-ben jött, látott és győzött egy mesteri filmadaptáció, legalábbis annak első része: a könyvben folyamatosan egymásba játszó múlt és jelen idősíkjait ugyanis a moziban ketté vették, és elsőre csak a gyerekkori eseményeket láthattuk. Idén szeptemberben érkezik, a második, a „felnőtt változat".

Kedvencek temetője (2019)

Stephen King olyannyira népszerű szerző, és olyannyira kínálják magukat a történetei a mozivászonra is, hogy nem egy könyvét többször is megfilmesítették. Így történt ez a Kedvencek temetőjével is, amely először 1989-ben, másodszor pedig most érkezett meg a mozikba, és egy olyan család hátborzongató történetét meséli el, amely nem tudja elengedni a halott gyermeküket, de az eszköz, amihez kétségbeesésükben fordulnak, sokkal rosszabb végkifejlettel fenyeget, mint a gyász.