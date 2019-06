Egy ország rajongott a Szomszédok Gáboráért, Koltai Jánosért a kilencvenes években. A színész még ma is játszik, de többnyire visszavonultan él. Szombaton ünnepli 84. születésnapját.

Feleségével tölti szombaton 84. születésnapját Koltai János színművész, akit sokan a Szomszédok Gábor Gáboraként ismerhetnek. A Madách Színházban még játszik a Mary Poppins és a József és a színes szélesvásznú álomkabát című darabokban, de többnyire visszavonultan él.

"Itt a kertemben, ahol minap is - fekete varjakkal osztottam meg a gondolataimat - ébredtem rá, hogy a mai emberek ebben a hatalmas önmegvalósításban pont azt felejtik el, hogy a Föld nem a mi birodalmunk, csupán vacak kis részei vagyunk" - osztotta meg a Borssal a színész.

A lap munkatársának elárulta, készül egy nagy dobásra, de talán soha senki nem láthatja majd. "Magamnak csinálok egy estet, de most úgy tűnik, sehol se lesz látható. Próbáltam egy-két követ megmozgatni az ügy érdekében, de azt mondták: ez túl komoly lesz, vicceset nem tud? Mondtam, akkor nyomják be a tévét. Pont erről szólna: az emberek valamit kidobtak a szemétbe, amit meg kéne keresni, kiegyenesíteni és kiszögelni a falra: úgy hívják, a tízparancsolat. Ez hiányzik a mi „fantasztikus és modern életünkből" - fogalmazott a Jászai Mari-díjas színművész.

Azt is elárulta, amikor a Szomszédok című sorozat Gábor Gáborát formálta meg, a készítők sokszor hagyták rögtönözni. "Én a sorozat mellett is színész akartam maradni, miközben sok feladatot vissza is mondtam miatta. A siker se érdekelt, csupán az, ha a nézők szeme felcsillant a játékom után" - fejtette ki Koltai János.