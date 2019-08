Soha nem látott attrakcióval készül a Sziget a nagyszínpadon, a Love Revolution jegyében. A részleteket Kádár Tamás, a fesztivál igazgatója mondta el, aki azt is megosztotta a Life.hu-val, mik azok a különleges környezetvédelmi kampányok, amikkel hosszútávú a fenntarthatóságban gondolkodik a Sziget.

Augusztus 7-én Ed Sheeran nyitja a sztársort a Sziget Nagyszínpadán, ahol 13-án egy két és fél órás Foo Fighterskoncerttel zár a Sziget történetének eddigi legerősebb zenei felhozatala. A 7 nap alatt összesen 9 headliner, megannyi sztár és a Love Revolution jegyében olyan „valódi influencerek" is szólnak a közönséghez, mint Dr. Jane Goodall ENSZ békenagykövet és környezetvédő, Emi Mahmoud költő, aktivista, az UNHCR jószolgálati nagykövete, és videó-üzenetben közvetíti gondolatait AlGore, volt amerikai alelnök, a Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója. Közös éneklésre hívja a Nagyszínpad hallgatóit a SUPERAR gyerekkórus. A SUPERAR program hátrányos helyzetű és menekült gyerekek számára biztosít ingyenes zenei oktatást, ezzel segítve beilleszkedésüket. Az interaktív koncerten a hallgatók közeli és távoli népek dallamát ismerhetik meg, megtapasztalva a kórus egyedi szellemiségét, sokszínűségének magával ragadó erejét. A nemzetközi SUPERAR szervezet magyarországi tevékenységének finanszírozását 2018 óta a Sziget biztosítja és kéri minden partnerét, meghívott vendégét, hogy támogassa őket. A Sziget alatt a bárokban adott borravalóból a Superar is részesedik, illetve a fesztivál során a szervezők igyekeznek minden sztárral bakelit lemezeket dedikáltatni, majd ezeket az ősz folyamán értékesíteni. Az akció teljes bevétele is a gyerekeké lesz.

A fesztivál környezetvédelmi intézkedéseinek központjában a műanyag hulladék csökkentése, a víztakarékosság, valamint a Duna megóvása áll. A tavalyról már ismert re-pohár rendszer idén is folytatódik, ami azt eredményezi, hogy mintegy 1,5 millió egyszer használatos műanyag poharat fognak kiváltani a "többutas" poharak. Tavaly a "Don't Suck - Ne szívd meg" szívószál-mentes kampány 600 000 darabbal, a felére csökkentette a szívószál használatot. A nagy sikernek köszönhetően idén egy továbbfejlesztett változattal igyekeznek még jobban csökkenteni ezt az arányt: már a szívószálak önkiszolgáló pultra helyezését sem támogatja a Sziget, illetve, a központi ártáblákra is felkerül a szívószál-mentes üzenet. Azok a látogatók, akik mégis ragaszkodnak a szívószálhoz, papírból készült, 100%-ban újrahasznosítható alternatívával szürcsölhetik az italokat. A szívószálak mellett a vendéglátó helyek nem újrahasznosítható hulladékainak csökkentésére is különös hangsúlyt fektet a fesztivál.