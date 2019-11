November végétől egy rövid ideig a hazai mozikban is látható Martin Scorsese legújabb gengszterfilmje, ami mintha a műfaj rajongóinak vágyálmait keltené életre a szereposztásával és sztorijával. Íme tizenöt érdekesség Az ír kapcsán.

1.A film ötlete Robert De Nirótól származik. Amikor elolvasta Charles Brandt dokumentumregényét, a magyarul Hallom, szobafestő vagy címen elérhető könyvet, rögtön tudta, hogy ez mozivászonra kívánkozik. Riadóztatta is régi barátját és állandó alkotótársát, Martin Scorsese rendezőt (Nagymenők, Casino, Aljas utcák, Dühöngő bika, Taxisofőr...), aki szintén lelkessé vált a sztoritól.

2.A könyv furcsa címe egy idézet. A legenda szerint ez volt az első mondat, amit Jimmy Hoffa mondott a telefonban Frank Sheeran-nek. A "szobafestő" pedig a maffia köreiben használt kifejezés volt a bérgyilkosra, hisz mindkettő alaposan kidekorálja színesre a munkája helyszínét.

3.Ha pedig valaki a szobafestős mondatot követően még hozzátette azt is, hogy „a kárpitosmunkát is magam csinálom", az azt jelentette akkoriban, hogy a gyilkosság mellett a holttest eltakarítását is vállalta.

4.Jimmy Hoffa legendás szakszervezeti vezető volt, aki 1975-ben nyomtalanul eltűnt, és az ügye máig megoldatlan. Frank Sheeran ír származású bérgyilkos volt, aki több évtizeden keresztül fűzött szoros kapcsolat, sőt barátság Hoffához. A filmben Al Pacino játssza Jimmy Hoffát, és Robert De Niro a címszereplő Frank Sheerant.

5.A film cselekménye végigköveti ezt a sok évtizedes kapcsolatot, ami azt is jelentette, hogy az alkotóknak dönteni kellett. A már alaposan a korban benne járó főszereplőpárost fiatal színészek alakítsák-e a korábban játszódó jelenetekben, vagy digitálisan fiatalítsák-e meg De Nirót és Pacinót? Maga Martin Scorsese is hezitált, de végül az Industrial Light & Magic effektes cég szakemberei a Nagymenők című filmje egy újraforgatott-visszafiatalított jelenetével győzték meg.

6.Al Pacino és Robert De Niro tehát saját maga alakítja saját maga (illetve Hoffa és Sheeran) fiatal változatát is a filmben. Ez a játékukra is kihatással volt, Al Pacinónak például mindig megmondták a felvétel előtt, hogy az adott jelentben Hoffa hány éves verzióját játssza, ő pedig aztán ahhoz igazította a mozgását és a gesztusait. Az arcvonások és ráncok igazítása pedig aztán már a digitális utómunka szakembereinek feladata volt.

7.Martin Scorsese még két másik állandó régi színészét, Harvey Keitelt és a maffiafilmek legendás figuráját, Joe Pescit is megnyerte Az ír szereplőjének. Utóbbi pedig nem csak azért nagy szó, mert Pesci már hosszú évek óta visszavonult a színészkedéstől, hanem mert így összeállt az a Scorsese, De Niro, Pacino, Keitel, Pesci ötös, ami vitán felül a gengszterfilm műfajának álomcsapata, és akik így együtt még egyetlen filmben sem dolgoztak közösen.

8.Joe Pescit nem volt könnyű meggyőzni, a pletykák szerint ötvenszer utasította vissza Scorsesét, mielőtt végül igent mondott volna a visszatérésre a kamerák elé. Scorsese szerint ez a szám nagyobb volt.

9.A mozilegendák mindegyike úgy nyilatkozott, hogy ez a film egyfajta betetőzése is a karrierjüknek, és visszatekintés is a pályájukra. Ennek megfelelően a számvetés, búcsúzás témája és a melankólia a film történetében is megjelenik – persze a véres gyilkosságok és maffiasztorik mellett.

10.Martin Scorsese legendásan nagy tudású mozirajongó is, aki képben van a teljes filmtörténelemmel, így mindig érdekes, hogy milyen régi filmeket nevez meg fontos előzményként és ihletforrásként egy-egy újabb saját alkotásához. Az ír esetében ezek a következők voltak: Az elhagyottak (1950), Az utolsó akció (1954), Rififi a férfiak között (1955), Psycho (1960), Az áruló (1962), Második nekifutás (1966).

11.A rendező a forgatás idején ünnepelte a 75. születésnapját, aminek alkalmából a stábtól egy óriási, saját arcképével díszített tortát kapott. Mondjuk felvágni fura lehetett.

12.Az összegző jelleg Az ír egyéb vonatkozásain is megmutatkozik. Ez Martin Scorsese leghosszabb (három és fél órás) és legdrágább (159 millió dolláros költségvetésű) filmje is egyben.

13.A magas költségvetés és a digitális fiatalítás volt az egyik oka annak, hogy a filmre nagyon sokáig nemet mondott mindegyik stúdió. De Niro 2004-ben olvasta azt a bizonyos regényt, és a forgatókönyv első változata is készen állt már 2007-ben.

14.Végül nem is egy hagyományos filmstúdió, hanem az utóbbi években saját produkciókra elképesztő összegeket költő netes tartalomszolgáltató, a Netflix finanszírozta a filmet. Épp emiatt Az ír csak nagyon rövid ideig lesz látható a mozikban, és alig egy héttel a premierje után már felkerül a Netflix otthon nézhető kínálatába.

15.Az, hogy más Netflix-filmekkel ellentétben egyáltalán látható a mozikban Az ír, az leginkább Martin Scorsese ez irányú ragaszkodásának, illetve annak köszönhető, hogy így esélyt kap a film az Oscar-versenyben is.