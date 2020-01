Az RTL Klub Reggelijében vendégeskedett Németh Kristóf, aki nemcsak második gyermekének születéséről mesélt, de arról is, hogy ő veszi át a Miniszter félrelép című darabban Gesztesi Károly helyét.

"Ez egy nagyon ambivalens dolog... Nagyon meg van törve a színésztársadalom ismételten, és Karcsira emlékezünk nap mint nap. Nekem is nagyon jó barátom volt ő, és egy őrületes veszteség a szakmában is, meg emberileg is, a családjáról nem is beszélve..."

-kezdte Németh Kristóf.

"Néhány nappal ezelőtt ért az a megtiszteltetés, hogy Bánfalvy Ági és Horváth Csaba producerek felkértek arra, hogy Karcsi után én vigyem tovább a miniszter szerepét ebben az előadásban, úgyhogy február 16-tól velem is találkozhatnak a kedves nézők, és azt gondolom, hogy nem lesz olyan előadás, ami ne úgy indulna el, vagy ne úgy fejeznénk be, hogy Karcsira emlékezünk."