Előre (Onward)Hazai mozis premier: 03.05.

A Pixar stúdió már jó ideje az animációs műfaj legkiemelkedőbb, Oscar-díjakkal kidekorált műhelyének számít olyan egyszerre szórakoztató és szívmelengető filmekkel, mint a Toy Story-széria, a Wall-E, vagy az Agymanók. Az új produkciójuk egy olyan világban játszódik, amit meselények laknak, de amiből már kiveszett a varázslat. Itt kap lehetőséget két testvér, hogy visszahozzák az elhunyt apjukat az életbe. Ez azonban csak félig sikerül, és a félig ez esetben szó szerint értendő.

Nyomorultak (Les Misérables)Hazai mozis premier: 03.12.

A 2015-ös párizsi zavargások ihlették ezt a Cannes-ban is díjazott társadalmi drámát és zsarufilmet, melynek főhősei olyan civilruhás nyomozók, akik a francia főváros egyik legkeményebb, szegénység és etnikai ellentétek sújtotta negyedében teljesítenek szolgálatot. Már annak értelmezése is konfliktusokat szül, hogy mi is az ő feladatuk, és meddig mehetnek el, de ráadásul egy félresikerült akciójukról videó kerül nyilvánosságra, ami szikraként lobbant lángra mindent.

Westworld (Westworld) 3. évad

Hazai tévés premier: 03.16. (HBO)

Az HBO prémiumsorozata a harmadik évadában végképp elszakad az alapanyagát jelentő régi mozifilm sztorijától, azaz a vadnyugati kalandparkban a látogatók kívánságait teljesítő élethű robotoktól és az ő lázadásuktól. A folytatásban már a parkon kívül, a valódi és jövőbeli világban zajlik az androidok és emberek csavaros küzdelme, jó néhány új szereplővel.

Hang nélkül 2. (A Quiet Place Part II)Hazai mozis premier: 03.19.

2018-ban az év egyik legnagyobb meglepetését hozta el az Emily Blunt – John Krasinski házaspár közös filmje, a családi drámába oltott posztapokaliptikus horror, a Hang nélkül. Az ötletes alaphelyzetre épülő film folytatásában továbbra is csendben kell maradniuk a szereplőknek a túlélésért, ezúttal már a korábban viszonylagos biztonságot nyújtó otthonukat is elhagyva.

Mulan (Mulan)Hazai mozis premier: 03.26.

A Disney folytatja a régi nagysikerű rajzfilmjeinek újrafeldolgozását élőszereplős formában, most pedig eljött a Mulan ideje is – annál is inkább, mert Kína egyre fontosabb piaccá válik Hollywood számára. Az apja helyett a hadseregbe bevonuló, magát férfinak kiadó legendás hősnő története a hírek szerint jóval komolyabb és akciódúsabb formában elevenedik majd meg, mint a mesefilmben, például nem lesz benne beszélő sárkány sem.