Ahogy azt korábban megírtuk, Demi idén év elején együtt mulatott egy divatbemutatón Gigi és Bella Hadiddal, és az akkor készült képeken is látszik, milyen jó formában van. Közel 60 évesen, 3 gyermek édesanyjaként is mesésen néz ki. Azonban most úgy döntöttünk, hogy születésnapja alkalmából elárulunk néhány olyan tényt is a színésznőről, amit talán még te sem tudtál.

1. Gyermekkorában kancsal volt

Nem Demi Moore az egyetlen, akinek jót tettek az évek - Meryl Streepet például kifejezetten csúnya lánynak gondolták fiatal korában, ám mire felnőtt nő lett, teljesen kivirágzott. Demi esete azonban kicsit eltér ettől, ő ugyanis kancsal kisgyerek volt, és kétszer is meg kellett műteni ahhoz, hogy meggyógyítsák.

2. Csoda, hogy ép felnőtt lett belőle

Édesapja még pici korában elhagyta a családot, ám alkoholista édesanyja, Virginia, hamarosan talált magának egy másik férfit, akiről Demi 13 éves koráig nem tudta, hogy nem az igazi édesapja. Ekkor azonban egy hivatalos papír akadt a fiatal lány kezébe, ami egyértelművé tett mindent. Ám ez a férfi sem maradt végleg a család életében: szerencsejáték függősége miatt ugyanis folyamatos anyagi gondjaik voltak, majd 37 éves korában öngyilkos lett.

Virgina ezt követően úgy döntött, lánya testéből fog pénzhez jutni, ugyanis az akkor tinikorú Demi már egészen nőies megjelenéssel bírt. 15 éves korában megerőszakolta egy férfi, aki azt állítja, 500 dollárt fizetett Demi anyjának az aktusért.

Ezek után nem meglepő, hogy Demi fiatalon, mindössze 16 évesen lelépett otthonról, és arról álmodozott, hogy híres lesz. Sajnos azonban az sem meglepő, hogy nem sokkal ezután már alkohol,- és kábítószerfüggő volt. Függősége végig kísérte az egész életét: többek között ez volt az oka annak, hogy Ashton Kutcherrel tönkrement a házasságuk. A férfi ugyanis egy idő után már nem tolerálta Demi kicsapongásait, és bizonyos hírek szerint ez vezetett ahhoz, hogy Ashton félrelépett.

3. Demi sem volt mindig hűséges...

Az első férjét például még az esküvő előtt megcsalta: lelépett a saját leánybúcsújáról egy vadidegen férfival (amit persze csak évtizedekkel később, saját életrajzi könyvében vallott be). Felnőtt fejjel azt mondja, valószínűleg félt az elköteleződéstől, és a saját döntése súlyától, ami nem meglepő, hiszen mindössze 17 éves volt, mikor hozzáment az akkor 30 éves Freddy Moore-hoz.

Első férje rockzenész volt, Demi pedig több dalt is írt az együttesüknek. Ez olyannyira igaz, hogy jogdíjat is kapott a szerzemények után, amire akkoriban nagyon büszke volt. A házasságuk mindössze 4 évig tartott, ugyanis Deminek akkor már komoly kábítószer gondjai voltak, ezt pedig Freddy sem nézte jó szemmel.

4. Nem akart főállású anya lenni

Második férje Bruce Willis volt, akivel 13 éven át alkottak egy párt. Házasságukból 3 gyermek is született, de Willis még így sem volt elégedett feleségel - ő ugyanis azt szerette volna, hogy Demi az anyaságot válassza a karrier helyett. Demi azonban nem akart felhagyni a színészkedéssel sem,